Vernice rossa su sede Cisl, frasi ingiuriose, oscurata la telecamera

Firenze – La scritta, tracciata con vernice rossa, lunga quasi 10 metri, sul lato della sede della Cisl che da via Carlo Del Prete a Firenze si affaccia su via Picagli, recita: “Sindacato nazista – traditore dei lavoratori'”. Vernice rossa anche sulla telecamera, che è stata abbuiata. sul muro è presente anche una W iscritta in un cerchio, sempre tracciate con la vernice rossa.

“Nella notte i muri della sede Cisl di via Carlo del Prete, a Firenze – rendono noto il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi e il reggente Cisl Toscana, Mattia Pirulli – sono stati vandalizzati. Le scritte ingiuriose e offensive in primo luogo verso chi rappresentiamo, sono l’ennesimo atto grave ed inquietante, che fa seguito a telefonate e volantini dello stesso tono fatti trovare in altre sedi della Cisl metropolitana di Firenze. “Queste minacce vigliacche non faranno venir meno il nostro impegno e la nostra azione sindacale, che continuerà in tutte le sedi e in tutti i luoghi di lavoro, sempre e soltanto a difesa di chi rappresentiamo: lavoratori e pensionati. Se qualcuno ha in mente di fermare e intimidire la nostra visione riformista si sbaglia, perché questo Paese ha bisogno di forze capaci di dialogare e costruire le migliori condizioni sociali”.

“Dopo aver appreso che la vostra sede è stata oggetto di atti vandalici, siamo a mostrarvi tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà, per questo gesto ignobile e privo di qualsiasi significato”. A scriverlo il Presidente ed il Direttore di CNA Toscana Luca Tonini e Antonio Chiappini, in una lettera indirizzata al Segretario Generale della CISL Firenze-Prato Fabio Franchi. Tonini e Chiappini esprimono la loro ferma condanna dell’atto vandalico che ha visto vittima la sede del sindacato, e si augurano che eventi del genere non si verifichino più.

La nota della Cgil Firenze: “Massima solidarietà alla Cisl fiorentina e ferma condanna di questi gravi atti vandalici e vigliacchi. Si tratta di episodi da non sottovalutare, di cui anche noi siamo stati vittima in passato. Il sindacato è e deve rimanere un presidio di libertà a tutela di lavoratori e lavoratrici, e non si farà intimidire”.

Foto dalla pagina FB della Cisl Firenze-Prato