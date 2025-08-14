Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
14 Agosto 2025

Pugno duro contro gli ambulanti, sospesi 6 banchi per essersi “allargati’
20 giorni di stop per avere occupato più spazio del previsto
diRedazione
1 minuto di lettura
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – Sono stati trovati ad occupare suolo pubblico in eccedenza, in un caso anche del 93% oltre lo spazio autorizzato. Per queste violazioni alle normative del commercio su area pubblica, la direzione Attività economiche del Comune ha notificato 6 ordini di sospensione di attività a quattro banchi del mercato di San Lorenzo e due di via Pellicceria.
La disposizione del Comune arriva dopo una serie di controlli svolti intorno a fine luglio dalla Polizia municipale, nell’ambito delle verifiche che esegue su tutti i mercati cittadini, che hanno portato a rilevare eccedenze nell’occupazione di suolo pubblico che sono state del 30%, del 47%, del 56%, del 64% e in un caso addirittura di quasi il doppio con il 93% di superfice eccedente a quella autorizzata. 

Con il nuovo Regolamento ognuna di queste attività, se trovate di nuovo a violare la norma, rischia la decadenza della licenza e quindi la chiusura definitiva dell’attività.


“L’attività di controllo sul rispetto delle regole nei mercati non si ferma – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini – e le eccedenze riscontrate nei controlli fatti le scorse settimane grazie alla collaborazione con l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio e al lavoro della polizia municipale, lo dimostrano. Noi non ci fermiamo e andiamo avanti per la legalità e il rispetto delle regole. Il suolo pubblico va rispettato e tutelato, a partire dall’area Unesco, non solo per una questione di legalità, ma anche per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, la sicurezza degli operatori e dei clienti, e il decoro della città”. 

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
Bambini senza vacanze, nuova trappola di diseguaglianza

Bambini senza vacanze, nuova trappola di diseguaglianza

Secondo Open Polis sono il 28% delle famiglie monoreddito e con un figlio
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0