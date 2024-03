Piovanelli vescovo di Pace e dialogo, incontro all’Isolotto

Firenze – Il centenario della nascita del cardinale Silvano Piovanelli, Arcivescovo di Firenze dal 1983 al 2001, nato a Ronta di Mugello il 21 febbraio 1924 e morto a Firenze il 9 luglio 2016, verrà celebrato in un evento dal titolo “Piovanelli, vescovo di Pace e di dialogo”.

Sono questi infatti i temi di drammatica attualità che sono stati scelti dalla Parrocchia e dalla Comunità dell’isolotto per ricordare la personalità e l’impegno del Cardinale, che chiuse la stagione della contrapposizioni all’interno della Comunità cristiana fiorentina e che è rimasto un punto di riferimento per tutti coloro che non si rassegnano e innalzano il vessillo della pace nel momento in cui tornano a parlare le armi. “E’ detto a tutti noi che dobbiamo scegliere quale opzione fare e schierarci con gli umili, i poveri, o deboli”, ha scritto.

L’incontro si svolgerà giovedì 21 marzo 2024 alle ore 21 presso la Sala polivalente “La Fiaba” Via delle Mimose 12 – Firenze . Verranno ricordati gli episodi paradigmatici che hanno reso la figura del Cardinale punto di riferimento per tutti i fiorentini.

Saranno presenti: Mario Primicerio (ex sindaco di Firenze), Marco Giovannoni (docente facoltà teologica Firenze), Serena Noceti (docente ISSRT), Fulvio Farnesi (ex membro del comitato per la pace Firenze sud-ovest), Bruna Bocchini (già docente storia del cristianesimo UNIFI), Eros Cruccolini (ex presidente Q4), Andrea Fagioli (ex direttore Toscana oggi e autore di libri su Piovanelli), Bernardo Marasco (segretario Cgil Firenze), Piero Meucci (presidente associazione archivi di cristiani nella Toscana del novecento – ArCToN), Alessio Malpassi (ex delegato sindacale OTE), Andrea Bigalli (docente ISSRT), Luca Niccheri (parroco BVM Madre delle Grazie Isolotto), Giuseppe Bettenzoli della Comunità dell’Isolotto, Vincenzo Russo (Opera Madonnina del Grappa), Massimo Falorni (ex alunno di Piovanelli), amici e testimoni.

In foto Silvano Piovanelli