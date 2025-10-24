Riscoperte: Leopoldo Baroni, uno dei maggiori esponenti dell’ermetismo

Uomo d’orti , le viottole, senza affanno…alcune brevi frasi, quasi degli aforismi che sintetizzano con efficacia un aspetto significativo dell’opera poetica di Leopoldo Baroni, (Buti 1995-1963) uno dei meno conosciuti (poi diremo perché) ma dei più ragguardevoli esponenti dell’ermetismo, medaglia d’oro al Premio Viareggio 1960.

Nel libro Il soldato di Lambessa(1956),Franco Antonicelli narra di essersi recato a Buti, per conoscere il Baroni. Arrivando ammira anzitutto il paesaggio: “Dall’alto scende un’aria freschissima che mette fra i pini e gli olivi un leggero e perpetuo fremito ma la cosa meravigliosa è la copertura fitta di olivi su questi dossi: non c’è è un vuoto in mezzo ai boschi”[1] E il centro storico gli appare caratterizzato da una “nobiltà dell’antico, quel garbo toscano che si rivela in ogni edificio.”

Altrettanto ricco d’interesse l’incontro con Leopoldo Baroni, descritto come un uomo che “da quarant’anni contabile in Municipio, alza il capo fra le cifre per cogliere una luce, un respiro e fissarli in versi meditati e lavorati”[2].

Scriveva su riviste prestigiose come La Riviera ligure. ma viveva appartato, tanto che anche Montale e Viani erano andati a Buti per conoscerlo. Dopo aver parlato dell’incontro con Arcangelo, un contadino novantenne che cantava le ottave dell’Ariosto e del Tasso, lo scrittore torinese ricorda con affetto e un po’ di malinconia l’orto di Leopoldo Baroni (un orto famoso– sottolinea- per essere stato narrato addirittura da Eugenio Montale) e rileva: “ha piante di violette di pensiero, gerani, mughetti e rose. In mezzo a questo –conclude- e con i suoi pensieri egli vive alla poventa ovvero al riparo dei venti (la parola è tratta proprio da una poesia del Baroni) l’aria che gli giunge dagli ulivi è come egli direbbe, solativa, parola fragrante” perché indica il sole ma anche la solitudine del poeta.29

Non a caso il suo definirsi “uomo d’orti” esprime il valore di un piccolo grande mondo, la cura assidua, il piacere di vedere germogliare fiori e frutti.

L’amore per la natura e, quindi, per la campagna lo esprime già nella sua prima di raccolta di poesie, intitolato non a caso Le viottole, quei sentieri che attraversano i campi, che salgono in collina fra gli ulivi che il poeta amava percorrere nelle sue passeggiate ma anche in senso metaforico: le peregrinazioni dell’ esistenza.

E qui si giunge all’auspicio di una vita senza affanno. Non desidera né ricchezze né onori. Ma

Tirarmi su quando l’ala

Della sera passa e spenge

la piana, e rincasare

Senza noia,

senz’affanno.

Tuttavia, talora, come ne La vita che non ebbi, sogna di andare con sett’otto capre, un cane, bisaccia a tracolla

e via, via fra i sassi.

Oggi a valle,

domani a monte.

Mangiar pane di mistura

E da bere acqua di fonte

E fare coi merli e col vento

svagato delle solitudini

a chi fischia meglio

Ma forse è solo una divagazione poetica. Perché Baroni amava la vita paesana. Nel suo saggio I Maggi (prefazione di Eugenio Montale) racconta di quando a sera le persone rientravano dai campi o dalle fabbriche e le vie le due piazze del Centro storico di Buti si animavano. Non era iniziata ancora l’era dell’auto e del telefono (in pratica c’erano solo i telefoni di servizio (Comune, Carabinieri,medici). La gente si ritrovava, ci si fermava a parlare di questioni personali o della vita locale, si formavano capannelli fino all’ora di cena. Dopo cena, spesso gli uomini andavano al bar (si preferiva dire al caffè) per giocare a carte. Scopa, briscola,tressette per un paio d’ore in allegria con gli amici.

Tra l’altro, il documentario Rai Storia di Paese che era uno dei programmi sperimentali realizzato nel 1953 e poi trasmesso nel 1955 mostra Leopoldo Baroni che, insieme ad alcuni amici gioca a carte in un caratteristico bar della Piazza centrale di Buti in un’atmosfera cordiale, rilassata. Senza affanno.

Una vita semplice e schietta . E il poeta s’ identifica soprattutto con il suo quartiere, quello di Castello, la parte più antica di Buti che sovrasta il centro storico come una balconata che a ridosso del Castello vero e proprio (recentemente restaurato) mantiene ancora strade ed edifici che riportano all’antica atmosfera medievale così come la Chiesa di S.Rocco.

Per lui Castello,l a sua casa, il suo orto sono una sorta di “nicchia ecologica”.

Di questa siepe

anch’io pruno

Nota. Oltre che per la sua opera poetica, Leopoldo Baroni deve essere ricordato per l’ appassionata valorizzazione del patrimonio culturale butese: In specie, con il libro I maggi e le raccolte di poesie Parnaso popolare butese (1929) e il l Nuovo parnaso popolare butese (1959). Il Parnaso del 1929 è stato pubblicato in ristampa anastatica nel 1992 dal Centro Studi Natale Caturegli.

