Un torneo di tennis per ricordare Luca Mugelli

Pistoia – Un po’ per il fatto di lavorare alla polizia provinciale di Pistoia, un po’ perché persona solare con la quale era facile socializzare, un po’, ancora, per la passione del tennis che lo portò a essere socio del DLF Tennis Pistoia, Luca Mugelli era circondato da persone amiche, le stesse che a distanza di pochi mesi dall’incidente che l’ha portato via, hanno deciso di mantenerne vivo il ricordo organizzando un torneo a lui intitolato e, ancor di più sono certi di assecondare un suo desiderio devolvendo in beneficienza una parte del ricavato che ne verrà.

Per la donazione hanno scelto Raggi di Speranza in Stazione, associazione che a Pistoia si occupa da oltre 10 anni delle persone senza fissa dimora: a questa associazione la moglie Antonella aveva già destinato i fondi raccolti durante il funerale, dopo aver dato il consenso affinché gli organi di Luca – cuore, reni, fegato, cute – potessero essere donati, continuando così a vivere attraverso le persone che li hanno ricevuti e migliorando le loro condizioni di salute.

Luca è sempre stato generoso, socievole, appassionato alla vita, perciò il circolo sportivo DLF Tennis Pistoia ha accolto con piacere l’iniziativa dei suoi amici. Il circolo pistoiese è una realtà fortemente radicata nel contesto sportivo cittadino da molti anni: conta tre campi – due in terra rossa, uno in erba sintetica – dove grazie alla collaborazione di Maestri e Istruttori Nazionali assolve a competenze sociali di alto livello, sia ai giovani iscritti alla Scuola Addestramento Tennis, sia ai meno giovani che qui trovano un ambiente gradevolmente accogliente.

Il settore agonistico è un punto di forza del Circolo, che partecipa a vari campionati provinciali e regionali, maschili e femminili, per i quali schiera numerosi atleti under 14, 16 e adulti, che ha pensato di valorizzare il periodo favorevole del tennis italiano aggiungendo al proprio calendario questo nuovo torneo, che andrà ad affiancare lo storico torneo Under intitolato al compianto presidente Braccialini.

Il 1° Memorial Luca Mugelli, un torneo che va a soddisfare uno spicchio di competizioni al momento limitato, sarà individuale femminile e maschile di terza categoria: si terrà dal 28 giugno al 13 luglio, e nelle previsioni degli organizzatori porterà a Pistoia atleti provenienti non solo da tutta la provincia, ma anche da quelle limitrofe.

Già molti sponsor hanno aderito garantendo il loro sostegno, non solo per la visibilità che potrà loro portare ma per il significato umano che rappresenta.

Dalla sua posizione di attesa, Luca sembra voler ricordare che per sostenere Raggi di Speranza in Stazione si può anche scegliere di metterci la firma: sulla dichiarazione dei redditi, destinando alla associazione il 5×1000: codice fiscale 90053400470

Le iscrizioni al 1° Memorial Luca Mugelli sono apertesino alle ore 12,00 di giovedì 26 giugno. È possibile iscriversi solo attraverso il PUC (Portale Unico Competizioni) sul sito ufficiale FIT