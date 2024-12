Capodanno, a Firenze si fa musica in piazza

Firenze – Sarà un Capodanno in musica e allegria in cinque piazze, senza contenitori in vetro in centro storico e con il divieto di esplodere petardi esteso a tutta la città.

Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in tutta sicurezza la sindaca Sara Funaro, in accordo con la Prefettura, ha firmato un’ordinanza che impone alcune misure di prevenzione per la notte di Capodanno.

A partire dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1° gennaio sarà vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. Inoltre, sarà vietato nei luoghi pubblici ed accessibili al pubblico dell’area Unesco vendere per asporto bevande di qualsiasi tipo in bicchieri o altri contenitori di vetro e sarà vietato somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in vetro (salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione); sarà vietato inoltre detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, e detenere bombolette con spray urticanti in modalità che ne consentano l’immediato utilizzo.

Il 31 dicembre dalle 17 fino alle 7 del mattino successivo 1° gennaio è inoltre vietata la detenzione e l’esplosione di artifici pirotecnici (sia classificati che di libera vendita) come botti o petardi in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze. Per i trasgressori è prevista una sanzione che può arrivare fino a 500 euro ed il sequestro delle cose illegittimamente detenute.

“Sarà un Capodanno in musica e divertimento nelle nostre piazze – ha detto la sindaca Sara Funaro – ma in accordo con la Prefettura abbiamo deciso di introdurre alcune limitazioni per garantire la sicurezza di tutti, anche dei nostri animali. Serve grande attenzione da parte di tutti per passare una piacevole serata con i tanti eventi che abbiamo organizzato, dobbiamo divertirci rispettando la città, gli abitanti e gli animali”.



ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Piazza Signoria

In piazza della Signoria, cuore della città, il Capodanno promosso dal Comune di Firenze e curato da Fondazione MUS.E, vedrà la partecipazione di artisti noti della musica italiana e internazionale: Mr Rain, i BowLand, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato saranno protagonisti di una serata unica tra note, luci e magia, accompagnati da giovani talenti e artisti emergenti.

La novità di quest’anno sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, alle 17.15. Lorenzo Baglioni, il mago Mattia Boschi e il ventriloquo Nicola Pesaresi porteranno allegria e intrattenimento con un mix di comicità e magia. L’evento sarà condotto da Benedetta Rossi.

Dalle 18.45 alle 21, la facciata di Palazzo Vecchio si trasformerà grazie allo spettacolare video mapping realizzato per l’occasione da Stefano Fomasi. Le proiezioni accompagneranno con una creatività ad hoc anche tutti gli altri momenti performativi previsti sull’arengario di Palazzo Vecchio.

Alle 21 si entrerà nel vivo della serata, condotta da Carlotta Romualdi e Lorenzo Baglioni. I primi a salire sull’arengario di Palazzo Vecchio saranno gli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino: cinque giovani cantanti saranno i protagonisti di un programma che intreccia brani che vanno dal grande repertorio lirico con Rossini, Donizetti e Puccini fino a Porgy and Bess di Gershwin e alcune tra le più famose canzoni di Frank Sinatra come My Way e Fly me to the Moon.

A seguire, alle 22.30, si esibirà Deborah Iurato, celebre per aver partecipato e vinto al talent show Amici, Syria, già vincitrice di Sanremo Giovani e il raffinato cantautore Giovanni Caccamo, vincitore delle Nuove Proposte nel 2015 all’Ariston, che incanterà il pubblico con il suo stile elegante e le sue melodie coinvolgenti.

Alle 23.30, spazio a Mr Rain, uno dei rapper e cantautori più amati del panorama italiano. Salito alla ribalta con successi come La fine del mondo e Supereroi, quest’ultimo brano portato al Festival di Sanremo 2023, Mr Rain porterà a Firenze tutta la sua intensità emotiva.

Dopo il brindisi della mezzanotte, i festeggiamenti continueranno con l’energia dei BowLand, il trio fiorentino di origini iraniane noto per il loro sound sofisticato. Finalisti a X Factor 2018, i BowLand hanno conquistato critica e pubblico con brani come Don’t Stop Me e One Eye, che mescolano trip hop, elettronica e sonorità orientali. La loro performance, dalle 00.20 alle 00.50, chiuderà la serata.

La regia della serata è affidata a Edoardo Zucchetti.

In Piazza San Giovanni

L’Associazione “Musart” presenta l’evento “Cori Gospel”, che vedrà protagonisti due gruppi d’eccezione: “The Pilgrims”, rappresentanti del gospel contemporaneo toscano, e “Lara Johnson & the Black Voices”, straordinario ensemble di 6 cantanti accompagnati da una band (tastiere, basso e batteria). L’evento si svolgerà indicativamente dalle 22.00 alle 1.00, offrendo una serata di musica coinvolgente e internazionale.

In Piazza SS. Annunziata

L’associazione “Quelli del ‘29” presenta “Jazz in Luce”, un evento immersivo che unisce la musica del virtuoso jazzista Nino Buonocore e del suo quartetto al talento internazionale del sassofonista Max Ionata. La performance sarà arricchita da spettacolari giochi di luce, in armonia con la musica, per valorizzare l’architettura storica della piazza e creare un’atmosfera unica. Appuntamento dalle 22.45 alle 00.30.

In Oltrarno itinerante

L’associazione “Music Pool” presenta “Happy New Year on the Road”, con due marching band che seguiranno due distinti itinerari musicali pensati per diffondere musica e allegria in due aree simboliche di Firenze. I Magicaboola Brass Band, con il loro sound funky, animeranno le vie di Santa Maria Novella, comprese Via Palazzuolo e Via Maso Finiguerra, mentre gli Zastava Orkestar, con sonorità balcaniche e gitane, porteranno la festa nell’Oltrarno, con una sosta in Piazza del Carmine per il countdown di mezzanotte. L’evento si terrà dalle 22.00 alle 1.00.

In piazza Santa Croce

L’Associazione Orchestra da Camera Fiorentina presenta “Capodanno 2025: Musica, Danza e Tradizioni sotto le stelle di Firenze”, un evento unico che combina musica e danza per una serata coinvolgente e interattiva.

La National Symphony Orchestra “RadioTV Moldova” e l’Orchestra da Camera Fiorentina eseguiranno un vasto repertorio musicale che spazia dalla musica sinfonica al pop rock. A rendere la serata ancora più speciale, i ballerini dell’associazione Kinesis Danza accompagneranno le musiche con coreografie ideate in perfetta sintonia, interpretando stili di danza che vanno dal tango al rock and roll, dal ballo moderno ad altri generi. Appuntamento dalle 22.45 alle 1.00.

Gli eventi diffusi sono promossi dal Comune di Firenze con la collaborazione di Fondazione MUS.E e il sostegno di Toscana Energia.