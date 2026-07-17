Museo del Contemporaneo: spazio per la cultura e l’arte dell’ateneo di Verona

Il Museo del Contemporaneo si presenta ufficialmente al mondo delle istituzioni con un appuntamento di rilievo nazionale: il 22 luglio il Polo Santa Marta ospiterà una delle sessioni della “Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura”, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, appuntamento che riunirà a Verona, tra il 21 e il 23 luglio, i responsabili di oltre 80 Istituti di cultura, rappresentanti della rete culturale italiana nel mondo. L’incontro sarà dedicato ai temi della rigenerazione urbana e al rapporto tra cultura, università e territorio, con i saluti istituzionali dell’Università di Verona e gli interventi del Comune di Verona e dell’Università di Verona. Il programma approfondirà la storia, il restauro e il riuso dell’ex complesso militare della Provianda di Santa Marta, il percorso di trasformazione che lo ha portato a diventare un polo universitario e culturale e il progetto del Museo del Contemporaneo dell’Università di Verona, quale esempio di integrazione tra patrimonio, ricerca, formazione e produzione culturale contemporanea. Con il lancio della nuova piattaforma digitale e l’intensificazione delle attività di ricerca e delle relazioni internazionali, il Museo del Contemporaneo si afferma come luogo aperto di conoscenza e confronto, capace di mettere in relazione opere, saperi e comunità diverse per interrogare il presente attraverso i linguaggi della contemporaneità.