Volley: Scandicci conquista il Campionato del Mondo per Club

Scandicci – Un’impresa leggendaria, una notte che entra di diritto nella storia della Savino Del Bene Volley, che conquista il Campionato del Mondo FIVB per Club imponendosi 3-1 in una finale tutta italiana contro la Prosecco DOC Imoco Conegliano, campionesse d’Europa in carica e detentrice del titolo mondiale.

Per la squadra di coach Marco Gaspari è un trionfo che vale doppio: non solo il titolo iridato, ma anche la rivincita contro Conegliano, che aveva avuto la meglio nella finale dell’ultima Champions League.

Il percorso della Savino Del Bene Volley è stato semplicemente perfetto: cinque vittorie su cinque gare, 15 set vinti e uno solo perso, per una competizione dominata dall’inizio alla fine.

Con questo successo, la Savino Del Bene Volley sale a 19 vittorie stagionali su 21 partite disputate, centrando la decima vittoria consecutiva considerando Serie A1, CEV Champions League e Mondiale per Club.

Il match si apre con un primo set epico, uno dei più intensi e combattuti della storia recente della competizione. Conegliano scappa fino al +6, arriva a disposizione di quattro set point, ma la Savino Del Bene Volley non muore mai: Antropova e Skinner guidano una rimonta straordinaria, Scandicci annulla ogni tentativo avversario e, dopo un finale al cardiopalma, chiude 30-28, completando una rimonta memorabile.

Nel secondo set le toscane prendono il comando fin dalle prime battute: Antropova è devastante, Weitzel e Nwakalor dominano a muro e la Savino Del Bene Volley allunga progressivamente fino al 25-19, mettendo seriamente alle corde le campionesse in carica.

Conegliano reagisce nel terzo parziale, alzando il livello con Haak, Gabi e Zhu Ting, riuscendo ad accorciare le distanze sul 21-25, ma il colpo non scalfisce la fiducia delle ragazze di Gaspari.

Nel quarto set, quello decisivo, Scandicci mostra tutto il proprio spessore: dopo un equilibrio iniziale, arriva l’allungo, poi la nuova rimonta veneta fino al 21-21. Nel momento della verità però, la Savino Del Bene Volley resta lucida e spietata: Antropova firma il 24-23, Bosetti chiude 25-23, facendo esplodere la gioia scandiccese: il titolo mondiale è delle toscane.

Dal punto di vista individuale e di squadra, la Savino Del Bene Volley costruisce il successo con equilibrio e profondità. Ekaterina Antropova è la miglior realizzatrice del match con 25 punti, leader offensiva e riferimento costante nei momenti chiave. Prestazione di altissimo livello anche per Skinner, che chiude con 18 punti, e per Nwakalor, decisiva con 12 punti e numerosi muri pesanti. Importante il contributo di Weitzel (7 punti) e la regia lucida di Ognjenovic, capace di alternare gioco e attacco personale (6 punti).

A livello di squadra, la Savino Del Bene Volley si distingue soprattutto nel fondamentale del muro, chiudendo la sfida con 10 muri vincenti contro i 4 di Conegliano, e mostrando solidità in tutti i fondamentali, con una gestione lucida dei momenti di massima pressione.

Il tempo per festeggiare è poco. Le Campionesse del Mondo torneranno subito in campo sabato 20 dicembre alle ore 20:30, quando saranno impegnate a Perugia per il match di Serie A1 contro le padrone di casa. Con un titolo mondiale conquistato e una fame che, come ha sottolineato coach Gaspari, non può essere saziata da questo successo.

La cronaca

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

La Prosecco DOC Imoco Conegliano di coach Santarelli risponde con Wolosz al palleggio, Haak come opposta, Zhu Ting e Gabi in banda, Lubian e Chirichella come centrali e De Gennaro nel ruolo di libero.

1° Set

Il primo set è una vera battaglia, intensa e piena di colpi di scena. Conegliano prova subito a scappare grazie ai turni al servizio di Lubian e alla solidità di Haak, Gabi e Zhu Ting, arrivando fino al massimo vantaggio sul 13-19. La Savino Del Bene Volley però non si arrende: Antropova e Skinner guidano la rimonta, Scandicci annulla quattro set point per Conegliano e trova la parità sul 24-24 con Antropova. Il finale è tiratissimo, con Conegliano che in tre occasione annulla il set point in favore della Savino Del Bene Volley. Gabi tiene Conegliano a galla nei momenti più difficili, ma la squadra di Gaspari riesce a far sua la frazione: Nwakalor segna in primo tempo e poi Zhu Ting spedisce fuori il suo attacco: 30-28 e rimonta completata da Scandicci.

2° Set

Nel secondo set la Savino Del Bene Volley prende subito il controllo. Antropova è incontenibile in avvio e, sostenuta dal muro di Weitzel e dalla lucidità di Ognjenovic, firma un parziale che costringe Conegliano al primo time out già sul 3-0. Le venete provano a reagire con Haak e Chirichella, ma le ragazze di Gaspari continuano a spingere, trovando continuità in attacco e solidità a muro fino al 10-5. Conegliano inserisce Sillah e prova a rientrare, ma Skinner e Bosetti rispondono colpo su colpo, mantenendo il vantaggio e allungando fino al +6 (20-14). Nel finale è il mani out di Skinner a fissare il punteggio sul 25-19.

3° Set

La terza frazione è equilibrata solamente nelle prime battute, con continui cambi palla e botta e risposta. Dopo il 10-10 è Conegliano ad alzare il livello: Haak firma il sorpasso e, sostenuta da una solida fase difensiva e dai colpi di Gabi e Zhu Ting, trascina le venete sul +5, spezzando il ritmo della Savino Del Bene Volley. Le toscane provano a reagire nel finale con Ruddins e Franklin, accorciando fino al -3 e costringendo Conegliano al time out. Le venete riescono però ad aggiudicarsi il set: Gabi mette a terra il punto decisivo, fissando il set sul 21-25 e riaprendo la sfida.

4° Set

Il quarto set è quello decisivo e la Savino Del Bene Volley lo affronta con personalità. Dopo un avvio equilibrato, sono le toscane a fare il primo allungo, con Weitzel a firmare l’8-5. Conegliano prova a rientrare e trova la parità sul 10-10, sfruttando qualche sbavatura avversaria, ma la risposta della Savino Del Bene è immediata. Dopo il time out chiamato da Gaspari esce una squadra determinata: arriva un parziale di 4-0 che vale il 14-10. Conegliano non molla e si riavvicina nel finale con Haak e Zhu Ting, fino al 21-21, ma nei momenti chiave la Savino Del Bene Volley resta lucida. Antropova firma il 24-23, Bosetti chiude il con il mani out del 25-23 e consegna alle toscane il titolo di Campionesse del Mondo.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Siamo campioni del mondo. Le ragazze hanno fatto e stanno facendo qualcosa di incredibile: arrivare qui in Brasile con poca esperienza sul palcoscenico internazionale e riuscire a imporsi non era affatto scontato. A inizio stagione abbiamo costruito una squadra con l’obiettivo di avvicinarci ai vertici del campionato italiano e di essere competitivi anche in Europa e nel mondo, e quanto fatto in questo torneo è stato straordinario. Spesso il nostro percorso viene dato per scontato, ma affrontare squadre come Osasco ha dimostrato quanto il livello fosse altissimo: basta vedere le difficoltà incontrate anche da Conegliano. Oggi, per due set, abbiamo disputato una partita praticamente perfetta. Avevo chiesto alle ragazze un certo tipo di atteggiamento e lo hanno messo in campo con grande sacrificio. Anche dopo aver perso il terzo set siamo rimasti sempre dentro la gara, con la mentalità di una squadra matura. Questo trofeo va festeggiato, ma deve anche darci ancora più fame. Squadre come Conegliano, negli anni, hanno saputo vincere e tornare sempre con maggiore determinazione. Non dobbiamo avere alcuna presunzione: dobbiamo rientrare in Italia consapevoli che il lavoro paga e continuare su questa strada. Permettetemi infine di dedicare questo successo a papà”

Savino Del Bene Volley – Prosecco DOC Imoco Conegliano 3-1 (30-28, 25-19, 21-25, 25-23)

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner 18, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin 2, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 5, Ognjenovic 6, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 12, Antropova 25, Weitzel 7. All.: Gaspari.

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Gabi 19, Zhu Ting 13, Scognamillo, Ewert, Lubian 11, De Gennaro (L1), Haak 21, Munarini n.e., Wolosz, Adigwe 2, Daalderop, Chirichella 5, Fahr (L2), Sillah 2. All.: Santarelli.

Arbitri: Stanislava Simic (SRB) – Nicolas Casado (ARG)

Durata: 1 h 53′ (31′, 27′, 27′, 29′)

Attacco Pt%: 47% – 47%

Ricezione Pos% (Prf%): 57% (25%) – 49% (27%)

Muri Vincenti: 10-4

Ace: 3-6

Spettatori: 2200