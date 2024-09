Raccolta rifiuti, lunedì 30 settembre partirà l’uso delle chiavette elettroniche per i cassonetti

Firenze – Il percorso verso la sostenibilità intrapreso da Firenze passa attraverso l’attuazione del progetto “Firenze città circolare”, ovvero il piano di trasformazione del sistema della raccolta e conferimento dei rifiuti nella città promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility, che ha come obiettivo migliorare la qualità e la quantità dei materiali da avviare a riciclo o compostaggio ed incrementare le filiere dell’economia circolare. Un piano ambizioso con obiettivi ambiziosi, che mette in borsa, intanto, un buon risultato, ovvero, nel mese di luglio, una raccolta differenziata al 60% , con l’obiettivo prossimo di toccare il 65%.



L’ultima fase del progetto verrà compiuta l lunedì 30 settembre, con l’attivazione di tutte le elettroniche presenti sui contenitori digitali, a partire dalla zona delle Piagge, ad eccezione dell’area Unesco. A esclusione dei cassonetti per gli imballaggi in vetro, quindi, tutti gli altri contenitori dovranno essere aperti tramite la chiavetta A-pass oppure tramite Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android. Per utilizzare la chiavetta è necessario premere il tasto presente sul singolo contenitore per attivarne lo schermo e poi appoggiare la placca di plastica che fa scattare il meccanismo di apertura. Per accedere ai contenitori a mezzo App è necessario scorrere il menù della sezione ‘Raccolta e spazzamento’ e cliccare su ‘Aprilo’ dove è possibile registrarsi con due diversi tipi di profilo, uno per i residenti e uno per i turisti. ‘Aprilo’ con pochi click permette la registrazione, associando, per i residenti, la chiavetta digitale (A-pass) al proprio profilo utente e, dopo il primo accesso, agevola lo sblocco dei contenitori. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca. A questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento.



‘Con questo ulteriore passaggio che vedrà l’attivazione di tutti i cassonetti elettronici presenti in città, fuori dalla cerchia muraria Unesco – dice la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – rafforziamo gli obiettivi dell’amministrazione che sono il raggiungimento degli standard europei di raccolta differenziata e una maggiore equità contributiva per i cittadini. L’ultimo step partirà il 30 settembre dopo una campagna di comunicazione che sarà svolta anche porta a porta nelle strade interessate, e con il supporto del servizio aggiuntivo che prevede l’intervento degli operatori di Alia, in caso di non corretto conferimento dei rifiuti, in un arco temporale di 3-6 ore. Grazie all’impegno ed alla collaborazione dei cittadini vogliamo portare a termine il robusto piano di trasformazione e digitalizzazione della raccolta dei rifiuti per il raggiungimento degli obiettivi di Firenze città circolare’.



Da aprile scorso, infatti, a Firenze, grazie ad Aliapp è possibile segnalare rifiuti abbandonati ed avere un servizio di ritiro immediato, in 3 ore all’interno del centro storico e in 6 ore in tutti gli altri casi, 7 giorni su 7, a qualunque ora, oltreché richiedere un servizio di ritiro di carta e cartone anche al di fuori dello specifico calendario, all’interno della cerchia muraria cittadina. Fino ad oggi alla ‘Control Room’ di Alia sono pervenute oltre 3.700 richieste di rimozione rifiuti abbandonati; di queste il 95% è stato gestito con un tempo medio pari a 2 ore e 12 minuti, mentre soltanto il 5% è stato rimosso con tempistiche diverse dagli impegni assunti.



‘Un progetto importante ed un impegno di lungo periodo con l’obiettivo di valorizzare i rifiuti ed il loro recupero, che oggi trova conferma nell’andamento della raccolta differenziata, incrementata dal 53% del 2021 al 60% dei primi 7 mesi di quest’anno – commenta il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra – e nella evidente riduzione nella produzione del residuo non differenziabile, indice di maggiore attenzione e collaborazione dei cittadini. Adesso siamo allo step successivo in cui diventa ancora più importante la collaborazione di tutti, per affinare e regimentare al meglio la raccolta domestica dei rifiuti ed affermarla anche negli spazi pubblici, nelle aree verdi, nei parchi, nelle sedi di lavoro, ricordando sempre che il decoro urbano è un gioco di squadra e che la qualità della nostra vita passa anche attraverso un ambiente pulito e rispettato.’



L’attivazione delle elettroniche nelle postazioni stradali, così come l’utilizzo dei tag nei kit della raccolta porta a porta, permetterà ad Alia di reperire dati aggregati a puro scopo statistico. Con la trasformazione conclusa e l’introduzione di sistemi incentivanti da parte dell’amministrazione comunale, sarà possibile, inoltre, verificare il numero di aperture effettuate da ogni utente, con l’obiettivo, attraverso l’informazione, di correggere eventuali errori, migliorando sempre di più la qualità dei singoli materiali raccolti, e avere agevolazioni tariffarie.

Il processo di attivazione delle elettroniche – che avverrà per step e coinvolgerà, oltre alle Piagge, le zone di Baracca, Gori, Aretina, Canova, Isolotto, Rocca Tedalda, Coverciano, Firenze Nova, Soffiano, Pier Vettori, Galluzzo, Campo Marte, Vieusseux, Fortezza, San Jacopino – verrà ricordato alle oltre 125.000 utenze coinvolte attraverso diversi canali, social, web, con comunicazioni e informative sulle postazioni fisiche, e a mezzo stampa.

Qualora gli utenti preferiscano utilizzare la chiavetta A-pass, invece della App, è sempre possibile ritirarla recandosi al Punto Alia di Via Nigetti, aperto da lunedì al venerdì in orario 8.30 – 14, 14.30 – 17.30, oppure presso gli sportelli alle sedi dei Quartieri. Nel dettaglio: Viuzzo delle Calvane, 3, per il Quartiere 5, ogni lunedì con orario 8.30 – 13; Via del Tagliamento, 4 per il Quartiere 3, ogni martedì con orario 8.30 – 13; Piazza Leon Battista Alberti, 1/A per il Quartiere 2, ogni venerdì con orario 8.30 – 13. Si ricorda, inoltre, che in caso di smarrimento è sempre necessario denunciarlo.

Per maggiori informazioni sul progetto è on line il portale web dedicato, www.firenzecittacircolare.it