8 Gennaio 2026

Pace e diritti: incontro di Testimonianze
Con Sergio Givone, Vittoria Franco e Andrea Caciagli, interventi musicali di Stefano Corsi
Firenze – Sabato 10 GENNAIO (alle ore 11 del mattino) al CINEMA ASTRA in Piazza Beccaria a Firenze, si terrà un’iniziativa per il “lancio” dell’anno di attività e della campagna abbonamenti di “TESTIMONIANZE” (il più importante dei sostegni della rivista).
Un incontro promosso da una RIVISTA “DA SEMPRE GIOVANE” sui temi di PACE, DIRITTI, CULTURA, SOLIDARIETA’.Con SERGIO GIVONE, VITTORIA FRANCO e ANDREA CACIAGLI.E con gli interventi in MUSICA e PAROLE di STEFANO CORSI dei Whisky Trail, di SIMONE BALDINI TOSI, di LISETTA LUCHINI.Coordinamento incontro; MATTIA POGGI e SEVERINO SACCARDI

