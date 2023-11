Domenico Zipoli. Una mostra per “El misionero músico”

Prato – Il Festival Zipoli, la ricca rassegna concertistica, giunta alla tredicesima edizione, dedicata al compositore Domenico Zipoli e realizzata dall’Associazione “Prato per Zipoli”, presieduta dal Maestro Gabriele Giacomelli, è l’occasione per presentare una grande mostra d’arte dedicata al gesuita nato a Prato nel 1688, dal titolo “El misionero músico. Immagini per Domenico Zipoli” a cura del famoso collezionista Carlo Palli.

Con una raccolta di 77 opere di artisti contemporanei, composta da pitture, sculture e installazioni si celebra Domenico Zipoli, presso il Museo di San Domenico a Prato, con l’inaugurazione domenica 19 novembre, alle ore 17.00, alla presenza delle autorità cittadine e il finissage il 19 dicembre 2023, alle ore 17.00, dove sarà presentato il catalogo della mostra e Gabriele Giacomelli suonerà brani di Zipoli all’organo barocco della chiesa attigua. Completano l’esposizione una serie di documenti, manifesti, manoscritti, partiture, saggi e libri, che raccontano la storia di questo missionario e della sua straordinaria musica per organo e clavicembalo. Con la mostra, la città di Prato rende omaggio al suo celebre concittadino Zipoli, dalla quale emerge la personalità e l’originalità di questo singolare personaggio a tutt’oggi molto apprezzato nel mondo.

Fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Prato, Simone Mangani è grazie alla capacità e competenze organizzative di Carlo Palli, noto personaggio pratese, insignito recentemente della prestigiosa onorificenza “Gigliato d’oro” e del “Premio Cerreto” che, attraverso le opere d’arte contemporanee, emergono frammenti di vita, schegge di pensieri e musicalità, particelle di storie che hanno composto i giorni e i brani del sommo Zipoli.

Zipoli, che conclude la sua vita a Córdoba, in Argentina, nel 1726, ha ispirato il Festival Zipoli che anche quest’anno presenta un programma sonoro di notevole qualità, con brani zipoliani o dimenticati e partiture inedite, iniziato l’11 novembre a Bologna, con la visita al Museo di San Colombano e all’organo della Basilica di San Petronio, costruito nel 1475 da Lorenzo da Prato, la città storicamente nota i costruttori di organi. Il Festival prosegue fino al 5 gennaio 2024.

Il Festival e la mostra su Zipoli, organizzate dall’Associazione “Prato per Zipoli”, in collaborazione con il Comune di Prato, Assessorato alla Cultura e all’Istruzione Pubblica e il Comune di Carmignano, Assessorato alla Cultura. Entrambi godono del Patrocinio e del contributo della Regione Toscana, del contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Prato e di Cosima Maggi, Personal Financial Advisor.

Festival Zipoli

“El misionero músico. Immagini per Domenico Zipoli”­­

Per il programma e info:0574 1835152 – 0574 1835021

FestivalZipoliPrato@gmail.com