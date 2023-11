Manifestazione pro Palestina, oltre 300 in piazza

Firenze – Una manifestazione per la Palestina si è tenuta oggi a Firenze, chiamata dalla comunità palestinese fiorentina, con la partecipazione di molte associazioni, gruppi, partiti. Circa trecento persone si sono riunite in piazza San Lorenzo, con cartelli e striscioni per chiedere il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Polemiche sono sorte per il contenuto di alcuni volantini.

” La manifestazione convocata oggi a Firenze per la Palestina è stata convocata da comunità palestinese della città. Le forze politiche che hanno scelto di volantinare con propri testi non esprimono la piattaforma della giornata – dice Dmitrij Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, fra i partecipanti all’iniziativa – la nostra città ha una tradizione chiara, presente da anni, per questo consapevole della necessità di non isolare gli eventi del 7 ottobre, ma di denunciare la sistematica violazione del diritto internazionale da parte del Governo e dell’esercito di Israele”.

“La comunità palestinese e la comunità islamica di Firenze non hanno mai avuto ambiguità nel condannare tutte le vittime innocenti, non c’è ambiguità rispetto al terrorismo – prosegue -il nostro gruppo consiliare, come Firenze per la Palestina (realtà di cui fanno parte tante realtà della città), contrasta quotidianamente ogni forma del razzismo, compreso l’antisemitismo. In piazza oggi c’erano centinaia di persone e più volantini. Ribadiamo però la chiarezza sulla storia di chi ha convocato questa piazza, come le tante di questi anni”. Anche il rappresentante della comunità palestinese ha preso le distanze.