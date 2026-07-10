Pensionati: Rosario Cavallo nuovo segretario nazionale di Fap Acli

A conclusione di un’ intensa stagione congressuale, Rosario Cavallo siciliano, nato a Chiaramonte Gulfi (RG) nel 1960, già alla guida della Federazione Anziani e Pensionati dal 2022 è stato rieletto all’unanimità Segretario nazionale della Fap Acli il Sindacato anziani e pensionati che riunisce in Italia circa 130mila iscritti. Cavallo ha accettato la proposta di ricandidarsi in questo impegnativo incarico con senso di responsabilità per portare a compimento le attività già in corso o poste in cantiere e per progettare e avviare nuove iniziative che siano in grado di rispondere alle sfide che si concretizzeranno nei prossimi anni.

Rosario Cavallo ha poi designato come Vice Segretario il vicentino Andrea Luzi che tra i vari incarichi è stato responsabile nazionale Welfare delle Acli e ne è tuttora dirigente nazionale.

Nel proprio intervento subito dopo l’elezione il Segretario Cavallo ha ribadito la sua volontà di impegnarsi in favore della Fap insieme alla Segreteria tutta, anche predisponendo dei gruppi di lavoro che possano sviluppare idee e proposte condivise sulle quali costruire l’attività futura della Fap, la quale dovrà continuare un impegno intergenerazionale capace di custodire le competenze del passato, coniugandole con le sfide del futuro.

E Andrea Luzi ha sottolineato che in un’epoca dominata dalla velocità e dall’idea di produttività l’anziano rischia di essere messo ai margini, visto erroneamente come un peso, legato solo al passato. In realtà i pensionati sono una parte fondamentale della comunità e rappresentano un vero sostegno sociale e civile”.

Gabriele Parenti Segretario regionale della Fap Acli della Toscana (che è la seconda regione in Italia per numero di iscritti) si è complimentato con i nuovi dirigenti nazionali e ha comunicato che della nuova Segreteria nazionale fa parte il toscano Riccardo Della Zoppa che è stato per due mandati Segretario provinciale di Massa e Carrara e poi Segretario regionale ed è oggi Vice Presidente provinciali delle Acli massesi.

Tra i toscani che fanno parte del Comitato Nazionale, oltre a Della Zoppa e a Parenti, ci sono Paolo Formelli, esponente nazionale e storico leader dalla Fap Toscana e Otello Filippi anch’egli con una lunga esperienza di dirigente Acli a tutti i livelli.

Tra i prossimi impegni del Sindacato pensionati FapAcli Gabriele Parenti segnala un confronto con le istituzioni sui temi della sanità, con particolare riferimento alle Case di Comunità e alle questioni legate alla prevenzione e sul welfare, con specifico riferimento al sistema badanti e assistenza domiciliare.