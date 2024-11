Vendite per telefono: il 68% degli italiani vorrebbe che fossero vietate

Il Museo del Tessuto di Prato ha ospitato stamane il convegno ideato da Estra e QN Economia in collaborazione con il Museo del Tessuto di Prato,dal titolo “Quando la correttezza commerciale diventa una scelta di trasparenza: tutela e fiducia nel mercato dei servizi essenziali”.

Un incontro per aprire una riflessione sul tema della correttezza commerciale nell’offerta di servizi essenziali, con un focus su energia,e altri servizi chiave per le utenze domestiche. Dopo i saluti istituzionali affidati alla Sindaca di Prato Ilaria Bugetti – “i cittadini quasi quotidianamente ci chiedono informazioni sui servizi,dai rifiuti,all’acqua,dare risposte certe è la nostra priorità”, ha detto – e l’introduzione di Nicola Ciolini, amministratore Delegato di Estra, si sono confrontati Francesco Macrì, Presidente di Estra, Silvia Bartolini, Presidente Regionale Codacons Toscana, Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali, e Federico Luiso, Assistente del Presidente di ARERA.

Resi noti i risultati di un’indagine commissionata da Estra a Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, per meglio comprendere cosa pensano i cittadini a livello nazionale sul tema della correttezza commerciale, le aspettative dei consumatori unitamente al livello di trasparenza che essi percepiscono. Dai dati è emerso quanto la fiducia dei consumatori sia al centro delle dinamiche di mercato, e soprattutto il rispetto delle regole che non appare solo un auspicio normativo, ma una strategia vincente per rinsaldare il rapporto ente erogatore di servizi ed utente al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato più equo e competitivo.

Un italiano su tre (34%), sul campione preso in esame ha subito almeno una volta pratiche ingannevoli, con informazioni poco chiare. Pratiche che nella maggioranza dei casi si configurano anche come inefficaci, oltre che dannose per i consumatori. Infatti, la ricerca ha evidenziato come soltanto il 14% degli intervistati abbia dichiarato di aver cambiato fornitore a seguito di una telefonata di vendita e la quasi totalità (92%) un’opinione negativa circa le vendite telefoniche. Inoltre il report ha messo in luce come quasi la totalità degli italiani intervistati (85%) abbia dichiarato di aver ricevuto almeno una telefonata di vendita mentre due intervistati su tre (63%) hanno dichiarato di non volerne ricevere o di sentirsi sotto pressione quando sottoposti a tale pratica commerciale. E per quanto riguarda i servizi di teleselling si auspica che essi vengano aboliti come risulta da un campione omogeneo rispetto a genere ed età, il 68% dei rispondenti al sondaggio ha dichiarato di essere “molto d’accordo” o “abbastanza d’accordo” sul divieto di sottoscrizione di contratti commerciali per via telefonica.

La ricerca ha avuto anche l’obiettivo di indagare le necessità degli utenti e i risultati hanno dimostrato che la trasparenza relativa ai costi è il fattore principale (53%), che i clienti si aspettano all’interno di un’offerta da parte di un gestore di servizi pubblici essenziali. Seguono l’esaustività nella spiegazione delle offerte (43%) e l’accessibilità ai contratti e alle relative condizioni (30%). La presenza sul territorio attraverso gli sportelli risulta ancora un fattore determinante, con il 68% che reputa importante la loro presenza per l’assistenza commerciale e il 58% che indica lo sportello al pubblico come il canale di vendita privilegiato. Mentre il 68% vede positivamente l’abolizione di concludere contratti commerciali per telefono.