Pugno duro contro gli ambulanti, sospesi 6 banchi per essersi “allargati’

Firenze – Sono stati trovati ad occupare suolo pubblico in eccedenza, in un caso anche del 93% oltre lo spazio autorizzato. Per queste violazioni alle normative del commercio su area pubblica, la direzione Attività economiche del Comune ha notificato 6 ordini di sospensione di attività a quattro banchi del mercato di San Lorenzo e due di via Pellicceria.

La disposizione del Comune arriva dopo una serie di controlli svolti intorno a fine luglio dalla Polizia municipale, nell’ambito delle verifiche che esegue su tutti i mercati cittadini, che hanno portato a rilevare eccedenze nell’occupazione di suolo pubblico che sono state del 30%, del 47%, del 56%, del 64% e in un caso addirittura di quasi il doppio con il 93% di superfice eccedente a quella autorizzata.

Con il nuovo Regolamento ognuna di queste attività, se trovate di nuovo a violare la norma, rischia la decadenza della licenza e quindi la chiusura definitiva dell’attività.



“L’attività di controllo sul rispetto delle regole nei mercati non si ferma – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini – e le eccedenze riscontrate nei controlli fatti le scorse settimane grazie alla collaborazione con l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio e al lavoro della polizia municipale, lo dimostrano. Noi non ci fermiamo e andiamo avanti per la legalità e il rispetto delle regole. Il suolo pubblico va rispettato e tutelato, a partire dall’area Unesco, non solo per una questione di legalità, ma anche per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, la sicurezza degli operatori e dei clienti, e il decoro della città”.