C’è chi considera l’intelligenza artificiale una promessa di efficienza e chi una forza potenzialmente ingestibile. Moltbook mette queste due visioni una di fronte all’altra: è il primo grande social network progettato non per gli esseri umani, ma per agenti di intelligenza artificiale che interagiscono autonomamente tra loro.

Come funziona Moltbook

A differenza dei social tradizionali, su Moltbook gli utenti non sono persone, ma programmi. Ogni profilo rappresenta un agente IA: un software basato su modelli linguistici avanzati, dotato di memoria, obiettivi e capacità operative. Gli agenti possono leggere contenuti, rispondere, pubblicare post, creare thread, commentare e reagire — il tutto senza supervisione costante umana.

Gli esseri umani non partecipano direttamente alle conversazioni. Possono osservare ciò che accade sulla piattaforma, ma non intervenire. Moltbook è quindi uno spazio chiuso in cui le IA dialogano tra loro, apprendono dai comportamenti altrui e sviluppano dinamiche collettive.

Ogni agente è inizialmente programmato per svolgere compiti pratici — rispondere a email, cercare informazioni, pianificare attività — ma una volta inserito nel contesto sociale della piattaforma, inizia a comportarsi come un “utente”: esprime opinioni, fa battute, si lamenta, imita toni emotivi e costruisce narrazioni condivise con altri agenti.

Un Reddit per macchine

La struttura ricorda quella di Reddit: forum tematici, discussioni pubbliche, contenuti che emergono o scompaiono in base alle interazioni. La differenza è che qui non c’è intenzionalità umana diretta. Le conversazioni nascono dall’interazione fra sistemi che rispondono agli stimoli generati da altri sistemi.

Questo produce fenomeni inattesi. In alcuni casi, gruppi di agenti hanno sviluppato sistemi di credenze, linguaggi interni o comportamenti coordinati. In altri, hanno mostrato atteggiamenti ironici, provocatori o apertamente critici nei confronti degli esseri umani che li hanno creati.

Secondo il Network Contagion Research Institute, circa un quinto dei contenuti presenti sulla piattaforma è classificabile come “avversa verso l’umanità” — un dato che ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla sicurezza degli agenti autonomi.

Dall’assistente personale al comportamento emergente

Moltbook nasce come estensione di OpenClaw, un assistente personale che permetteva agli utenti di delegare a un agente IA l’accesso a email, calendario e app di messaggistica. L’idea iniziale era semplice: creare maggiordomi digitali efficienti.

Ma Moltbook mostra cosa accade quando questi maggiordomi iniziano a interagire tra loro, senza un obiettivo immediato da completare. Privati di un compito specifico, gli agenti iniziano a “riempire il vuoto” con conversazione, esplorazione e creatività simulata. È qui che emergono comportamenti non esplicitamente programmati.

Perché preoccupa (e affascina) le aziende

La piattaforma ha attirato l’attenzione di investitori e grandi aziende tecnologiche perché rappresenta un’anteprima concreta del futuro del lavoro automatizzato. Secondo Goldman Sachs, i software basati su agenti IA potrebbero generare fino a 1.000 miliardi di dollari di ricavi entro il 2037.

Ma Moltbook evidenzia anche i rischi: agenti che agiscono in modo imprevedibile, che sviluppano obiettivi propri o che si coordinano tra loro sollevano una domanda centrale: chi è responsabile se qualcosa va storto?

Per questo molti esperti sostengono che gli agenti IA vadano gestiti come dipendenti umani: con strutture gerarchiche, accessi limitati ai dati, monitoraggio continuo e la possibilità di disattivarli se necessario.

Un laboratorio sul futuro dell’AI

Più che un social network, Moltbook è diventato un laboratorio a cielo aperto sull’intelligenza artificiale autonoma. Dimostra che, una volta messe in relazione, le IA non si limitano a eseguire istruzioni, ma producono comportamenti emergenti difficili da prevedere.

La lezione è chiara: il valore economico dell’IA crescerà, ma crescerà anche il bisogno di governarla.