Pace e guerra, scelte cruciali? Meglio accapigliarsi sui grandi italiani

Si è coperto il viso con le mani e si è accasciato in lacrime al suo posto, in aula, alla Camera dei deputati. Federico Fornaro è un parlamentare di lungo corso, ma soprattutto è uno storico, studioso della Resistenza e del fascismo. A Giacomo Matteotti e all’ ‘Italia migliore’ che rappresentava, ha dedicato un libro. E’ un uomo calmo Fornaro, ha sempre lavorato senza eccessi, ma l’oltraggio al ‘Manifesto di Ventotene’ lanciato dai banchi del governo, dalla bocca della stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo ha mandato in tilt. Quel testo ‘sacro’, considerato da sempre fondativo della nostra Unione europea , la premier l’ha appena fatto a pezzi leggendone alcune parti “a beneficio di chi ci guarda da casa e per chi non dovesse averlo mai letto”. Ed eccola: “La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista… La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso”. Poi, il coup de theatre: “Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia”.

E’ troppo, è una bomba che incendia l’aula: a destra scrosciano applausi, a sinistra urla incontenibili. Fornaro comincia così, con l’ira, prima prova a spiegare a Meloni e a tutti i suoi ‘Fratelli d’Italia’ chi sono gli estensori di quel Manifesto, chi sono Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni: “Lei, presidente Meloni siede in questo Parlamento anche grazie a loro, questo è un luogo sacro della democrazia e noi siamo qui grazie a quei visionari di Ventotene che erano confinati politici”. Ma non ce la fa Fornaro, gli monta lo sdegno, la rabbia e allora aumenta il volume: “Si inginocchi la presidente del Consiglio di fronte a questi uomini e queste donne, non insulti la loro memoria. Si inginocchi… Vergogna vergogna, vergogna”, grida sempre più forte, poi stremato si siede e scoppia in lacrime, circondato dagli altri deputati del Pd che lo applaudono e lo sostengono. Le gazzarre e le risse in Parlamento non sono uno spettacolo inconsueto, ma quell’immagine dell’onorevole Fornaro resterà negli annali delle sedute della Camera e quel pianto ha raccontato di più di ogni altro intervento o commento che hanno monopolizzato per giorni il dibattito politico.

Insomma, stavolta l’ha fatta grossa la nostra presidente del Consiglio, scrivendo, secondo il dem Gianni Cuperlo, “una delle pagine più vergognose della storia repubblicana. Giorgia Meloni non è degna di rappresentare la democrazia di un Paese che ha conosciuto la dittatura ventennale del fascismo. Lo dico – puntualizza Cuperlo – con la tristezza di uno spettacolo che mortifica la memoria e la storia, ma anche con la consapevolezza che questa destra la storia la conosce bene e vuole riscriverla. Un dovere morale non consentirglielo”.

La bagarre alla Camera è incontenibile, il presidente Luciano Fontana, messo all’indice anche lui dalla sinistra perché non si esprime, non riesce a tenere le redini della situazione ed è costretto a sospendere la seduta per ben due volte. Poi prova a far valere il suo ruolo e a rispondere a chi gli chiedeva di prendere posizione in nome della democrazia: “Chi ha combattuto per la nostra libertà merita il nostro applauso e merita anche il fatto che noi abbiamo rispetto per quest’Aula. Quindi – esorta Fontana – vi chiederò, proprio in nome di quella libertà e di quella democrazia, di fare in modo che quest’Aula sia considerata in maniera sacra”. Non viene ascoltato e le tensioni continuano fino alla votazione delle risoluzioni in vista del Consiglio europeo che deve esprimersi sul riarmo e il nuovo sostegno all’Ucraina.

Ma Bruxelles è lontana, a Roma la premier italiana ha preferito nuotare nelle acque blu di Ventotene per tenersi fuori dalla palude in cui sembra volerla impantanare il suo vicepremier leghista Matteo Salvini, mentre l’altro, Antonio Tajani, la tira da tutt’altra parte. Aveva queste due spine nel fianco la presidente quando è entrata alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, lo aveva detto chiaro: “Meloni non ha il mandato per approvare il ReArm Europe”. Contemporaneamente il ministro Tajani, leader di Forza Italia: “Pieno mandato a Meloni per approvare il piano Von Der Leyen”. Così arrivano Spinelli e Rossi a levarla da questo impaccio. “Vuol farci parlare delle sue oscene parole per nascondere che non ha una linea di politica estera né una maggioranza”, spiega Riccardo Magi.

Eppure non ne aveva bisogno Meloni di “buttarla in caciara”, come sostengono i più. Al Senato il giorno prima l’aveva sfangata con una risoluzione votata compattamente dalla sua maggioranza anche se scritta con “l’inchiostro simpatico”, come ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein. Infatti, attraverso acrobazie lessicali, depurando ogni riferimento a riarmo o soldati, con l’Ucraina nominata solo per ribadirne un sostegno generico, la premier aveva incassato il sì unanime della sua maggioranza a una risoluzione che non risolve e non decide da che parte stare, ma tiene stretti tutti. Il giorno dopo sarebbe stata la stessa cosa alla Camera, la risoluzione era la stessa, l’esito scontato.

Ma Meloni, che pure aveva mantenuto toni istituzionali, cominciando addirittura il suo intervento con gli auguri a tutti i papà per la loro festa, in dirittura d’arrivo, nella replica, spariglia e butta sul tavolo la carta Ventotene. Dimenticando il buon senso che invocava da due giorni, alla fine è caduta da quel filo che la teneva in equilibrio e- sostengono gli oppositori – è tornata se stessa. Quella che vuole un’Europa delle nazioni, non compatibile con l’Europa del Manifesto di Spinelli. Ma non lo può dire. E allora meglio attaccare Ventotene. Quando l’Aula della Camera esplode, lei resta imperterrita, guarda il cellulare, sorride anche, poi se ne va. La attendono a Bruxelles, fa sapere, ma prima di partire non dimentica di postare sui social il ‘suo’ Manifesto rivisto, quello dei brani letti e distorti, poi chiama i suoi fans a raccolta: “Giudicate voi”. Forse vuole che si continui a parlare di questo? Arriva anche una indiscrezione, che la vedrebbe soddisfatta a cena con il suo gruppo di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo mentre sussurra: “Ho teso un trappolone alla sinistra, li ho fatti impazzire”. La piccata smentita di Palazzo Chigi arriva subito, ma è inutile.

Il caso Ventotene ‘fa impazzire’ anche parlamentari e giornalisti, si cercano dichiarazioni e testimonianze. Se ne trova una della stessa Meloni che, nel 2016, per attaccare Renzi e i leader europei di allora, esalta Spinelli e Rossi e la loro “grande idea per un’Europa di pace. Avevano le idee più chiare di Renzi, Hollande e Merkel”, chiosa.

C’è poi il presidente della Repubblica Mattarella. Lui, secondo il suo stile istituzionale, si tiene fuori, tace, ma le sue dichiarazioni del 2021, per gli 80 anni del Manifesto di Ventotene, circolano e vengono agitate come definitive: “Bisogna pensare al contesto in cui fu scritto- disse allora Mattarella- e a cosa quelle parole intendono dire ancora a noi oggi. Esortando tutti a vigilare in difesa della democrazia e contro le derive che mettono in pericolo la libertà. E’ una lezione senza scadenza, senza tempo. Col coraggio di posizioni di assoluta avanguardia”.

Torna a parlare anche Renata Colorni che, nella piazza del Popolo piena di bandiere blù, aveva commosso tutti raccontando del suo padre naturale Eugenio Colorni e di quello adottivo Altiero Spinelli. Stavolta è indignata e incredula: “La premier ha insultato l’antifascismo nell’aula più solenne della democrazia. Un salto di qualità grave. Una dichiarazione di inimicizia all’ideale europeo, non l’avrei mai immaginato”.

Meloni quella falla non la chiude, scatenando i suoi: “Oggi è caduto il Muro di Berlino, anche in Italia. Senza bisogno di urlare o di inveire come stanno facendo le sinistre, Giorgia Meloni ha semplicemente letto un testo che ben pochi conoscevano integralmente, nonostante sia stato elevato a testo sacro, anche qui al Parlamento Europeo”, dice Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo ECR. Da Roma le dà man forte il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan, che definisce il Manifesto di Ventotene “un testo orribilmente antidemocratico, la nostra Costituzione ha applicato principi del tutto diversi da quelli della dittatura del proletariato”.

La segretaria del Pd Elly Schlein, dall’altra parte della barricata, aveva detto il contrario incalzando la premier: “Se dice che l’Europa è diversa da quella di Ventotene, chiedo a Giorgia Meloni qual è la sua Italia. E’ quella della Costituzione? Perché sono gli stessi antifascisti che l’hanno scritta e stiamo ancora aspettando di sentire che lei si dichiari antifascista come la nostra Costituzione sulla quale ha giurato”.

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd a Bruxelles, posta sui social la foto dell’ingresso del Parlamento europeo con Altiero Spinelli: “Questo Parlamento porta il nome di un grande italiano. Nessuno lo dimentichi. E si porti rispetto alle belle pagine della nostra storia”.

Insomma il vento di Ventotene che aveva fatto alzare tutte le bandiere d’Europa nella piazza dei cinquantamila a Roma, ora investe i Palazzi della politica, diventa bufera, fa litigare sulla storia, che è più confortevole che litigare sull’attualità. E questa bufera la alimenta anche da Bruxelles Giorgia Meloni che, a margine del vertice che doveva riposizionare l’Europa schiacciata all’irrilevanza da Trump e Putin, torna lì, rivendica quanto detto alla Camera, dicendosi “sconvolta dalla reazione della sinistra, con parlamentari della Repubblica che sono arrivati sotto i banchi del governo in Aula con insulti e ingiurie. La sinistra sta perdendo il senso della misura, ha avuto una reazione scomposta. E’ una sinistra illiberale e nostalgica. Io rivendico di non essere d’accordo con quel testo”, chiude.

Il Consiglio europeo a Bruxelles doveva durare due giorni, ne dura solo uno. Sostanzialmente si decide di rinviare tutto a giugno ipotizzando un summit straordinario. Troppe diversità, a parte il sostegno quasi unanime (unica eccezione l’ungherese Orban) a Kiev, senza far cenno alle armi però. Ci sono i dubbi di Italia, Francia e Spagna sull’attivare la clausola di salvaguardia che consente di aumentare il deficit dell’1,5% per le spese militari. Solo la Germania si è messa già su questa strada liberando il suo vincolo a fare debito. Si rinvia a metà aprile anche la scelta sulla reazione ai dazi che minaccia Trump.

Meloni si dice soddisfatta, può restare in equilibrio fra le due sponde dell’Atlantico e poi incassa il cambio del nome del libro bianco sulla difesa europea. Si aggiunge al ‘Rearm Europe’ ‘Readiness 2030’, Salvini forse è più contento. La sintesi della vaghezza europea con cui si chiude il Consiglio la fa la presidente del Parlamento Roberta Metsola: “Dobbiamo esplorare diverse possibilità ma largo consenso su rafforzare la difesa europea”. Ringraziano Trump e Putin che stanno apparecchiando la loro pace, ignorando Bruxelles e Kiev.

La ‘ferita’ inferta a Ventotene però non si rimargina, ci prova Roberto Benigni, in prima serata su Raiuno, a rimettere le cose un po’ a posto. Il “patriota ed estremista europeo” come si definisce, regala una ‘orazione civile’ di due ore in favore dell’Europa unita, “l’unica utopia ragionevole”. Mentre “il nazionalismo – mette in guardia – è un’ossessione, il carburante di tutte le guerre negli ultimi due secoli”. E “mentre tutto intorno c’erano rovine, tre eroi, Spinelli, Rossi e Colorni ebbero un’idea, di cambiare tutto, girare pagina: l’idea dell’unità europea. Sono eroi della nostra storia, i pionieri”, ha ribadito più volte Benigni a scanso di equivoci.

In Italia sono giornate surreali, ci si accapiglia su cosa succedeva nel 1941, mentre in Ucraina continuano a piovere bombe. A Gaza la tregua è sotterrata insieme ai 200 bambini morti solo negli ultimi giorni per l’ “inferno” promesso e scatenato da Netanyahu.

Walter Veltroni cerca spiragli di ottimismo raccogliendo la palla lanciata da Benigni: “Sarebbe bello se i cittadini fossero chiamati a decidere sulla scelta fondamentale tra nazionalismo populista e Stati Uniti d’Europa”, sogna Veltroni tornando ancora più indietro nel tempo, a Giovan Battista Vico che diceva: “Sembravano traversie ed erano opportunità”.

In foto Altiero Spinelli