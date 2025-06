Svastiche e minacce, blitz alla Polveriera

Firenze – Svastiche, celtiche, messaggio di minaccia, arredi vandalizzati. Un vero e proprio blitz di stampo fascista che ha preso di mira uno spazio occupato, la Polveriera, a Firenze. Il luogo, autogestito da studenti universitari, si trova all’interno del chiostro di Sant’Apollonia in via Santa Reparata. Il blitz è avvenuto tra venerdì sera e domenica mattina, quando il cancello principale, che dà accesso al chiostro, era aperto: i lucchetti dello spazio al primo piano sono stati forzati, e, una volta all’interno, alcuni documenti sono stati sfregiati con delle svastiche. “Spazio ai fascisti” è il messaggio scritto su un lenzuolo in un cartello un altro messaggio: “Un passo alla volta Questo spazio è nostro”, controfirmato da una croce celtica.

Gli studenti della Polveriera al momento non hanno reagito, in attesa dell’assemblea convocata per questa sera. Alle 17, gli studenti hanno convocato anche una ‘pulizia collettiva’ dei locali vandalizzati.