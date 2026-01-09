A Foggia mostra di Giulio Turcato, maestro dell’informale

A Foggia si apre una mostra di Giulio Turcato presso Contemporanea Galleria d’Arte di Giuseppe Benvenuto, da sabato 10 gennaio 2026 alle 18.30 e visitabile tutti i giorni, festivi esclusi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, fino al 22 febbraio.

Le venti opere del protagonista del movimento artistico romano “Forma1” e del “Gruppo degli otto”, selezionate tra quelle più rappresentative, ripropone al pubblico e ai collezionisti quel fertile periodo di sperimentazioni e di libertà artistica, dell’astrattismo informale, sviluppato verso la fine degli anni Cinquanta nella capitale italiana. Inoltre la mostra pone l’attenzione sull’arte di Turcato e il suo contributo nel promuovere l’informale nello scenario culturale italiano.

Artista non convenzionale, Turcato si muove tra la ricerca dello spazio e del gesto pittorico, fino ai colori forti e materiali inusuali come sabbia, polveri, carbone, gommapiume e vari impasti materici. Le sue tele si trasformano in superfici ruvide, tridimensionali, un ricordo della terra, su cui si plasmano in un unico linguaggio realtà e percezione. Un’arte che si slega dalla figurazione per sperimentare, senza schemi, sempre cercando di rappresentare una realtà circostante dove l’impegno tra arte, società e politica, si uniscono in una sola azione.

Nel percorso espositivo, è presente “Alleluja”, della fine degli anni ’60, dal progetto delle gommepiume, dove il supporto, la base porosa e irregolare della gommapiuma appunto, si unisce con la pittura a olio e acrilico. Le “Superfici lunari” esplorano le percezioni personali e creative. Si muovono in parallelo tra ricerca artistica e scienza, mondo esterno e quello interiore dell’artista, “creando vuoti corporei e palpabili, che emanano luce ed eleganza”. Invece nel gruppo di opere “Impronte” emerge l’arte arcaica, il far emergere, attraverso l’esperienza manuale, ciò che l’artista ha dentro. Una gestualità tra azione e tecnica che cerca di dare vita, dandogli gesto e forma, alle sensazioni percepite.

Le “Forme” degli anni ’70, espandono la gestualità liberando forme e colori. “Una lira”, del 1973, fa parte di una delle ricerche di Turcato di composizioni a collage dove l’artista inserisce banconote, denaro, ma anche pillole e altri materiali.

Giulio Turcato è nato a Mantova il 16 marzo 1912. Nel 1920 la famiglia si traferì a Venezia, dove espose per la prima volta nel 1932. Durante la guerra partecipò alla Resistenza e s’iscrisse al Partito comunista italiano, PCI. A Roma partecipò alla Resistenza, e alla fine della guerra si stabilì definitivamente nella capitale, con uno studio in via Margutta.

Nel 1947 Turcato e gli artisti romani fondarono “Forma 1”. Il manifesto venne pubblicato sull’unico numero della rivista “Forma” nell’aprile del 1947. Gli artisti si dichiararono “formalisti e marxisti”, rifiutando il realismo, e, primi artisti nella pittura italiana del dopoguerra, riproposero un linguaggio basato sull’astrazione.

In quel periodo fa anche altre esperienze in altri movimenti. Dopo un tentativo di conciliare creatività e militanza politica, decise di lasciare il PCI.

Nel 1952 aderì al Gruppo degli otto insieme ad Afro Basaldella, Birolli, Corpora, Mattia Moreni, Morlotti, Santomaso e Vedova, sostenuto dal critico d’arte Lionello Venturi. Turcato morì a Roma il 22 gennaio 1995.