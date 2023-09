Terremoto a Marradi, scuole chiuse anche a Borgo San Lorenzo e Firenzuola

Firenze – Una scossa di terremoto di 4.8 di magnitudo, con epicentro a tre km da Marradi, nel fiorentino, è stata avvertita distintamente dalla popolazione che è scesa in strada. La scossa è avvenuta alle 5.10 di questa mattina ed è stata avvertita distintamente a Firenze e in molte aree della Toscana. Ad ora, molto spavento ma non si hanno notizie di danni alle persone. Qualche calcinaccio è finito in strada, ad esempio a Popolano, dove si sono staccati frammenti dalla facciata della chiesa. Molti comuni del Mugello, anche in vista del perdurare dello sciame sismico, hanno deciso in via precauzionale la chiusura delle scuole: oltre a Marradi anche Borgo San Lorenzo e Firenzuola.

Sul versante romagnolo, in provincia di Forlì -Cesena, i vigili del fuoco di Forlì fanno sapere che sono giunte decine di richieste per verifiche statiche: squadre a Tredozio, Modigliana, dove è stata evacuata una RSA per precauzione e Rocca S. Casciano, dove si sono verificate crepe e caduta di intonaci in alcuni edifici. Nessuna segnalazione ad ora di persone coinvolte