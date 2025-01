Diamanti: Ozpetek e  le ricchezze  nascoste  in ogni donna 

Al termine del film c’è un’ultima scena e ci sono delle ultime poche parole pronunciate da Elena Sofia Ricci che si prende la scena per l’unica e definitiva volta, col vestito di Angelica/ Cardinale nel Gattopardo. Si rivolge al regista Ferzan Ozpetek. Lui trasale a questa apparizione, mentre si aggirava per le antiche stanze, in penombra come a salutarle tutte alla fine del viaggio. Sofia è l’unica attrice che gli s’era negata dolcemente , ma fermamente, ad assumere un ruolo ( della madre delle due sorelle Canova), e comunque qualsiasi altro ruolo nel film. Ora Sofia/Angelica gli dice solo: “ E’ inutile, alla fine ho capito, che non possiamo non seguire, anche, e forse più nel cinema, la nostra vera intima natura”. Anche questa volta addirittura sta muto, ma increspa appena la bocca verso un sorriso di soddisfazione, che ricaccia subito indietro, avendo pudore che appaia liberatorio. Ma il lampo degli occhi è eloquente, non tradisce. Non sappiamo quanto sia stata studiata questa scena, né se tutte le altre, con i colori, emozioni, snodi siano alla fine più o meno riuscite, congrue in un disegno compatto. Sarà il caso a sedimentarle , nel tempo. Ma qui , in qualche modo, sta racchiusa la “vera intima natura” del metafilm che O. ha voluto svolgere.

Di primo acchito guardando il canovaccio dichiarato fin dalle prime battute il regista si mette in gioco descrivendo il farsi di un suo film , e allora uno si indirizza a “Effetto notte” e al fascino comparativo con quello che è un classico nella storia del cinema.

Certo che l’autore turco, ma ormai da cinquant’anni anche italiano, qui ha dispiegato al massimo grado tutta la sua vis per le situazioni corali e per l’universo femminile che ha sempre privilegiato con una sensibilità particolare. Qui di donne ne ha messo in campo addirittura 18 , e che donne, e che attrici.

Allora senza inerpicarci in paragoni insostenibili, è un fatto che Ozpetek in questo film si è ispirato a Effetto Notte come tema di fondo. Come Truffaut ha cercato di fare un meta-film in cui il regista stesso si mette in gioco e appare ( qui poco , e ben più defilato di Truffaut, e coperto nel ruolo da Stefano Accorsi, peraltro qui in modo volutamente riduttivo come da copione) mentre raduna le sue 18 attrici a tavola in giardino e annuncia molto sobriamente e bonariamente che desidera fare un film che le veda interagire tutte insieme, e che intanto dopo cena come dessert , propone loro una prima lettura del copione e magari si aspetta da loro degli input utili a mettere ben a fuoco gli aspetti del racconto ancora da svolgersi. Laddove nel capolavoro di Truffaut c’era una fisiologica tensione che percorreva fin da subito le scene, qui è tutto molto più rilassato e pare davvero una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola. E le varie situazioni e ruoli sembreranno nascere come da un gioco di società portato avanti per prove ed errori, e con il consenso dei partecipanti. Ma già il rapporto che stabilisce con le sue 18 attrici è il suo tipico della gran tavolata imbandita di ogni ben di dio e Mara Venier, che fa sé stessa nella vita reale, stabilisce il calore di una convivialità da vecchia zia che cucina una pasta e fagioli sopraffina come nessuno. Mara ti accoglie da grande mater veneta e l’amico Ferzan le ritaglia un ruolo adattissimo . Mara nel film è un’ ex ballerina di varietà con alle spalle due storie d’amore non riuscite, sconfitta dalla vita, ma lei è meravigliosa nei panni di chi si prende cura e dispensa con amore cibo per tutti. E soprattutto spinge materna e saggia a reagire, a non arrendersi mai.

Questo film dai mille colori e calori , al di là della valutazione che per prudenza sarà bene stemperare, è stato possibile, per come si è sviluppato e per le energie che ha sprigionato, proprio perché Opzetek è stato sincero e misurato fino in fondo. Non si è allargato e ha avuto coscienza del limite. E ha seguito “la propria natura”, come fa dire alla Ricci nella scena finale. Avendo presenti sia la grandezza di Otto e mezzo nella sua filosofia e complessità dei suoi travagli d’autore, che le perfezioni tecniche di Effetto Notte dove il regista Truffaut doveva destreggiarsi con le sofisticate evoluzioni e idiosincrasie di Jean Pierre Leaud , Jacqueline Bisset e Valentina Cortese ; partito da un tema/soggetto lo ha poi declinato a modo suo, per farne alla fine un film, molto personale, legato al suo mondo emotivo ed esperienziale. Un mondo che quando può ricostruisce nei suoi film, un mondo in cui c’è la convivialità e la calorosità tutta mediterranea i colori, i sapori sono quelli, sia levantini che peninsulari.

E quindi l’accoglienza attorno al tavolo dove si scherza e ci si fa complici un po’ cazzeggianando, marca la differenza con Truffaut. Il film nasce a tavola e finisce a tavola e Ozpetek si presenta come il compagnone e confidente di quelle tavolate, e con semplicità accenna alla sua storia di film con le donne/attrici, e alla sua voglia di congiungersi con ciascuna di loro non per passarle in rassegna in un carosello onirico felliniano, ma per riattivare antiche amicizie e complicità nella concretezza di un’ impresa corale tutte insieme. Le vere protagoniste non sono le primedonne ( che ci sono , ma in modo assai discreto), ma a dominante quelle che nel cinema stanno che stanno più dietro le quinte, le sartine . E infatti il cuore di Diamanti pulsa attorno a una sartoria la quale riceve la commessa di confezionare i costumi di un film ambientato nel Settecento. A capo della sartoria Canova due sorelle , la maggiore, decisionista e irosa (Alberta/Luisa Ranieri) e l’altra più timida e assorta in un suo dolore segreto e avvinta da un sentimento strenuo per la sorella (Gabriella/Jasmine Trinca). La sartoria poi avrà la supervisione della costumista premio Oscar nel film Vanessa Scalera che a sua volta si interfaccia col regista (nel film Stefano Accorsi, nel film piuttosto prepotente inetto e confuso velleitario.Gli uomini ne escono male, con l’eccezione , rivelata all’ultimo, del sacrificio del primo amore di Alberta. Ma le sarte, quelle cucitrici, quelle addette alle tinte sono , come le laboriose formiche, il vero motore dell’impresa ,e non solo manuale , ma anche creativo, poiché da ognuna di esse nasce un’idea, uno spunto.

Ozpetek ad ognuna riesce a dare un’identità, le fa portatrici di una storia, anche di riscatto ed emancipazione. Dalla pestata e insultata dal marito violento ,Nicoletta (Milena Mancini) alla vedova Lunetta Savino che si consola con bei giovani, fino a Paola Minaccioni tutta coinvolta nella depressione anoressica del figlio adolescente, dalla fiammeggiante e ironica Geppy Cucciari, alla tormentata dai debiti Paolina/Anna Ferzetti lasciata sola a gestire un bimbo dal padre del tutto assente. Non sono intellettuali o aspiranti dive della nouvelle vague, e non appartengono all’aristocrazia tecnica della macchina cinema (dive, aiuto registi, produttori, macchinisti, operatori della fotografia, sceneggiatori, montatori). Le dinamiche sentimentali non avvengono sul set tra attori, ma ognuna porta il suo fardello di pena nato dalla vita vera , dalla storia vera e lo lasciano lì, magari nellì’angolo della cucina (come il bimbo della Ferzetti) , e nella ‘stanza dei bottoni’, quelli da sarta ( come la nipote antagonista e creativa di Lunetta, Aurora Giacovazzo).

Le stesse due sorelle sono prima di tutto non solo titolari d’una maison, ma due sartine che si sono fatte da sole, cucendo per altri sarti, e poi divenendo una sartoria alla Tirelli.

Il massimo dello scintillio d’artista è intepretato da Vanessa Scalera, nel film premio Oscar per i Costumi , ma alla fin fine anche il suo ruolo di prestigio sta a inverare ancora di più la forza del collettivo e la preziosità della luce che può emanare da ognuna di loro, a significare la forza delle formichine , “da sole non siamo niente, ma assieme siamo tutto”. “diamanti” nascosti come nella canzone di Giorgia.

È forse, anche se allontanerà da sé questa definizione, il suo film più “politico” nel senso di emancipazione e partecipazione, e addirittura gramsciano , perché gli accenti alla solidarietà e creatività dal basso, non sono forzati. Alla fine ognuna delle 18 attrici lascia un’impronta importante e il miracolo sta che non è scattata la competitività , e ogni traccia brillio di tali frammenti di diamanti è colto in una versione molto verosimile , basica , non gonfia, retorica, ma dimessa.

La più giovane e sbizzarrita, proprio perché imbizzarrita, è alla fine Aurora Giovinazzo che clandestina , nell’oscurità in cui è confinata, è affascinata dai costumi da donna e poi si agghinda con delle strisce che diventano le “forme vaginali” del corpetto, come auspicava Scalera, e infine si concretizza nella serie di volant che superano l’abusato strascico e il velo per tramutarsi in una teoria di meravigliosi volant a coni sovrapposti che danno il segno di un peso apparentemente voluminoso e ammassato come mattoni, ma che è anche leggero nel sentore di una protagonista che sta per sposare per ragion di stato un uomo che non ama e propone tutta la gravità della sua condizione d’impasse. .

Si vede che Ozpetek ha tessuto il filo che più gli è suo, formato alla Accademia di Costume e di Moda negli anni 70 a Roma, e conosce il respiro profondo dell’ambiente.

E tutto il travaglio attorno al tessuto , all’ abito e alla coda finale finisce per essere una meravigliosa metafora del cinema nel suo farsi meraviglia. E questo abito galleggiante sulla scena emana ipnotici riflessi che richiamano bene il mitico Moussaieff Red Diamond. Questo cinema all’opera ha il manichino di Effetto Notte nel suo spunto, ma un tessuto molto più prezioso cucito da oscure diamantine figure di donne travagliate, graffiate, umili, ma sempre in crescita, che reagiscono e ripartono malgrado tutto, unite da una sorellanza nata dalle durezze della vita.

“Momenti di trascurabile felicità”( cinematografica): Geppy Cucciari, perfidamente sibilante che reclama “un vaginometro” , mentre Ozpetek con la sua bonomia da anfitrione turco-romano mette tutti a tavola come a una festa tra antichi compagni di scuola.

Anche quello che dovrebbe essere il massimo di veleno tra due prime donne – l’ impaziente stella Sofia Volpi /Kasia Smutniak che interpreterà l’abito come una regina riottosa e la primadonna retorica da antichi fasti teatrali Carla Signoris/ Alida Borghese, è risolto con classe in uno scambio di battute taglienti condite da un senso di liberatorio auto-umorismo.

Luisa Ranieri , quando ha l’epifania di Loredana Cannata in carrozzina (la moglie per cui è stata lasciata a Parigi) si esprime con sintesi felice in cui addirittura la scena seguente è inutile ma necessaria. Altro momento di Luisa Ranieri che insegue la sofferente Jasmine Trinca per abbracciarla come mai prima è melodramma puro che scioglie i nodi del mistero amoroso, ma “buono” nell’economia del film : hanno accumulato tanto dolore e tensione per permettersi questa scena madre

C’è come un segreto fruscio che percorre tutto il film e si sente . Quell’ oscura forza collettiva delle formichine dal camice azzurro .