La Giornata europea delle Lingue: quest’anno si gioca con lo sport

Firenze – La Giornata Europea delle Lingue quest’anno si festeggia il 28 settembre prossimo presso i quattro istituti fiorentini ( The British Institute of Florence, Institut français Firenze, Deutsches Institut Florenz e Centro Lengua Española) con un gioco impostato sullo sport: “Sport, lingua comune”, il titolo.

La Giornata europea delle lingue è stata istituita nel 2001 dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa e celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita. Numerosi eventi hanno luogo in tutta Europa. Come consuetudine i quattro istituti di lingua e cultura di Firenze (The British Institute of Florence, Institut français Firenze, Deutsches Institut Florenz e Centro Lengua Española) uniscono le loro forze per organizzare un gioco itinerante lungo le strade della città.Il percorso tocca tutti e quattro i centri e permette di avvicinarsi in questa occasione all’affascinante mondo delle lingue e delle culture straniere europee.

Il gioco cambia tema ogni anno, quest’anno protagonista è lo SPORT, seguendo un percorso che fa tappa nei quattro istituti di Firenze, e superando alcune (semplici) prove a tema «sportivo» (ping pong, subbuteo, cécifoot, ecc.) si partecipa all’estrazione di corsi di lingua e di altri premi «linguistici». L’itinerario è libero, ognuno può decidere da quale istituto partire ma è necessario visitare tutti e quattro i centri e superare tutte e quattro le prove per poter partecipare all’estrazione.

I premi:

– Dal 1° al 4°: un corso di lingua ONLINE secondo la lingua di preferenza indicata.

– 5° e 6°: Cinque incontri di conversazione e/o grammatica in tedesco o in spagnolo, secondo la preferenza indicata.

– 7° e 8°: Un abbonamento annuale alla biblioteca inglese o alla biblioteca francese, secondo la preferenza indicata.

– 9° e 10°: Un abbonamento al festival France Odeon

– dall’11° al 15°: Visita agli Archivi dell’Università Europea (valido per due persone)

Oltre al gioco, il giorno 28 settembre, nei 4 centri di lingua: test di livello, consulenza a 360°, informazioni sulle certificazioni, vantaggi e sconti esclusivi! Per chi non abita a Firenze e dintorni, sarà disponibile anche un gioco online sulla pagina FB della giornata facebook.com/GELFirenze/ a cura degli Archivi storici dell’IUE.

