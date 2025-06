Palio, antica festa di popolo e ponte con l’innovazione

Siena- Il Palio di Siena è una festa di popolo immersa nella storia, ma sempre tesa all’innovazione. E così sarà anche quello che si disputerà al tramonto del 2 luglio. Dieci cavalli, la Piazza del Campo con la pista riempita di tufo, il rintocco secolare del campanone sulla sommità della Torre del Mangia: “Dalla torre cade un suono di bronzo” scrisse Eugenio Montale. E poi, prima dell’uscita dei cavalli dall’Entrone, improvvisamente il silenzio, che percepirà anche chi seguirà la diretta televisiva de La7. Un vuoto temporale di pochi secondi, prima della grande fuga dei cavalli, atleti potenti lanciati in cerca della vittoria. Tra quelli che si contenderanno la vittoria della prima carriera del 2025, ben tre sono ammantati di blasone. Appartengono infatti a Mark Harris Getty, nipote di Jean Paul Getty, fondatore della compagnia petrolifera Getty Oil, e fratello di John Paul Getty III, noto alle cronache per il suo rapimento da parte della ‘Ndrangheta nel 1973.

Grande appassionato di cavalli, Mark Harris Getty trova nel Palio di Siena l’esaltazione del suo amore per questi nobili animali. Ne ha presentati sempre tanti, affidandoli alla cura dei migliori fantini. Nel 2015 il suo barbero, Polonski, vinse il Palio montato da Giovanni Atzeni, detto Tittia. Stavolta ha ci riprova con ben tre soggetti: Viso d’Angelo toccato in sorte al Bruco, Arestetelesu alla Pantera e l’esordienta Dorotea Dimmonia all’Istrice.

Una passione per il Palio, quella di Getty, che nasce da lontano. Il primo che vide fu quello straordinario per la luna nel 1969, vinto dal Re della Piazza, Aceto. Da allora non è mai mancato all’appuntamento in Piazza del Campo e nel 1985 esordì come proprietario con Amore e Barbarella. Oggi, con umiltà a incondizionato amore per Siena e la sua Festa, vive insieme ai senesi questi giorni palpitanti che hanno la caratteristica di oscillare tra passato e presente, tra storia e attualità, in un equilibro irripetibile. Ha detto il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, durante la presentazione del Drappellone, il drappo di seta dipinto che andrà in sorte alla Contrada vincitrice: “Abbiamo la consapevolezza che i tempi cambiano e che tutto muta tranne una verità: di fronte a questo Cencio e a ciò che rappresenta, ci riconosciamo e siamo tutti tenacemente uguali, sempre gli stessi, senza distinzione o pregiudizio”.

Riccardo Manganelli autore del drappellone ha realizzato un’opera apprezzatissima che è la rappresentazione perfetta del mix tra tradizione e modernità. Ha dipinto il volto della Madonna di Provenzano, amatissima dai senesi che le dedicano sempre il Palio del 2 luglio, con i tratti di una giovane donna di origine mediorientale. Non un’ispirazione astratta. La sua modella è una ragazza della sua stessa Contrada, il Nicchio. A questa bellezza contemporanea, Manganelli ha affidato l’icona della tradizione senese, la Madonna di Provenzano, il cui culto è arricchito dal miracolo che le viene attribuito: aver respinto le pallottole di un soldato spagnolo che per spregio sparò sulla sua effige. Ed ecco che quella antica resistenza alla ferocia bellica diventa anche messaggio di pace per il presente oppresso dalle guerre. Dice Riccardo Manganelli: “La Madonna di Provenzano, per me ha un valore particolare e fortissimo: è la Madonna che non solo ferma le pallottole, ma punisce chi spara contro figure inermi. E per me questa icona ha un significato taumaturgico commovente e bellissimo. Il mito fondante, in questo caso, prende il sopravvento al fatto realmente accaduto e diventa una testimonianza di pace che dissolve ogni mostruosità”.

Altra figura di rilievo del Cencio – come lo chiamano i senesi – è un cavallo che corre libero in mezzo alle mani festanti dei Contradaioli. Protagonista indiscusso della Festa, il cavallo ha attraversato i secoli senesi mutando caratteristiche e razza. Dai cavalli distolti dalle carrozze e gettati nella pista, ai robusti maremmani del secolo scorso, fino alle attuali genealogie dei più mobili mezzosangue spesso provenienti dalla Sardegna. Perché i purosangue non possono correre in Piazza. Cavalli atleti, anche i dieci che correranno al tramonto del 2 luglio, non solo perché lo prevede il Decreto, emanato dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025. Un provvedimento che sostituisce la precedente regolamentazione, stabilendo nuovi requisiti di sicurezza, salute e benessere per gli atleti, i cavalli e il pubblico nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico che coinvolgono equidi, svolte al di fuori degli impianti o percorsi autorizzati. Il decreto mira a garantire la sicurezza e il benessere degli animali, regolamentando aspetti come l’età dei cavalli, il divieto di sostanze dopanti e l’utilizzo di protezioni per gli arti.

Il Palio di Siena aveva abbondantemente preceduto gran parte delle misure predisposte. Iniziando la sua marcia di avvicinamento alla tutela dei cavalli sin dagli anni Ottanta, Siena ha non solo maturato una coscienza collettiva di grande sensibilità per le relazioni e la cura dei cavalli, ma ha allestito un Protocollo autonomo che prevede interventi, strutture e metodi di addestramento che non ha eguali al mondo.

Si parte in primavera con le corse di addestramento per verificare l’adattabilità del cavallo alla pista del Campo. Poi iniziano le previsite per verificare non solo le condizioni fisiche del barbero ma anche la sua possibilità di esprimersi al meglio dentro l’anomalo percorso della Piazza senese. I cavalli vengono anche sottoposti a prelievo ematico per verificare l’assenza di sostanze dopanti. Ma oltre all’imponente architettura di tutela dei cavalli che Siena ha creato, si guarda anche al futuro. Viola Carignani, giornalista esperta di animali, sulla sua rubrica su L’Espresso, ha illustrato un saggio dal titolo “I cavalli del Palio di Siena: studio preliminare degli effetti della selezione sulle ossa degli arti anteriori” di cui sono autori Jacopo Crezzini, archeozoologo dell’Università di Siena, e Raffaello Ciampoli, medico veterinario da anni impegnato nella salvaguardia dei cavalli del Palio. La finalità scientifica è quella di ricercare metodologie di selezione di soggetti adatti alla pista del Campo, a partire dalle caratteristiche biometriche delle loro articolazioni. Crezzini e Ciampoli, spiega Viola Carignani, “hanno preso in esame le radiografie degli arti anteriori e misurato l’ampiezza della zona articolare compresa tra la prima e la seconda falange, che rappresenta un parametro significativo nell’identificazione di quelli più adatti a correre il palio. I soggetti con l’ampiezza maggiore di quella parte di scheletro sono risultati i più longevi: non hanno mai subito infortuni pur correndo molte volte. Si può quindi distinguere tra cavalli più o meno idonei prendendo in considerazione anche questo elemento. La ricerca è stata fatta su oltre cinquanta soggetti dal 2010 al 2017. Il maggiore spessore di questa parte articolare rende inoltre i cavalli meno veloci e quindi molto più sicuri sul tracciato”.

In attesa degli ultimi approdi della scienza, quest’anno sono stati oltre cento i cavalli iscritti al Protocollo. Molti non hanno avuto la possibilità di accedere alla Piazza per l’età, perché troppo giovani. Altri per piccole magagne. Alla fine, il 29 giugno, sono stati 35 i cavalli che sono stati “promossi” dalla Commissione Veterinaria. Tra questi i Capitani delle Contrade hanno scelto i dieci ritenuti i migliori. Poi è stata la fortuna che li ha assegnati per sorteggio alle Contrade. Stavolta a Siena si dice che siano favorite la Tartuca e la Chiocciola, perché hanno avuto i due cavalli già vittoriosi, Zio Frac e Tale e Quale. Ma scalpitano nuovi pretendenti alla vittoria come il potente Comancio nel Valdimontone, o uno dei cavalli di Mark Getty, toccato al Bruco: quel Viso d’Angelo che ha nel nome la traccia per portare in Paradiso un intero popolo. Ma i pronostici in Piazza del Campo non attecchiscono: tutto è imprevedibile, tutto è scandito da un copione inedito che la Dea Bendata svelerà solo dopo l’ultima curva tra quelle che si succedono nei tre giri. Fino all’esaltante arrivo finale, con il fantino vittorioso che alzerà il nerbo verso il cielo e segnerà l’inizio del tripudio per una sola Contrada. Il Palio non concede nulla ai piazzati, anzi ne sottolinea con scherno l’obiettivo mancato. Ma consente però a tutti di riprovarci: il 16 agosto, oppure il 2 luglio prossimo. È così tutti gli anni. Perché sono le stagioni del Palio, da oltre mezzo millennio, a scandire i tempi di Siena, immersa e gelosa della sua storia, ma sempre prodiga nell’innovare la sua Festa per misurarsi con la contemporaneità.