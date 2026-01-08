Beato Angelico, un successo preceduto da 4 anni di lavoro corale

Mancano ormai poche settimane alla chiusura della mostra dedicata all’arte di Beato Angelico nelle due sedi di Palazzo Strozzi e del Museo di San Marco a Firenze. Aperta il26 settembre dello scorso anno e già decretata la mostra di maggior rilievo del 2025, prima del periodo natalizio aveva già superato i 140 mila visitatori. Ne parliamo con Ludovica Sebregondi, dal 2015 curatrice presso la Fondazione Palazzo Strozzi, che per questa mostra in particolare ha curato il volume Beato Angelico. Restauri per una mostra.

Dopo 70 anni a Firenze una mostra straordinaria sul Beato Angelico destinata a entrare nella storia. Com’è stata la preparazione di un evento così grandioso, i rapporti con i musei internazionali per i prestiti?



“La preparazione di un progetto di questa portata è stata il risultato di un lavoro lungo e complesso, sviluppato nell’arco di oltre quattro anni, sotto la guida del curatore Carl Brandon Strehlke, e dei co-curatori Stefano Casciu e Angelo Tartuferi per la sezione di San Marco. Fin dall’inizio, la mostra è stata infatti concepita come un’iniziativa congiunta tra la Fondazione Palazzo Strozzi, il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Toscana e il Museo di San Marco, con l’obiettivo di costruire un evento al tempo stesso rigoroso sul piano scientifico e profondamente radicato nel contesto storico e culturale fiorentino. Il confronto con i musei e le collezioni internazionali per i prestiti (ben settanta) è stato uno degli aspetti più delicati e strategici. La solidità del progetto curatoriale, unita al lungo lavoro di ricerca e alla credibilità scientifica dei curatori, ha reso possibile instaurare rapporti di fiducia con alcune delle più importanti istituzioni museali internazionali, consentendo di riunire opere di eccezionale rilievo. La possibilità di ricomporre pale d’altare smembrate e disperse da oltre due secoli ha rappresentato uno degli elementi determinanti nel definire il valore scientifico del progetto e nel favorire la collaborazione con musei e istituzioni prestatori”.

Per quanto riguarda gli allestimenti nelle sue sedi espositive e la scelta della sede in cui esporre le opere, quali criteri sono stati utilizzati?

“La scelta di articolare il percorso espositivo tra Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco risponde a criteri storici e concettuali precisi. Da un lato, ha permesso di mettere in relazione la produzione di Beato Angelico con i luoghi che ne hanno segnato in modo diretto la vicenda artistica e spirituale; dall’altro, ha consentito di costruire un racconto articolato, capace di evidenziare sviluppo, contesto e influenza della sua opera. Gli allestimenti sono stati concepiti in stretta relazione con le caratteristiche architettoniche e spaziali delle due sedi, calibrando luce, ritmo e sequenze espositive per accompagnare il pubblico in un percorso coerente ma differenziato. I criteri di selezione delle opere e l’impianto della mostra sono stati guidati dalla volontà di restituire la complessità dell’arte di Beato Angelico, mettendone in luce la formazione, le innovazioni e i rapporti con pittori come Lorenzo Monaco, Masaccio e Filippo Lippi, così come con scultori quali Lorenzo Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia. In questo senso, la mostra non si configura come una semplice monografica, ma come un progetto di ampio respiro, capace di creare un dialogo serrato tra opere, artisti e contesto storico. Il risultato è un’esposizione che si propone come un momento di riferimento per gli studi su Beato Angelico e come un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, in cui la ricerca scientifica, la progettazione curatoriale e il rapporto con il territorio concorrono a definire un’esperienza culturale di forte impatto e duratura rilevanza”.

La mostra è stata preceduta da un’imponente campagna di restauri, ce ne vuole parlare?



“La mostra è stata preceduta da un ampio e articolato programma di studi e restauri che ha rappresentato uno degli assi portanti dell’intero progetto. Fin dall’inizio l’obiettivo non è stato soltanto quello di presentare opere restaurate, ma di porre il restauro stesso al centro della riflessione, come strumento di conoscenza e di interpretazione critica. In questo senso, la mostra si inserisce in un percorso che intreccia ricerca storico-artistica, indagini diagnostiche e pratiche conservative, mettendo in luce la dimensione profondamente interdisciplinare del lavoro sul patrimonio. Gli interventi hanno coinvolto un corpus estremamente ampio e diversificato: dalle grandi pale d’altare alle tavole per la devozione privata, dagli affreschi alle miniature e alle sculture, includendo non solo opere di Beato Angelico e della sua cerchia, ma anche capolavori di maestri come Lorenzo Monaco e Pesellino. Un aspetto particolarmente significativo è che questi restauri non si sono limitati alle opere conservate a Firenze o nelle principali istituzioni museali, ma hanno interessato anche testimonianze diffuse sul territorio toscano e oltre, restituendo l’immagine di un patrimonio ampio e capillarmente distribuito”.

La scelta di un percorso di restauri diffuso sul territorio ha permesso di conoscere meglio le opere?

“L’attenzione rivolta a opere fondamentali come la Pala di Fiesole, l’Armadio degli Argenti, la Pala Strozzi, il Trittico francescano da Santa Croce, gli affreschi di San Marco e il Trittico di Cortona ha permesso di recuperare valori cromatici e luminosi che il tempo e interventi precedenti avevano in parte attenuato. Parallelamente, le indagini su opere come l’Incoronazione della Vergine degli Uffizi e l’Annunciazione di Cortona hanno offerto nuove informazioni sulle modalità esecutive di Angelico, chiarendo fasi progettuali, ripensamenti e dinamiche di bottega, e arricchendo in modo sostanziale la nostra comprensione della sua pratica pittorica. Questo lavoro corale, che ha coinvolto musei, istituti di ricerca, restauratori, specialisti della diagnostica e studiosi, ha consentito non solo di restituire alle opere una leggibilità più autentica, ma anche di costruire una base di conoscenze destinata a durare nel tempo. In questo contesto, il sostegno di realtà come Friends of Florence, e in particolare l’impegno di Simonetta Brandolini d’Adda, è stato decisivo, confermando quanto il contributo privato sia oggi essenziale per la tutela di un patrimonio che appartiene alla collettività. Emblematico è il caso del Trittico francescano di Santa Croce, rimasto per decenni nei depositi a causa delle sue condizioni conservative e sottoposto a un lungo e complesso restauro dall’Opificio delle Pietre Dure, con il sostegno di Gucci. L’intervento, durato dal 2021 al 2025 e concluso in tempo per l’apertura della mostra, ha previsto anche l’uso di tecniche innovative come il laser applicato alla pittura, restituendo all’opera una nuova leggibilità e documentando in modo esemplare i risultati raggiunti”.



Il Trittico francescano esposto nella sala di Palazzo Strozzi. Foto Ela Bialkowska – OKNO Studio. Per gentile concessione Fondazione Palazzo Strozzi

Sono emerse delle novità dalle ricerche scientifiche e dai nuovi studi realizzati per questa occasione?

“Sì, sono emerse numerose novità, in particolare grazie agli studi condotti in vista dellapubblicazione del ponderoso catalogo scientifico edito da Marsilio Arte, che rappresenta uno dei contributi più rilevanti di questo progetto. Le ricerche archivistiche hanno portato a nuove datazioni e a una più precisa collocazione storica di alcune opere, consentendo di affinare in modo significativo la conoscenza della produzione di Beato Angelico e del contesto in cui operò. Tra gli esiti più importanti della mostra e del catalogo figurano inoltre le ricostruzioni grafiche di sette grandi pale d’a ltare di Beato Angelico, smembrate e disperse nel corso dei secoli. Si tratta di un lavoro complesso e rigoroso, realizzato da Luca Brunke e Fabrizio Nevola dell’University of Exeter, sotto la supervisione di Carl Brandon Strehlke e con la consulenza di numerosi restauratori e storici dell’arte. Queste ricostruzioni non hanno solo un valore didattico, ma costituiscono veri e propri strumenti di ricerca, capaci di restituire l’assetto originario di complessi monumentali oggi frammentati. Due di queste ricostruzioni, quelle della Pala di san Pietro Martire e della Pala di Fiesole, sono esposte al Museo di San Marco accanto alle opere originali, permettendo un confronto diretto tra frammenti superstiti e assetto complessivo. Le altre – la Pala Strozzi, l’Incoronazione della Vergine degli Uffizi, il Trittico francescano, la Pala di San Marco e la Pala di Perugia – sono presentate a Palazzo Strozzi, insieme alla ricostruzione tridimensionale delle cappelle Strozzi nella sagrestia di Santa Trinita, sede originaria della Pala Strozzi. Nel loro insieme, questi nuovi studi e strumenti di visualizzazione hanno ampliato in modo sostanziale il quadro delle conoscenze su Beato Angelico, offrendo non solo risposte a questioni storiche aperte, ma anche nuove prospettive interpretative sul funzionamento delle sue opere nello spazio, sulla loro destinazione e sul rapporto tra immagine, architettura e devozione”.



La Pala Strozzi esposta nella sala di Palazzo Strozzi. Foto Ela Bialkowska – OKNO Studio.

Per gentile concessione Fondazione Palazzo Strozzi.

La mostra ha restituito per la prima volta una visione unitaria di grandi complessi smembrati nei secoli. Un caso emblematico è la ricostruzione della Pala di San Marco: come è stato possibile arrivare a questo risultato eccezionale?

“La ricostruzione della Pala di San Marco costituisce uno dei momenti centrali e più significativi dell’intero progetto espositivo. Si tratta di un’operazione di straordinaria complessità, resa possibile grazie a un lungo lavoro di ricerca, di confronto scientifico e di collaborazione internazionale. Commissionata da Cosimo de’ Medici per l’altare maggiore della chiesa del convento di San Marco, la pala rappresentava il fulcro di un articolato programma religioso e politico legato al rinnovamento del convento domenicano fiorentino negli anni Quaranta del Quattrocento. Per la prima volta, dopo oltre trecento anni, è stato possibile riunire 17 delle 18 parti oggi note dell’opera, provenienti da importanti musei internazionali come il Louvre, la National Gallery di Washington, l’Alte Pinakothek di Monaco e la National Gallery of Ireland di Dublino. Questo risultato è frutto di oltre quattro anni di lavoro, fondato su ricerche archivistiche, studi storico- artistici e indagini diagnostiche che hanno consentito di ricostruire la struttura originaria della pala e di chiarirne le dimensioni e l’organizzazione complessiva. Le più recenti analisi tecniche hanno permesso di comprendere meglio l’assetto della cosiddetta “pala quadra” di modello brunelleschiano, smembrata tra il 1678 e il 1679, e di restituirne oggi una lettura quanto più possibile vicina a quella concepita da Beato Angelico. La ricomposizione consente non solo di ammirare nuovamente l’opera nella sua straordinaria unità visiva, ma anche di coglierne appieno il significato iconografico e simbolico: dalla scena ambientata in un hortus conclusus alla disposizione prospettica dei santi, dalla centralità della Vergine col Bambino al dialogo diretto instaurato dal pannello eucaristico con il celebrante. È un risultato che sintetizza perfettamente lo spirito della mostra: restituire complessi dispersi, riattivare relazioni perdute e offrire nuove chiavi di lettura grazie all’integrazione tra ricerca scientifica, studio storico e collaborazione tra istituzioni”.

Insieme alla mostra, come di consueto, un ampio calendario di attività, incontri, fuori mostra, eventi, come sono stati accolti dal pubblico e quanto vi hanno impegnato?



“Come di consueto per le mostre di Palazzo Strozzi l’esposizione è stata accompagnata da un calendario particolarmente ampio di attività, incontri ed eventi, che ha richiesto un impegno organizzativo significativo ma che ha ricevuto una risposta estremamente positiva da parte del pubblico. In parallelo alla mostra, il programma pubblico si è sviluppato attraverso alcuni cicli tematici: Angelico nel tempo ha proposto una serie di incontri di approfondimento che hanno messo in dialogo storici dell’arte, restauratori, studiosi del pensiero teologico, filosofi e artisti, offrendo una lettura ampia dell’eredità di Beato Angelico e delle sue riletture nel tempo. Racconti di restauro è stato invece dedicato agli interventi conservativi realizzati per la mostra, dando voce direttamente alle restauratrici e al restauratore e permettendo al pubblico di entrare nel vivo delle pratiche, delle scelte e delle problematiche del restauro. Il Fuorimostra ha infine esteso il progetto oltre le sedi espositive, creando una rete di appuntamenti diffusi tra musei, biblioteche e istituzioni culturali del territorio, mentre una serie di eventi speciali – tra presentazioni, concerti e proiezioni – ha arricchito il calendario, contribuendo a intercettare pubblici diversi e a rafforzare la mostra come spazio di dialogo e produzione culturale. Tutti gli appuntamenti hanno registrato un numero di presenze straordinariamente elevato, con sale sempre affollate e una partecipazione molto attenta”.

Per concludere, Beato Angelico artista e domenicano, un breve ritratto di questa figura complessa che ha influenzato l’arte del suo tempo?

“Beato Angelico è una figura di straordinaria complessità, nella quale identità artistica e vocazione religiosa risultano inscindibili. Nato in Mugello come Guido di Piero intorno al 1395, cresce in una Firenze attraversata da trasformazioni decisive nell’architettura, nella scultura e nella pittura, e da un intenso fervore spirituale. In questo contesto matura la sua scelta di entrare nell’ordine domenicano osservante a Fiesole, assumendo il nome di Fra Giovanni: una decisione che segna profondamente la sua concezione dell’arte come strumento di meditazione, conoscenza e comunicazione del sacro. Sul piano artistico, Angelico si confronta con la rivoluzione figurativa del primo Rinascimento, dialogando in modo diretto e consapevole con i grandi protagonisti del suo tempo. La sua posizione rispetto a Masaccio può essere letta come complementare: se Masaccio incarna una radicale innovazione formale e spaziale, Angelico elabora un linguaggio capace di coniugare le nuove conquiste prospettiche, luministiche e spaziali con una profonda esigenza spirituale e narrativa. Allo stesso modo, il confronto con figure come Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia e Filippo Lippi colloca Angelico al centro di una rete viva di scambi, che attraversa pittura, scultura e architettura. Attivo come capo di una bottega a Fiesole, Angelico realizza pale d’altare destinate non solo al suo convento ma a numerose chiese dell’ordine domenicano e a importanti committenze laiche e religiose. Le sue opere, e in particolare le storie delle predelle, rivelano un artista pienamente partecipe della cultura figurativa del suo tempo, dotato però di una capacità unica di distillare il racconto sacro in immagini di grande chiarezza e intensità. È quella “narrazione semplice e lineare”, modellata sullo stile degli evangelisti, che consente alle sue immagini di parlare in modo diretto e profondo, unendo rigore teologico e accessibilità visiva. In questo senso, Beato Angelico non è solo un artista “devoto”, né semplicemente un maestro del primo Rinascimento, ma una figura che partecipa pienamente alla rivoluzione delle arti del suo tempo. Come si chiedeva Elsa Morante, Guido di Piero ha preso parte a quella rivoluzione? Lo ha fatto con un linguaggio capace di tenere insieme innovazione formale e profondità spirituale, lasciando un’eredità che ha influenzato in modo duraturo la storia dell’arte occidentale”.

In foto Ludovica Sebregondi