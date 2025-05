Nell’era dell’IA i giovani programmatori hanno ancora bisogno della gavetta

L’ascesa dell’intelligenza artificiale nello sviluppo software ha dato il via a un rituale ormai familiare di ansie e discussioni. Se le macchine possono scrivere codice, correggere bug, eseguire test e persino proporre soluzioni architetturali, che senso ha far fare queste attività ai giovani sviluppatori?

Una recente indagine di settore sull’uso dell’IA nelle startup tecnologiche ha evidenziato come questi strumenti possano automatizzare buona parte del lavoro dei programmatori junior. Le IA come GitHub Copilot e ChatGPT possono generare codice leggibile, suggerire soluzioni ottimali e risolvere errori con efficienza. Quindi, che ruolo rimane ai neolaureati in informatica?

Il rischio è quello di considerare superfluo quel periodo di apprendimento spesso intenso, fatto di debugging notturni, refactoring infiniti e riunioni con i team di QA. È facile idealizzare il talento innato e sottovalutare l’importanza della pratica. Ma questa è una visione romantica che ignora come la competenza, soprattutto nel software engineering, emerga più spesso dal lavoro quotidiano che dal genio.

Nel mondo tech si raccontano spesso storie di giovani sviluppatori che, già da adolescenti, creano app di successo o contribuiscono a progetti open source importanti. Ma per ogni talento precoce, ci sono moltissimi altri che crescono con il tempo, imparando poco alla volta, scrivendo codice, commettendo errori e correggendoli.

In questo percorso di crescita, passare molte ore sul codice non è una novità. Se si esagera, può diventare un esercizio fine a sé stesso, più simile a un rito di passaggio che a un vero momento di apprendimento. Ma una grande immersione in progetti complessi ha un valore reale: ti costringe a prestare attenzione, a entrare davvero nel mestiere, e ti aiuta a sviluppare quella familiarità profonda che nasce solo vivendo ogni dettaglio del lavoro.

Chi salta questa fatica rischia di perdersi qualcosa: non solo le competenze tecniche, ma anche l’intuizione. Quei piccoli segnali, quel “sesto senso” che nasce solo dall’aver vissuto bug assurdi, patch critiche e deploy sbagliati a mezzanotte.

Le IA possono aiutare a scrivere codice, ma non possono replicare l’esperienza di vedere altri scriverlo, discuterlo, modificarlo in tempo reale. Non possono insegnarti come si comunica con un cliente, come si negozia con un product manager o come si risolvono i conflitti di priorità in un team agile.

La vera sfida è questa: l’IA può ridurre il lavoro ripetitivo, ma non può sostituire il processo di apprendimento. Anzi, rischia di far sparire quelle lezioni che una volta si imparavano con l’esperienza — come capire il contesto dietro una pull request o riconoscere quando una soluzione, pur essendo corretta dal punto di vista tecnico, non è adatta alle reali esigenze dell’utente.

Ricordo le mie prime notti passate a cercare di capire perché il sistema crashava solo in produzione. Non ho imparato solo a usare meglio il debugger, ma a stare zitto e ascoltare quando un senior parlava, a osservare le loro esitazioni, i loro compromessi.

Questa è la parte invisibile del mestiere. E la verità è che la programmazione – come ogni arte complessa – richiede fatica, errori e riflessione. Alcuni di quei momenti più frustranti sono anche quelli più formativi.

Per questo, anche nell’era dell’IA, i migliori programmatori non sono quelli che scrivono il codice più veloce, ma quelli che capiscono cosa vale la pena scrivere. E questa è una competenza che l’IA, per ora, non sembra in grado di insegnare. In futuro chissà, ma oggi resta un tratto distintivo dell’esperienza umana.