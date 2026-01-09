Sicurezza a Firenze: nel 2025 allontanati 265 stranieri irregolari

Firenze – La situazione della sicurezza pubblica a Firenze è stata analizzata dai componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso della riunione svoltasi nel pomeriggio dell’8 gennaio 2026 durante la quale Prefetto, Assessore alla sicurezza del Comune di Firenze ed i rappresentanti delle Forze di polizia hanno esaminato gli esiti degli articolati dispositivi di controllo del territorio.



Alla luce dell’analisi svolta nel corso della citata seduta del Comitato il Prefetto di Firenze ha adottato, in data odierna, una nuova ordinanza prefettizia ex art. 2 TULLPS che prevede la prosecuzione per ulteriori quattro mesi del divieto di stazionamento nelle aree del Parco delle Cascine, della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e del Quartiere 2 e l’estensione della vigenza dell’ordinanza anche ad alcune strade del Quartiere 5 .

Questo il bilancio dei servizi svolti dal 10 ottobre 2024 al 5 gennaio 2026 delle attività di controllo esaminato dal Comitato

Persone controllate: 28.254 persone controllate (di cui 14.163 stranieri);

Provvedimenti di allontanamento: 336. Tali provvedimenti hanno riguardato per oltre l’86% dei casi cittadini stranieri con precedenti penali per reati connessi agli stupefacenti, reati contro la persona e reati contro il patrimonio.

Deferimenti all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’ordine di allontanamento: 182 persone, di cui 121 stranieri (che costituiscono il 67% dei casi).

Esiti delle “Operazioni ad Alto Impatto” svolti dal 1° gennaio al 5 gennaio 2026:

Aree interessate: Stazione Santa Maria Novella, Via Palazzuolo, Parco delle Cascine, Fortezza da Basso;

Persone controllate: 2.105 persone controllate (di cui 719 stranieri);

Persone denunciate: 24

Veicoli controllati: 285

Esercizi pubblici controllati: 37

Esiti dei servizi appiedati nel centro storico svolti dal 1° gennaio al 5 gennaio 2026: n. 13.921 persone controllate (di cui 4.831 stranieri); n. 197 persone denunciate (di cui 153 stranieri); n. 15 persone arrestate (di cui 12 stranieri);



Azioni di rimpatrio di cittadini stranieri irregolari

L’impegno delle Forze di polizia messo in campo su indicazione de Ministro dell’Interno e definita dal Questore Lamparelli, d’intesa con i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sta producendo effetti positivi riferiti alla sicurezza della città.

Dal territorio fiorentino nel 2025 sono stati allontanati in totale 265 cittadini stranieri irregolari, così divisi: