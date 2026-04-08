La valutazione nei programmi di giustizia riparativa

La giustizia riparativa rappresenta una delle principali innovazioni del sistema penale italiano. Nell’ambito dei programmi introdotti dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega n. 134/2021 (cd. riforma Cartabia), assume particolare rilievo il tema della valutazione dei percorsi riparativi, affidata in larga misura alla figura del mediatore.

L’obiettivo dichiarato è la riparazione del danno e la ricomposizione della frattura relazionale prodotta dal reato. In questa prospettiva, la giustizia riparativa comprende l’insieme dei percorsi che consentono alle parti coinvolte — e, ove possibile, alla comunità — di partecipare attivamente alla gestione delle conseguenze del fatto criminoso, in una logica non meramente retributiva ma orientata alla responsabilizzazione.

Questo è il perimetro del diritto positivo. Il legislatore ha definito principi, ambiti di applicazione e condizioni di accesso. Tuttavia, un segmento essenziale della disciplina è stato rimesso alla normazione secondaria — in particolare al d.m. 9 giugno 2023 e al d.m. 15 dicembre 2023 — con specifico riguardo alla figura del mediatore penale, ai requisiti di formazione e ai criteri di accreditamento dei centri per la giustizia riparativa.

È in questo spazio che emergono i profili più problematici. Il mediatore è infatti chiamato non solo a facilitare il dialogo tra le parti, ma anche a valutare l’andamento del percorso e i suoi esiti. Si tratta di stabilire se il processo di mediazione abbia prodotto un effettivo avanzamento nel riconoscimento del fatto, nell’assunzione di responsabilità e nella possibile ricomposizione del conflitto.

Pur nel rispetto del principio di neutralità, tale funzione implica inevitabilmente un margine di apprezzamento sostanziale. La valutazione del “successo” del percorso riparativo non può essere ridotta a parametri meramente formali, ma richiede un giudizio che incide su dimensioni interne ai soggetti coinvolti: consapevolezza, riconoscimento, disponibilità al cambiamento.

La materia è, per sua natura, delicata. Il rischio è quello di introdurre, all’interno del procedimento penale, criteri valutativi che si collocano al confine tra diritto e morale. La nozione di responsabilità, che nel diritto penale è tipicamente ancorata a presupposti normativi e probatori, viene qui interrogata anche nella sua dimensione soggettiva e relazionale.

In tale ambito si confrontano modelli teorici differenti, talvolta tra loro difficilmente conciliabili. Si registrano approcci che valorizzano una dimensione etico-religiosa, altri che pongono al centro categorie come il perdono o la riconciliazione, altri ancora che si fondano su paradigmi umanistici orientati al riconoscimento delle emozioni e alla gestione del conflitto. Non mancano, infine, letture di matrice filosofico-morale che interpretano la giustizia riparativa come sviluppo di concezioni utilitaristiche, in cui il valore del percorso è misurato in termini di utilità sociale.

Ne deriva un quadro teorico estremamente articolato, nel quale il medesimo istituto giuridico può essere declinato secondo prospettive profondamente diverse. Questa pluralità, se da un lato rappresenta una ricchezza, dall’altro accresce l’esigenza di criteri condivisi e verificabili, soprattutto in relazione agli effetti che l’esito dei programmi può produrre sul piano processuale e penitenziario.

Accanto alla costruzione delle strutture organizzative, appare quindi indispensabile un investimento culturale di lungo periodo. La giustizia riparativa non si afferma per via normativa: richiede che operatori del diritto, istituzioni e comunità ne comprendano presupposti, finalità e limiti applicativi, evitando sia adesioni acritiche sia resistenze pregiudiziali.

In questa prospettiva, l’attuazione del paradigma riparativo esige condizioni precise: chiarezza nei ruoli istituzionali, trasparenza nei modelli organizzativi, standard formativi rigorosi per i mediatori e strumenti di monitoraggio idonei a garantire uniformità e controllabilità delle prassi.

La giustizia riparativa può costituire una risorsa rilevante per il sistema penale e per il tessuto sociale. La sua legittimazione, tuttavia, dipende dalla capacità di coniugare apertura culturale e rigore metodologico. Solo a queste condizioni essa potrà svilupparsi come strumento credibile, evitando che le ambiguità insite nel suo nucleo valutativo ne alimentino l’ombra.