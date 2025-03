Luogo prezioso per la cultura dell’intero Paese, il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta celebra quest’anno il suo 150° anniversario, dal momento che la sua inaugurazione risale al 1875. Teatro storico, situato nel cuore della Sicilia, è uno dei più antichi d’Italia.

Il Teatro nisseno nato a fine ‘800 rifletteva i gusti musicali e teatrali dell’epoca. Durante quel periodo, si suonavano principalmente opere liriche e musica classica, con compositori come Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Vincenzo Bellini che dominavano le scene italiane. L’opera Macbeth di Verdi, ad esempio, fu una delle prime rappresentazioni messe in scena al Teatro.

Il Teatro ospitava anche spettacoli teatrali e concerti orchestrali, che erano molto apprezzati dalla società dell’epoca. La musica ed il teatro erano considerati strumenti di elevazione culturale e sociale, ed il Teatro Margherita divenne un punto di riferimento della Sicilia.

L’arte ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nella cultura di Caltanissetta, fungendo da veicolo per preservare e raccontare la storia, le tradizioni e l’identità della città. Attraverso espressioni artistiche come la pittura, la scultura, la musica e il teatro, Caltanissetta ha mantenuto vive le sue radici culturali, promuovendo al contempo il dialogo tra passato e presente.

Caltanissetta ha dato i natali a diversi artisti influenti che hanno lasciato un segno nella cultura e nell’arte. Tra questi spiccano per talento e affinità culturale i tre artisti nisseni: Michele Tripisciano e Francesco Guadagnuolo che si sono trasferiti a Roma per esigenze artistiche, mentre Giuseppe Frattallone si è trasferito a Firenze.

Ad oggi Francesco Guadagnuolo, pittore, scultore e incisore nisseno balzato anche alla ribalta internazionale, ha contribuito significativamente a questa eredità, immortalando figure e luoghi che definiscono lo spirito della comunità nissena. Inoltre, eventi culturali e spazi come il Teatro Regina Margherita ed i Musei cittadini offrono opportunità per celebrare e apprezzare l’arte in tutte le sue forme. Guadagnuolo si è inserito in questo filo culturale realizzando la collezione Uomini Illustri di Caltanissetta come omaggio alla sua terra natale; si tratta di una raccolta che celebra figure che hanno dato lustro alla comunità, perpetuandone il ricordo attraverso l’arte.

Guadagnuolo ha avuto un grande punto di riferimento nella persona del suo bisnonno, Luigi Cornia, nato a Rubiera (Reggio Emilia) nel 1882, che aveva mostrato fin da giovane una grande predisposizione per la musica. Cornia vinse un Concorso e si trasferì a Caltanissetta, dove trascorse gran parte della sua vita e dov’è deceduto nel 1927, all’età di 45 anni. È stato un eccellente musicista, compositore, operista.

Durante il periodo in cui Luigi Cornia visse e compose (fine XIX secolo e inizio XX secolo), incantò il pubblico del Teatro Margherita con il suo talento musicale. La tromba, con il suo suono potente e brillante, era uno strumento molto apprezzato per esecuzioni solistiche e orchestrali, specialmente in opere e concerti dell’epoca.

Cornia visse in un periodo di grandi cambiamenti storici e culturali, che influenzarono profondamente la sua musica. Durante questo periodo, il movimento del Verismo ebbe un impatto significativo sulla musica italiana. Questo stile, che cercava di rappresentare la realtà quotidiana e le emozioni umane in modo diretto e sincero, potrebbe aver influenzato le composizioni di Cornia. Inoltre, l’industrializzazione e i cambiamenti sociali dell’epoca portarono ad una maggiore diffusione della musica tra le classi popolari, rendendo la musica un mezzo di espressione e di coesione sociale.

L’opera pittorica di Guadagnuolo “In memoria di Luigi Cornia in occasione dei 150 anni del Teatro Margherita”, rappresenta una scena notturna catturando l’atmosfera della vita di Caltanissetta, con un’attenzione particolare ai dettagli e alle emozioni. Nella facciata, sul balcone centrale, sventola la bandiera italiana mentre sotto riluce l’entrata del Teatro, illuminato in occasione delle celebrazioni dell’anniversario dei 150 anni. Ai lati la figura del musicista mentre suona la tromba, ripetuta a destra mentre suona il pianoforte. Nonostante la sua breve vita fu un protagonista della vita musicale di Caltanissetta e del suo storico Teatro. .

Foto, l’opera di Francesco Guadagnolo per i 150 anni del Teatro di Caltanissetta, “In memoria di Luigi Cornia in occasione dei 150 anni del Teatro Margherita”