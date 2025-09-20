Medicina e IA: sarò il medico di me stesso?

Negli ultimi anni si sente parlare ovunque di Intelligenza Artificiale (IA). Dai telefoni ai motori di ricerca, dai social network agli ospedali: l’IA sta cambiando il nostro mondo. In medicina, il suo arrivo ha sollevato molte domande, soprattutto tra i pazienti: l’IA aiuterà i medici? Li sostituirà? Oppure renderà ogni paziente un “medico di se stesso”? Pubblichiamo l’articolo che il cardiologo Niccolò Maurizi ha pu bblicato su AicarmNews , newsletter dell’Associazione italiana Cardiomiopatie.

Un recente articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature affronta proprio questo tema. Vediamo insieme cosa sta succedendo, con parole semplici e concrete.

Cosa può fare l’Intelligenza Artificiale in medicina?

L’IA può aiutare il personale medico a organizzare meglio gli appuntamenti e la gestione degli ospedali, analizzare esami complessi come radiografie, TAC, risonanze, suggerire terapie personalizzate in base ai dati di ciascun paziente. L’obiettivo non è solo quello di velocizzare il lavoro, ma soprattutto di migliorare l’accesso alle cure e ridurre gli errori.

Ma ci sono anche rischi ?

Come ogni strumento potente, l’IA porta anche dei rischi. In particolare: le decisioni prese dall’IA non sono sempre spiegabili facilmente, potrebbero esserci errori dovuti a dati sbagliati o modelli di ragionamento non perfetti oppure potrebbe esserci una perdita di fiducia se non si capisce come l’IA arriva alle sue conclusioni. Proprio per questi motivi, l’Unione Europea ha introdotto una nuova legge sull’IA (AI Act), che regola con molta attenzione l’uso dell’IA in settori “ad alto rischio”, come quello medico.

Come dovrà essere l’IA che aiuta davvero il medico?

Gli autori dell’articolo propongono un’idea interessante: l’IA deve imparare a ragionare come un gruppo di medici, non come un singolo computer. Nella pratica clinica, soprattutto nei casi complessi come i tumori, le decisioni non vengono mai prese da un solo medico. Si riuniscono più specialisti (è il caso dei “tumor board”) e discutono insieme i dati, confrontando punti di vista diversi. Durante queste riunioni, i medici non si parlano in linguaggio tecnico incomprensibile, ma usano concetti semplici e condivisi: il tipo di tumore, il suo stadio, la presenza di altri problemi di salute, l’età e la fragilità del paziente. Secondo gli studiosi, l’IA dovrebbe imparare a comunicare allo stesso modo: non solo dire “ho visto qualcosa di anomalo”, ma spiegare in che modo ha analizzato i dati e su quali concetti clinici basa le sue proposte.

Quali sono gli strumenti più promettenti?

Uno degli approcci più interessanti si chiama Concept Bottleneck Model (CBM). Si tratta di modelli di IA che non si limitano a dare una risposta, ma forniscono anche le “tappe” del ragionamento che li hanno portati a quella risposta.

Ad esempio, un IA che aiuta a diagnosticare un tumore al polmone non dirà solo “c’è un tumore”, ma anche:

C’è una massa in quella zona.

La massa ha certe caratteristiche di forma e colore.

Altri fattori clinici del paziente suggeriscono un certo tipo di tumore.

In questo modo, il medico (e anche il paziente) potrà capire meglio e fidarsi di più della decisione proposta.

L’IA sostituirà davvero il medico?

No. Almeno non nel futuro che si sta costruendo adesso. L’idea è che l’IA diventi un aiuto, non un sostituto. I sistemi più evoluti saranno progettati per lavorare insieme ai medici, lasciare sempre al medico umano l’ultima parola nelle decisioni ed essere trasparenti e correggibili: se sbagliano, il medico potrà intervenire e correggerli.

Sarò io il medico di me stesso?

Un’altra paura comune è che, con l’IA, i pazienti debbano fare tutto da soli. Anche qui, la risposta è rassicurante: no. L’IA potrà aiutare a monitorare la salute (con app, smartwatch, strumenti di diagnosi rapida), ma il ruolo del medico resterà fondamentale per interpretare i dati, consigliare i trattamenti e supportare emotivamente il paziente. Anzi, proprio perché le informazioni disponibili saranno di più, il medico sarà ancora più importante per aiutare il paziente a navigare tra tante opzioni.

I problemi da affrontare

Però, perché tutto questo funzioni, servirà lavorare su alcuni punti chiave:

Educazione: medici, ingegneri, pazienti dovranno imparare a conoscere e usare l’IA in modo corretto.

Collaborazione: servono squadre miste di medici, tecnologi, esperti legali per sviluppare strumenti davvero utili.

Regole chiare: come il nuovo AI Act europeo, per garantire sicurezza e trasparenza.

Controllo umano: l’IA deve essere sempre supervisionata da persone competenti.

L’Intelligenza Artificiale in medicina non è un nemico, ma uno strumento. Se costruita bene, può aiutare i medici a lavorare meglio e i pazienti a essere curati in modo più preciso e umano.

Il medico non verrà sostituito: il suo ruolo cambierà, diventando più centrale nel coordinare informazioni, scegliere le cure migliori e accompagnare il paziente nel percorso di salute. Noi pazienti non saremo soli davanti a una macchina: continueremo a trovare una persona in carne ed ossa pronta ad ascoltarci e a guidarci. La tecnologia cambia, ma la cura resta umana !

Niccolò Maurizi

(responsabile dell’ambulatorio Cardiomiopatie presso il CHUV di Losanna. Nel 2015 ha co-fondato D-Heart, una startup che ha realizzato un dispositivo in grado di registrare autonomamente l’ECG dal paziente e trasmetterlo con il proprio smartphone)

Referenze:

Banerji CRS, Chakraborti T, Ismail AA, Ostmann F, MacArthur BD. Train clinical AI to reason like a team of doctors. Nature. 2025 Mar;639(8053):32-34.