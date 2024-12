Il ruolo della diplomazia culturale nella lotta alle disuguaglianze

La presentazione della 24ª Esposizione Internazionale Inequalities in programma da maggio a novembre 2025 alla Triennale di Milano è avvenuta di fronte ad un pubblico di eccezione, durante la Conferenza annuale delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo.



Triennale Milano ha accolto 152 alti diplomatici coinvolti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’evento Dialoghi sulla Diplomazia Culturale, organizzato nell’ambito della XVII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo avvenuto qualche giorno fa a Milano.



Durante l’incontro è stato presentato il forum Inequalities, della durata di sei mesi, dove si parlerà di disuguaglianze, con incontri e dibattiti per raccogliere idee su ciò che rappresenta la grande sfida della contemporaneità.

All’evento sono intervenuti Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano e General Commissioner dell’Esposizione Internazionale, e i curatori di Triennale Nina Bassoli per architettura, urbanistica e città, Damiano Gullì per arte contemporanea e public program e Marco Sammicheli per design, moda e artigianato.

Stefano Boeri, Presidente di Triennale, ha affermato: “L’incontro con le Ambasciatrici e gli Ambasciatori d’Italia nel mondo, che conferma la proficua collaborazione con il MAECI, ha permesso di ribadire il ruolo centrale della cultura nei processi e nelle politiche di riduzione delle diseguaglianze di reddito, sociali, di genere, nell’accesso ai servizi e alle informazioni”.

Inequalities, che si svolgerà dal 13 maggio al 9 novembre 2025, è promosso da Triennale insieme al MAECI e al Bureau International des Expositions. Dopo gli incontri dedicati al tema dei fenomeni naturali e del loro impatto ambientale e sociale, il mondo della cultura, delle scienze e delle arti è chiamato a interrogarsi sul grande problema delle disuguaglianze.

Questioni che riguardano lo sviluppo demografico, la crisi climatica, l’invecchiamento e soprattutto come e quanto impatteranno le grandi migrazioni sulle città e tra le varie comunità, a cui partecipano numerosi relatori, tra curatori, progettisti, studiosi, ricercatori ed esperti di fama internazionale.

L’argomento “Disuguaglianze” vuole porre l’accento su ciò che aumenta le differenze, come ricchezza e povertà, crisi sanitaria ma anche su l’intelligenza artificiale che invece di costituire un miglioramento della qualità della vita potrebbe portare nella direzione opposta.

Seble Woldeghiorghis, giovane assessore alle politiche sociali di Milano ha sottolineato: “La popolazione di origine straniera rappresenta una grande opportunità di rinnovamento”, perché la democrazia significa vivere insieme nelle differenze.

In foto: Le ambasciatrici e gli ambasciatori alla Conferenza. Foto-Gianluca-Di-Ioia