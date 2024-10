Ai Act: Zuckerberg & C. attaccano le regole dell’Europa

È frontale l’attacco alle regole dell’Europa in materia di rivoluzione digitale, in particolare l’Ai Act, la prima legge al mondo sull’Intelligenza Artificiale, varata dall’Unione Europea da pochi mesi, ma anche il GDPR, il Regolamento Generale sulla protezione dei dati: “Con queste norme, frammentarie e imprevedibili, l’Europa resterà fuori dal mercato dell’IA che è in continua evoluzione” si legge nell’atto di accusa formulato in una lettera aperta di cui Mark Zuckerberg, Ceo di Meta e il suo coordinatore e scientifico Yann LeCun sono i principali ispiratori. Ma ci sono anche le firme dei manager di grandi big tech come Google e Ericson, il Ceo di Spotify Daniel Ek ed esponenti dell’imprenditoria italiana come John Elkan, Lorenzo Bertelli, Marco Tronchetti Provera, Lorenzo Milleri. Si schierano a favore di una profonda revisione delle regole europee anche Marco Baroni di Icrea e Nicolò Cesa Bianchi, dell’Università di Milano, uno dei nomi più prestigiosi tra gli informatici italiani.

Il nocciolo delle accuse riguarda i paletti che l’Unione Europa ha messo sul fronte del trattamento dei dati, che rappresentano la linfa vitale dell’Intelligenza Artificiale Generativa. Scrivono Zuck e gli altri: “Se le aziende e le istituzioni intendono investire decine di miliardi di euro per costruire l’IA generativa per i cittadini europei, hanno bisogno di regole chiare, applicate in modo coerente, che consentano l’uso dei dati europei. Ma negli ultimi tempi il processo decisionale normativo è diventato frammentario e imprevedibile, mentre gli interventi delle autorità europee per la protezione dei dati hanno creato un’enorme incertezza su quali tipi di dati possono essere utilizzati per addestrare i modelli di IA. Ciò significa che la prossima generazione di modelli di IA open source, e i prodotti e i servizi che realizzeremo su di essi, non comprenderanno o rifletteranno la conoscenza, la cultura o le lingue europee”.

Scienziati e manager del mondo delle big tech paventano una sorta di autoemarginazione dell’Europa dai rapidi ed enormi passi avanti che la rivoluzione informatica sta facendo in ogni campo: “Siamo un gruppo di aziende, ricercatori e istituzioni che fanno parte integrante dell’Europa e che lavorano per centinaia di milioni di europei. Vogliamo che l’Europa abbia successo e prosperi, anche nel campo della ricerca e della tecnologia AI all’avanguardia. Ma la realtà è che l’Europa è diventata meno competitiva e meno innovativa rispetto ad altre regioni e ora rischia di rimanere ancora più indietro nell’era dell’IA a causa di decisioni normative incoerenti. In assenza di regole coerenti – si legge nella lettera aperta – l’UE perderà due pietre miliari dell’innovazione dell’IA. Il primo è rappresentato dagli sviluppi di modelli “aperti” che vengono resi disponibili gratuitamente a tutti per essere utilizzati, modificati e sviluppati, moltiplicando i benefici e diffondendo le opportunità sociali ed economiche. I modelli aperti – sottolineano i firmatari dell’appello-denuncia – rafforzano la sovranità e il controllo consentendo alle organizzazioni di scaricare e mettere a punto i modelli ovunque vogliano, eliminando la necessità di inviare i propri dati altrove. I secondi sono i più recenti modelli “multimodali”, che operano in modo fluido attraverso il testo, le immagini e il parlato e che consentiranno il prossimo balzo in avanti dell’IA. La differenza tra i modelli solo testo e quelli multimodali è come la differenza tra avere un solo senso e averne tutti e cinque. I modelli aperti di frontiera, basati sul testo o sulla multimodalità, – ribadiscono i firmatari del documento – possono accelerare la produttività, guidare la ricerca scientifica e aggiungere centinaia di miliardi di euro all’economia europea. Senza di essi, lo sviluppo dell’IA avverrà altrove, privando gli europei dei progressi tecnologici di cui godono Stati Uniti, Cina e India”.

La lettera aperta intende mettere l’Unione Europea di fronte a una sorta di bivio. Scrivono i firmatari: “L’Europa si trova di fronte a una scelta che avrà un impatto sulla regione per decenni. Può scegliere di riaffermare il principio di armonizzazione sancito da quadri normativi come il GDPR, offrendo un’interpretazione moderna delle disposizioni del GDPR che rispetti, comunque, i suoi valori di fondo, in modo che l’innovazione dell’IA avvenga qui alla stessa scala e velocità che altrove. Oppure può continuare a rifiutare il progresso, a contraddire le ambizioni del mercato unico e a guardare il resto del mondo che costruisce su tecnologie a cui gli europei non avranno accesso. Ci auguriamo – concludono i firmatari – che i responsabili politici e le autorità di regolamentazione europee si rendano conto della posta in gioco se non si cambia rotta. L’Europa non può permettersi di perdere i benefici diffusi derivanti da tecnologie di IA aperte e costruite in modo responsabile, che accelereranno la crescita economica e sbloccheranno i progressi della ricerca scientifica”.

La lettera aperta conclude con una sorta di appello di vasta portata, anche dal punto di vista delle iniziative lobbistiche che ne possono derivare: “Abbiamo bisogno di decisioni armonizzate, coerenti, rapide e chiare nell’ambito dei regolamenti UE sui dati, che consentano di utilizzare i dati europei nella formazione dell’IA a beneficio dei cittadini europei. È necessaria un’azione decisa per contribuire a sbloccare la creatività, l’ingegno e l’imprenditorialità che garantiranno la prosperità, la crescita e la leadership tecnica dell’Europa”.

L’iniziativa di Zuckerberg e dei manager delle altre grandi aziende dell’innovazione tecnologica giunge ad appena due mesi dal varo del regolamento dell’Ai Act, di cui peraltro si annuncia l’effettiva entrata a regime non prima del 2026. Il vento liberista che alimenta in modo evidente il contenuto della lettera era già emerso nel dicembre scorso. Si era nelle fasi conclusive per licenziare il testo definitivo dell’Ai Act, poi approvato dal Parlamento Europeo il 13 marzo 2024 e dal Consiglio dell’Ue il 12 maggio. Già questo sovrapporsi di date dimostra che l’accusa di frammentazione delle norme ha una sua ragione di essere. Ma soprattutto è la lentezza dei processi normativi il male della modalità di legiferare dell’Ue in materia di innovazione: la burocrazia all’europea non si addice di certo all’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale.

Ma ben più incisivo è l’attacco al GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei dati, che si pone a tutela dei dati dei cittadini europei. Una normativa che ha ben 8 anni. Perché, dunque, l’attacco frontale avviene proprio ora? Perché quello che può essere definito l’ “addestramento” dell’Intelligenza Artificiale Generativa si basa su miliardi e miliardi di dati e se la loro disponibilità ha dei paletti in qualche parte del mondo, come in Europa, l’avanzata tecnologica ne risente a livello globale.

La levata di scudi contro il protezionismo europeo che caratterizza l’Ai Act aveva già inciso nelle posizioni dei governi di Francia, Germania e Italia, tanto da provocare una ulteriore frenata nella definizione della legge. In quell’occasione era stato Luciano Floridi, direttore e fondatore del Centro di Etica Digitale dell’Università di Yale, autore di libri fondamentali come “Etica dell’Intelligenza Artificiale” (Raffaello Cortina, 2022) a lanciare un appello ai capi dei Governi di Italia, Francia e Germania, poi sottoscritto da decine di scienziati. Il testo appare una sorta di preventiva obiezione alla lettera aperta lanciata in questi giorni da Zuckerberg e i suoi alleati, perché vi sono riassunti i concetti di base dell’approccio normativo dell’Unione Europea: “Riteniamo sbagliata la spinta all’autoregolamentazione da parte delle aziende che impiegano modelli di Intelligenza Artificiale Generativa come Chat GTP” scriveva Floridi, sottolineando che proprio nelle regole stava il sostegno alla competitività.

Floridi e gli altri firmatari evidenziavano poi il problema di fondo, e cioè il fatto che una mancata regolamentazione dei dati finisse per favore solo le grandi big tech, cioè le stesse che adesso hanno firmato la lettera promossa da Zuckerberg. Rileggere adesso le parole scritte da Luciano Floridi nel novembre scorso, aiuta a comprendere la portata della sfida in atto: “Dal punto di vista economico, le applicazioni dell’IA non regolamentate possono distorcere la concorrenza e le dinamiche di mercato, creando un campo di gioco non uniforme in cui solo le aziende potenti e ben finanziate avranno successo. È un errore pensare che la regolamentazione sia contraria all’innovazione – scriveva Floridi – è solo attraverso la regolamentazione e quindi la concorrenza leale che l’innovazione può fiorire, a beneficio dei mercati, delle società e degli ambienti. Una maggiore innovazione è possibile solo attraverso una migliore regolamentazione”.