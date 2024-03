AI, per Benanti è legata alla democrazia che vogliamo

“Uno dei personaggi più importanti del Paese”, così lo presenta Matteo Renzi durante l’evento della 12esima Leopolda. Si tratta del francescano e presidente della Commissione per l’Intelligenza Artificiale, nominato dal governo, Paolo Benanti. Precisando di trovarsi a capo non di tutta la struttura che riguarda l’AI, mo solo del tema che riguarda AI e informazione. “Penso che ci troviamo in un momento cruciale per capire cosa vogliamo costruire rispetto al mondo delle nuove tecnologie. Ma per poter rispondere a questo quesito, permettetemi di chiarire un qualcosa, ovvero, cosa c’entra l’etica con la tecnologia”, così esordisce il teologo.

“Sessantamila anni fa, vivevamo dentro le caverne – continua – quando abbiamo preso in mano la clava, che poteva essere un utensile formidabile per aumentare la nostra sopravvivenza, oppure poteva essere un’arma formidabile per aprire più crani di chi non ci stava vicino, Così, per tanto tempo abbiamo pensato che l’etica della tecnologia riguardasse l’utilizzatore della tecnologia, a fronte di un artefatto che è neutrale”.

Ma qualcosa incrina questa visione “apollinea”. “A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, ci siamo resi conto che c’è un elemento diverso da prendere in considerazione. Possiamo esemplificare con la città di New York. Manhattan si deve quasi completamente a Robert Moses, un politico che ha fatto tutto ciò che più o meno ha reso Manhattan ciò che è oggi. Una delle grandi opere che ha fatto è una grande strada che connette Manhattan con Long Island. Una strada che sembra apparentemente uguale a tutte le altre, ricorda padre Benanti, ma che n realtà rispecchia la (ad oggi inaccettabile) convinzione di Moses, ovvero che le parti migliori della città siano per la parte da lui reputata migliore della società”. E non erano certo i poveri o gli svantaggiati, sembra di poter dire. Tanto che, ricorda padre Benantii, “su quella strada non ci sono mezzi di trasporto pubblico, e i ponti sono più bassi, rispetto al costruire ordinario, di due piedi, Ovvero, sessanta centimetri”. La lezione è: “Tutte le volte che un manufatto tecnologico impatta la società produce una forma d’ordine, una distribuzione di potere all’interno della società stessa”.

L’etica della tecnologia ha questo compito.” Non è qualcosa che deve dare delle regole agli altri. E’ semplicemente, da Socrate in poi, una funzione di domanda che cerca di svelare ai differenti stakeholder il cambiamento che la tecnologia nuova porterà all’interno della società”. L’esempio che porta il teologo è quello della pandemia da Covid: “quando un diritto fondamentale come quello alla salute è stato “ordinato” all’jnterno della popolazione da un algoritmo nascosto dietro al portale della Società della Salute”. “Ciò di cui bisogna essere consapevoli oggi – continua Benanti – è che gli algoritmi nel nostro mondo hanno la stessa funzione che avevano una volta i ponti in calcestruzzo ai tempi di Moses. Quindi, interrogare eticamente la tecnologia, significa decidere dove e come vogliamo creare ponti, barriere o autostrade all’interno della cittadinanza”.

Secondo elemento, continua Benanti, è il fatto che la tecnologia non è tutta uguale. “Riconosciamo storicamente due forme di tecnologia: una che si chiama “special purpose” e serve a fare qualcosa e ogni innovazione serve a migliorare la tecnologia che c’era prima (la zappa, il trattore a buoi, il trattore a scoppio). Un’altra via della tecnologia è quella che non sviluppa ciò che serve a fare qualcosa, ma ciò che serve a cambiare il modo di fare tutte le altre cose. Si chiama sostanzialmente general purpose technology. L’elettricità è una general purpose technolgy.: non serve per fare qualcosa, ma difficlmente oggi troviamo qualcosa che funziona senza elettricità.”.

“Quando distribuiamo una generale purpose techonology succede che distribuiamo anche una visione del mondo. Tutto questo accade in un’estrema polarizzazione che potremmo definire fra modelli occidentali e non. Se queste sono le premesse, quali domande dobbiamo fare all’informatizzazione e all’intelligenza artificiale per capire quali sono le sfide di fronte alle quali ci troviamo ?”.

“Tutto parte col primo computer, Colossus in Gran Bretagna e Eniac negli Usa, utilizzato per scopi militari, strutturati in modalità militari – dice Benanti – C’è un centro di controllo e accadono operazioni. Finisce la guerra, inventati i transistor, ciò finisce per agevolare la diffusione del computer. Tutte le grandi compagnie, in particolare quelle della East Coast, irrorano le loro strutture informatizzandole, e operando delle trasformazioni organizzative per rispondere al nuovo processo. C’è un’unicità centrale, il mainframe, e tutti accedono a questa unità centrale con delle shell, dei piccoli computer che servono semplicemente a connettersi”

A partire dagli anni ’70, succede qualcosa di nuovo. “Nella Sylicon Valley, o in alternativa i ragazzi di Seattle, iniziano a sgretolare questa concentrazione della potenza computazionale. Nasce il personal computer, si comincia a delineare la potenza computazionale individuale. E a questo punto nasce qualcosa di nuovo, indicibile: nel 1983, il primo fascicolo della rivista Time, che celebra solitamente “l’uomo o la donna dell’anno”, non mette in copertina un essere umano, ma una macchina. Un personal computer. Il titolo: “Arriva il computer”. “.

Ma la rivoluzione non si ferma. Il computer è diventato il laptop, il laptop, nel primo decennio di questo secolo, è diventato il cellulare. Rileggendo questi venti anni, emerge qualcosa di importante per quanto riguarda il tema che stiamo trattando. “I primi dieci anni di questo secolo – ricorda Benanti – si chiudono di fatto con le Primavere Arabe. E le Primavere Arabe, con i cellulari, con i tweet, con una potenza computazionale personale diventata tascabile che accompagna l’esistenza di ciascuno di noi, ci fanno pensare che la democrazia liberale, che prima sfruttava il libero mercato, il benessere per diventare attrattiva in altri contesti, ora poteva utilizzare non più il libero mercato ma il digitale. I primi dieci anni di questo secolo si chiudono con la convinzione diffusa che il digitale ci darà la rivoluzione liberale”.

Ma i fatti complicano (sempre) le cose. I successivi dieci anni, si chiudono invece con le rivolte di Capitol Hill. “Iniziamo così a pensare il computer, questa potenza computazionale, non più come il diffusore della democrazia liberale, ma come, forse, il suo più grande nemico. Nel digitale possiamo trovare delle cose che ci polarizzano, che danneggiano il funzionamento della democrazia liberale”. Il perché è facile: l’entrata in scena delle grandi compagnie, la concentrazione dei dati, il loro uso per farne profitto.

La pervasività della digitalizzazione è emersa in modo evidente nel corso della pandemia di Covid 19 e del lockdown. “La potenza computazionale personale che abita nelle nostre tasche, ci permetteva di continuare ad avere una vita nello spazio pubblico e nello spazio democratico. Fuor di metafora, abbiamo spostato la democrazia, allargandone i processi , digitalizzandoli, rendendoli immateriali, creando una forma di democrazia computazionale”.

Poi, arriva l’intelligenza artificiale. “Quando vi accediamo, – commenta Benanti – l’AI non gira più sulla nostra potenza computazionale personale, ma su un qualcosa che è di nuovo accentrato e si chiama cloud. Stavolta tuttavia non è come negli anni ’50 e ’60, dove il mainframe influenza solo la nostra struttura organizzativa. Questa volta aspira dentro di sé tutto ciò che abbiamo digitalizzato. E se abbiamo creato una democrazia computazionale, questo “sfondamento” che non sappiamo mai se avviene nel potere personale o nel potere centralizzato, non sappiamo che fine fa”. Questi dieci anni, vedranno la sfida di come rispondere alla domanda di come vogliamo che sia la democrazia.

“La sfida fra accentramento e locale, diventato sempre più debole, sfumato, quando chiamate l’assistente digitale del vostro cellulare non sapete cosa accade in locale e cosa accade centralmente, è questa la sfida, questo è il momento in cui decidere cosa vogliamo che rimanda dei nostri processi digitali computazionali , chiamati anche democratici, e chiarire cosa vogliamo, per il “dopo“.

In foto: il francescano presidente della Commissione per l’AI , il teologo Paolo Benanti