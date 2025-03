Piano casa, 6 milioni di stanziamento straordinario

Firenze – Uno stanziamento straordinario di 6 milioni di euro che servirà nel 2025 a ristrutturare circa 230 alloggi ERP di risulta, ovvero quegli alloggi rimasti vuoti ma che devono essere ristrutturati prima di assegnarli alle famiglie in graduatoria.

La Giunta di Palazzo Vecchio ha approvato una delibera dell’assessore alla Casa Nicola Paulesu che contiene il progetto di fattibilità tecnico economica per questo intervento che svolgerà Casa Spa. Si tratta della prima tranche di risorse dei 20 milioni di euro previsti nel piano triennale degli investimenti per la manutenzione straordinaria degli alloggi ERP ad oggi sfitti e privi di finanziamento per la ristrutturazione, così da renderli rapidamente disponibili per essere assegnati agli aventi diritto; a questa seguiranno, rispettivamente, una seconda tranche di 7 milioni nell’annualità 2026 e una terza di ulteriori 7 milioni nell’annualità 2027.

Questi investimenti straordinari si vanno ad aggiungere alle risorse ordinarie che vengono messe in campo, attraverso fondi regionali e i canoni di locazione, per ristrutturare gli alloggi di risulta, e che si aggirano su una cifra prevista che può arrivare complessivamente a 2 milioni, destinati alla ristrutturazione di oltre un centinaio di case ERP. Obiettivo quindi è arrivare, al termine di quest’anno a circa 350 alloggi riqualificati. Si tratta di una delle azioni più importanti sul tema dell’abitare che è una delle priorità dell’amministrazione.

“L’amministrazione fa uno sforzo senza precedenti per ridurre drasticamente da qui ai prossimi tre anni il numero degli alloggi di risulta. – evidenzia l’assessore Paulesu – Mette in campo risorse proprie straordinarie con questo obiettivo a fronte di politiche nazionali carenti sul tema dell’abitare, prosegue un impegno che era stato intrapreso dallo scorso mandato aumentando la portata di questo intervento per riuscire ad assegnare sempre più alloggi ERP. Questi 6 milioni sono un primo passo sui complessivi 20 milioni nei tre anni come abbiamo previsto negli strumenti di bilancio. Concretizziamo così una delle azioni principali del piano Casa che punta ad agire su molti fronti, per poter dare tutte le risposte necessarie su un tema che la sindaca Funaro ha posto tra le priorità del programma di mandato”.

La stima degli alloggi ERP di risulta a Firenze è di circa 800 alloggi. Il costo in media di una ristrutturazione si aggira tra i 25 e i 30mila euro. Si aggirano tra i 200 e i 300 all’anno gli alloggi che tornano nella disponibilità di Casa Spa ma prima di essere riassegnati necessitano di interventi, in particolare di adeguamento degli impianti, dopo molti anni di permanenza degli inquilini. Dopo i tagli dei fondi alla Casa da parte del Governo, il Comune in via ordinaria può usufruire di fondi regionali e dei canoni correnti, per una cifra che si stima annualmente può arrivare a circa 2 milioni di euro, che vanno a finanziare la riqualificazione di un numero che oscilla tra i 100 e 120 alloggi ERP ogni anno. A fianco di queste risorse già nello scorso mandato l’amministrazione aveva messo in campo un piano straordinario per la ristrutturazione di alloggi ERP attraverso fondi PON metro, stanziando circa 5 milioni di euro di risorse straordinarie che si sono aggiunti ai fondi correnti, andando a ristrutturare circa 500 alloggi tra il secondo semestre 2023 e il 2024. Con il piano che prende il via con questa delibera, quindi, in questo triennio i finanziamenti sono destinati a incrementare ulteriormente per poter così procedere celermente a rimettere a disposizione di chi è in graduatoria ERP sempre più alloggi.