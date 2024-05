Funaro e i sette, le liste e i candidati che spingono Sara

Firenze – Si è appena conclusa l’eco che in questi giorni ha scosso le file del fronte che sostiene Sara Funaro nella corsa a sindaco di Firenze. Il capolista candidato del Centro, Andrea Buscemi,si è scoperto ex appartenente a Casa Pound ma soprattutto accusato e assolto per stalking. La vicenda risale al 2013. Ma la candidata sindaca ha dato un taglio netto alla.vicenda, chiedendo il ritiro della.candidarura per Buscemi. Un taglio decisionista che è piaciuto a molti, in particolare fra gli alleati.

La squadra, anzi, lo squadrone di Funaro consta di ben 7 liste : oltre al Pd, Movimento Laburista, +Europa, Azione, AnimaFirenze 2030, Centro, Verdi, Sinistra Italiana e Partito Repubblicano Italiano. Tramontata da tempo l’opzione alleanza con Italia Viva, finita nel nulla l’ipotesi di realizzare il campo largo con i 5 Stelle, nonostante le pressioni romane. rimane in buona sostanza l’assetto originario. Un assetto che mantiene di buonumore il partito principale, nonostante che per qualcuno la segretaria nazionale Elly Schlein qualche preoccupazione su Firenze la senta. Preoccupazioni bilanciate in città dalla presa che Funaro, nipote del sindaco Bargellini, manterrebbe sulle classi più popolari. Ed ecco i candidati e le liste.

Partito Democratico.

Irene Micali

Rossella Teodori

Benedetta Albanese

Edoardo Amato

Beatrice Barbieri

Nicola Armentano

Sofia bertieri

Cristiano Balli

Caterina Biti

Marco Burgassi

Patrizia Bonanni

Francesco Cicculli

Francesca Calì

Andrea Ciulli

Una Beatriz Callupe

Enrico Conti

Stefania Collesei

Tommaso Coppolaro

Amanda Corrado

Angelo D’ambrisi

Elena Monica Patino Gomez

Valerio Fabiani

Alessandra Innocenti

Massimo Fratini

Elisa Meloni

Fabio Giorgetti

Letizia Perini

Cosimo Guccione Luca Milani

Angela Scaglione

Franco Nutini

Laura Sparavigna

Renzo Pampaloni

Enrico Ricci

Giuliano Struga

Jacopo Vicini



Sara Funaro Sindaca

Alessia Coppola Neri

Paola Grifoni

Marzio Mori

Carmela Annibale

Barbara Campanaro

Cristina Casamassimi

Anna Maria Cipolla

Silvia Ceccarelli

Rossella Cosco

Carlotta Filardi

Carlotta Gremigni

Maria Letizia Magnelli

Francesca Manetti

Michela Monaco

Cnthya Nayev Mehmeh

Marie-Claire Ntimbarikure

Virginia Rodriguez

Bruna Elen Santos Oliveira

Timy Tadesse

Mattia Alfano

Emanuele Amodei

Alberto Andreini

Paolo Crescioli

Giampaolo Dei

Bartolomeo Gatteschi

Samuele Lastrucci

Carmine Marra

Corrado Mirannaiti

Alessiio Nastruzzi

Marco Predieri

Luca Santarelli

Eugenio Scola

Marco Semplici

Vincenzo Todaro

Leonardo Tronconi

Riccardo Zanardo

Verdi Sinistra

Vincenzo Maria Pizzolo

Caterina Arciprete

Egidio Raimondi

Stefano Aversa

Francesca Bassetti

Alessandro Bellucci

Rosa Bpnadonna

Paolo Brunori

Olga Cardini

Alberto Castelli

Bernardo Cipollaro

Paolo Collini

Valeria Contardi

Mariantonietta Del Sole

Marta Fallani

Lorenzo Fava

Rosa Frisani

Camilla Galaverni

Francesco Gengaroli

Simone Ghiribelli

Giovanni Graziani

Rachele Innocenti

Senka Maida

Eleonora Mancini

Andrea Martini

Zsuszanna Musztrai

Roberta Maria Rita Nausanti

Federica Partigini

Alessandra Petrioli

Tommaso Picchioni

Annamaria Scalzi

Laura Schiavoncini

Giovanni Scotto

Valentina Settimelli

Aldo Sicoli

Lucia Zani

Azione

Milena Brath Cg.Sità

Matteo Aramini

Domenico Antonio Lauria

Leonardo Cappellini

Giovanna Michelini

Denata Ndreca

Armando Niccolai

Mauro Magrini

Catia Calvellini

Chiara Tognarelli

Daniele Romeo Cungi

Maurizio Razzi

Antonio Bugatti

Claudio Panichi

Claudio Cicalini

Renzo Capitani

Ilaria Guasco

Eugenia Pescali

Tommaso Carli

Silvio Di Giulio

Marco Severi

Francesco Venneri

Serena Accurso

Giampiero Marchi

Carlotta Venturini

Lorenzo Rugiati

Fabrizio Tozzi

Alessia Paperetti

Laura Sapone

Pasquale Patella

Marianna Vita

Valentina Mannucci

Antonio Tomasello

Luca Maria José

Alfio Messina

+ Europa

Massimo Pieri

Ilaria Paoletti

Edi Bicocchi

Luca Baldoni

Ginevra Ballerini

Mirella Benzoni

Nicola Biagi

Elisabetta Bavasso

Ennio Bazzoni

Sauro Bellini

Angela Cardi

Danny Casprini

Giacomo Cecchi

Alessandro Cioppi

Leonardo Cipriani

Tommaso Colombini

Simone Cosimelli

Maria Teresa D’Orazio

Luca Galasso

Alessandro Jozzelli

Li Jingxia (Cinzia)

Claudia Moretti

Guido Murdolo

Paolo Parrini

Susy Pecchioli

Awatif Rabhi

Giovanni Rodella

Ramon Rosi

Elisa Sala

Michele Salvioni

Ilaria Savolini

Fioravante Scognamiglio

Fabiana Spani

Chiara Steindler

Barbara Tei

Bruna Maria Tomasello

Centro

Saltato il capolista, l’attore Andrea Buscemi, che accetta di “tolgiere il disturbo” in seguito alle polemiche dei giorni scorsi, gli altri candidati:

Francesco Samà

Donato Quinto

Simone Menicucci

Cecilia Casaglia

Adriano Ariani

Alessandro Fibbi

Lapo Lapi

Angela Nozzi

Luciano Casaredi

Luca Iacuitto

Marco Iaselli

Cinzia Diddi

Giulio Michelagnoli

Alessandro Masi

Eugenio Di Pasquale

Francesca Lecce

Francesco Bencivenni

Lavinia Modafferi

Veronica Poli

Francesca Massai

Despoina Malamidi

Anna Martellotta

Raffaele Colucci

Nicolino D’Ipoclito

Giorgio Diddi

Renato Suppa

Maura Leone

Federico Vagaggini

Anima Firenze

Giovanni Fittante

Renzo Abbrevi

Alessandra Amici

Aldo Avvenuti

Rosanna Bari

Jacopo Bechi

Lorenzo Bernardini

Matteo Boscia

Angela Bottari

Rosa Canfora

Giovanna De Siena

Giovanni Franceschelli

Fiora Frroku

Carlo Frittelli

Glauco Giberti

Lin Hongyu (Giada)

Maria Candida Lubrano di ricco

Antonino Domenico Marino

Giovanni Maria Matino

Simone Meli

Wilmer Mostacciuolo,

Danila Munoz Damian

Adriano Pecoraro

Davide Giuseppe Pispicia

Fiorin Alin Pop

Antonella Proietti

Alessandro Rella

Niccolò Rinaldi

Luigi Pietro Sammarzo

Alessio Sardelli

Paola Summer

Elena Tescione

Lorenzo Tinacci

Stefano Tomei

Dpnato Toscano

Valentino Alfredo Zangara