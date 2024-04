Stensen: esiste la guerra giusta? Al via ciclo di incontri all’Astra

Firenze – “Esiste la guerra giusta?” Una domanda a cui tenterà di rispondere il ciclo di incontri promossi dalla Fondazione Stensen presso il cinema Astra di piazza Beccaria, a Firenze, dal 13 aprile al 27 aprile.

Tre incontri di sabato alle 15 (ingresso libero) per riflettere sul tema della guerra proprio in un momento storico in cui assistiamo ad una rinnovata intensificazione dei conflitti armati, dal conflitto in Ucraina a quello nella Striscia di Gaza e in tante altre aree calde del mondo, con il concreto rischio di ulteriori escalation. A partire dalle guerre attuali più discusse a livello politico e mediatico, gli incontri tenteranno di far luce sulle cause, sulle opportunità e sulle storie della guerra.

Si inizia domani, sabato 13 aprile, con l’incontro “Perché la guerra”? con Luciano Mecacci, psicologo, Valentina Bartolucci, ricercatrice associata al Centro interdisciplinare “Scienze per la Pace” dell’Università di Pisa. Modera Lucia Re, professoressa associata di Filosofia del diritto all’Università di Firenze.

Si continua sabato 20 aprile con l’incontro dal titolo “Le regole della guerra” con Luciano Bozzo, professore associato di Relazioni Internazionali e Teorie della politica internazionale all’Università di Firenze e Micaela Frulli, professoressa ordinaria di Diritto Internazionale dell’Università di Firenze. Modera Michele Crocchiola, direttore della Fondazione Stensen.

Infine, sabato 27 aprile l’incontro dal titolo “Le macerie della guerra” con lo storico Leonardo Paggi e Davide Maria Deluca, giornalista politico e economico, corrispondente per il quotidiano Il Domani da Kiev. Modera Alfredo Zuppiroli, medico cardiologo, già Presidente della Commissione Regionale di Bioetica della Toscana.