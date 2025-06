“Nutrire Dio”: mostra dedicata allo scrittore artista Giuliano Scabia

Una mostra dedicata alla vita di Giuliano Scabia, poeta, narratore e drammaturgo, e al suo profondo rapporto con la dimensione spirituale che traspare in tutta la sua opera.

L’esposizione dal titolo “Nutrire Dio. Mistica e misticanza in Giuliano Scabia”, ha luogo al MAD Murate Art District di Firenze, dall’11 giugno al 16 luglio 2025.

La ricerca di Giuliano Scabia, nato a Padova ma fiorentino di adozione, si è svolta nella seconda parte del Novecento, e si compone di opere tra arte e teatro dove l’impronta dominante è una riflessione sul sacro. Grande sperimentatore, durante la sua cattedra di Drammaturgia ha organizzato dei corsi al DAMS di Bologna dedicati alla figura di Dioniso, dio del teatro e della danza, e nel dettaglio “Le Baccanti di Euripide” e “Le Rane di Aristofane”.

Sviluppa dei modelli di partecipazione teatrale, come narrazione e scrittura collettiva nei quartieri, nelle scuole, nel manicomio e nei centri di salute mentale. Ma in tutta la sua attività è costante la ricerca sulla dimensione spirituale che si ritrova nei testi come “Il Diavolo e il suo Angelo” o “Visioni di Gesù con Afrodite”.

Nella mostra, a cura di Andrea Mancini, sono presenti documenti, oggetti, immagini, opere e testimonianze dove sono evidenti la poetica di Scabia affiancata alla ricerca spirituale.

Tanti i riferimenti: le maschere rituali raccolte intorno al mondo, le sculture da lui realizzate in Val Gardena, la collezione di santini e le immagini sacre tra antropologia e creatività.

Durante l’inaugurazione, mercoledì 11 giugno alle ore 17.30, sarà data una lettura scenica de “Il Diavolo e il suo Angelo”, con Annibale Pavone e il sax di Dimitri Grechi Espinoza. Nel corso della mostra saranno organizzati diversi eventi, con un ricco programma fra incontri, serate teatrali e laboratori. È prevista, domenica 13 luglio, dalle ore 17.00, sulle colline di Marignolle, in via Bernardino Poccetti 19 a Firenze, una grande festa in memoria di Scabia, nel suo luogo più creativo, con interventi di Tomas Jelinek, Teatro delle Ariette con l’Allegra Brigata Giuliano Scabia, e il concerto mobile Brisa de Samba di Abraço Branco. Seguirà un rinfresco all’aperto.

Il finissage, mercoledì 16 luglio, dalle 17.30 alle 19.00, si concluderà con una serata straordinaria di attori esperti, attori nuovi e “attori neanche”, insieme a musicisti, in un omaggio poetico e giocoso a Giuliano Scabia.

“Nutrire Dio. Mistica e misticanza in Giuliano Scabia”, è organizzata nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2025, con il contributo della Fondazione Giuliano Scabia e di Fondazione CR Firenze.

MAD Murate Art District

11 giugno al 16 luglio 2025

Piazza delle Murate, Firenze

dal martedì al sabato ore 14:30 – 19:30

Info: https://www.murateartdistrict.it/

In foto: Maschera colombiana per i rituali del culto dei morti, collezione Scabia Mistica e misticanza, MAD Murate Art District.jpg