Lavoratori poveri, il lato oscuro della crescita dell’occupazione

Cresce l’occupazione, che si porta a livello del 2017, crescono gli occupati, ovvero chi lavora. Precisazione forse banale (non dimentichiamo che crescono anche gli inattivi, ovvero coloro che hanno smesso di cercare lavoro pur non lavorando) ma sui dati dell’ultimo rapporto Istat si fonda l’entusiasmo del governo e dei suoi sostenitori mediatici. Eppure, la percezione del Paese non sembra sostenuta dall’ottimismo, anzi. E, al di là dei venti di guerra che divampano, sia nel cuore dell’Europa che sull’altra sponda del Mediterraneo rispetto all’Italia, la domanda è altrettanto banale: perché? Perché, se l’occupazione cresce, crescono le storie di disperazione, gli sfratti, la crisi industriale, i cittadini che non accedono più alle cure, quelli che non si riscaldano, quelli che non potendo rinunciare a mangiare devono giocoforza tagliare le spese per la cultura, le vacanze, lo svago in genere, non foss’altro la pizza con gli amici? In altre parole: se aumenta l’occupazione, perché ci ritroviamo con 5, 8 milioni di poveri, e un trend in aumento?

Stefano Zamagni

Su questa domanda, banale nella forma ma vitale nella sostanza, raggiungiamo a telefono uno dei più noti e importanti protagonisti della cultura economica italiana, il professor Stefano Zamagni.

Il professor Zamagni non si perde in giri di parole, ma va diritto al punto. E il punto sono i lavoratori poveri, o poveri che lavorano, come autorizza la traduzione dell’inglese working poors. Davanti all’altra evidenza dei dati, ovvero che i salari italiani sono il fanalino di coda dell’Europa, forse è il momento di dirlo con chiarezza: ciò che aumenta davvero è l’esercito dei lavoratori poveri. O poveri che lavorano che dir si voglia.

“Il fenomeno dei working poor non è nuovo, forse qualcuno lo pensa tale riferito all’Italia – dice Zamagni – è nato circa 40 anni fa negli Stati Uniti e da allora si è diffuso altrove. Il fenomeno di per sé contiene un elemento di contraddizione, dal momento che, come la scienza economica per secoli insegnava, se una persona lavora, non può essere povero. La novità dei nostri tempi è che le persone, pur lavorando regolarmente e regolarmente pagate, non raggiungono uno standard economico adeguato a soddisfare le necessità fondamentali proprie e della famiglia”.

Come spiegare questa sorta di contraddizione? “La risposta è semplice – continua Zamagni – ma è molto più difficile convincere i policy maker a cambiare strategia. Spiegato in breve, il salario o stipendio, nelle economie di mercato di tipo capitalistico, è legato alla produttività del lavoro, non al costo della vita come molti pensano; se per una ragione o l’altra la produttività cala o ristagna mentre il costo della vita, soprattutto il costo dell’abitare, aumenta, abbiamo il fenomeno di cui si sta parlando. In altre parole se la produttività ristagna o diminuisce, il salario non aumenta, dal momento che è legato alle dinamiche della stessa, ma se al tempo stesso il costo della vita aumenta, lo scarto che si determina produce il fenomeno dei lavoratori poveri”.

La ricaduta del meccanismo, come spiega Zamagni, “se si vuole essere seri”, è che bisogna intervenire sulle cause, non sugli effetti. “I provvedimenti di vario tipo come il reddito di cittadinanza e simili, hanno una validità limitata al breve termine e somo funzionali a far fronte a situazioni emergenziali. Ciò è noto anche ai proponenti, purtroppo è tipico di molte cose in Italia: si parte con il piede giusto e si giunge a conclusioni sbagliate. Di fatto si era pensato di trasformare una misura temporanea in provvedimento permanente: è chiaro che lo strumento non sarebbe sostenibile, dal momento che se il divario fra produttività del lavoro e costo della vita aumenta, non c’è reddito di cittadinanza che tenga”. Insomma, non è il Rdc sotto accusa, bensì la pretesa di rendere permanente uno strumento che, dice Zamagni, “è funzionale a una situazione emergenziale” ed è quindi temporaneo per sua natura.

Il problema è che ora “è giunto il momento di prendere il toro per le corna. Il che significa che è necessario aumentare la produttività del lavoro, che in Italia è terribilmente bassa. Sto parlando della media, ovviamente, al di là delle eccellenze che ha anche l’Italia”. La domanda immediatamente conseguente è come mai la produttività del lavoro in Italia sia così bassa, dal momento che non era così nel Dopoguerra, e neppure fino a tutti gli anni ’70. Cosa è successo e perché? “Ci sono due ragioni – spiega Zamagni – la prima, perché è diminuito e sta diminuendo il tasso di imprenditorialità. Non nascono più imprenditori. Attenzione, non confondiamo i manager con gli imprenditori: i manager in Italia ci sono, ma l’imprenditore è colui che crea una nuova impresa. Nel nostro Paese ci sono molte più imprese che muoiono rispetto a quelle che nascono e quelle che ci sono, ci sono perché non sono più italiane. Quindi, intanto bisogna agire per la ripresa del tasso di imprenditorialità, il che significa agire sugli investimenti e smetterla di sostenere i consumi, dal momento che se si sostiene la spesa per i consumi, rimangono meno soldi per gli investimenti, il che conduce a minore produttività. La seconda ragione è legata al sistema scolastico-universitario nel suo complesso. Il nostro sistema scolastico universitario è stato pensato per una stagione che non esiste più, la stagione dell’economia del capitalismo industriale. Ad oggi, quel modello di capitalismo industriale è finito. Basti pensare ad esempio alle nuove tecnologie del digitale, in particolare all’AI. In Europa siamo terribilmente indietro, spesso le persone non sanno neppure di cosa si parla, immaginiamo se si pongono il problema dell’utilizzo che se ne potrebbe fare”.

Il motivo, torna a sottolineare Zamagni, è che il sistema scolastico e universitario vigente in Italia si basa su un impianto filosofico risalente ad un’altra epoca e ad essa funzionale, e non c’è stato adeguamento, tranne qualche piccola eccezione qua e là che, guarda caso, dice il professore, dimostra che in quelle aree in cui si è operata la trasformazione del sistema scolastico -universitario non esiste o è minimizzato il fenomeno dei lavoratori poveri. “Ciò che occorre fare – continua Zamagni – è non riformare, ma trasformare il sistema scolastico . Parlare di riforme significa mantenere lo status quo. La trasformazione avviene mettendo al centro il principio di con-azione, risultato della crasi fra conoscenza e azione. La conoscenza va messa al servizio dell’azione: l’impianto che ancora abbiamo, nella stragrande maggioranza dei casi, obbedisce al principio che la conoscenza è fine a se stessa, non al servizio dell’azione. E’ chiaro che la produttività del lavoro non può aumentare”, insabbiata nelle secche di un impianto educativo-scolastico-universitario che obbedisce a un principio avulso, secondo quanto spiegato, dall’agire.

Altra componente della bassa produttività del lavoro è senz’altro l’inflazione. “Inflazione che tuttavia non è generalizzata – precisa il professore – il grande aumento si è avuto in particolare sul costo dell’abitazione. Se un lavoratore che guadagna 1500 euro al mese potesse pagare 200 euro al mese di affitto, potrebbe farcela; se paga dalle cinque alle seicento euro al mese, non ce la fa senz’altro”. Un ragionamento semplice e alla portata di tutti. Perché allora non si è provveduto?

“Non si è provveduto a fare investimenti sulle abitazioni perché si è preferita la gentrification, ovvero puntare sulle abitazioni di medio alto livello per ragioni speculative. Tirando le fila: bisogna smettere di piangersi addosso e battersi il petto perché su questo tutti sono corresponsabili, dalla politica, al mondo delle imprese al sistema della conoscenza. Serve un patto fra questi soggetti, che conduca al cambiamento necessario per il bene del Paese”. Tutti insieme, perché la responsabilità è di tutti, sebbene in proporzioni diverse. Ma nessuno, dice Zamagni, può dire di non avere responsabilità. Perché in quel caso le ipotesi sono due: o è un “mentitore o non capisce”. Tertium non datur.

