Emilia Perez: il raffinato Audiard  disincarnato e beffato

Questo testo è stato scritto e pensato ben prima della notte degli Oscar 2025 per i quali avevamo ritenuto degni di eccellenza film come Anora dell’indie americano Baker, che in effetti ha poi trionfato coi 5 maggiori Oscar; come anche Conclave , da molti altri sottovalutato, che ha sfiorato il primo posto nel miglior film internazionale. E ancora il sorprendente Flow che rovescia tutti i paradigmi del cinema d’animazione, tanto da essere riconosciuto, oltre all’Oscar vinto nella categoria, come in grado di gareggiare tra i migliori film in assoluto. Invece francamente siamo rimasti molto perplessi e delusi rispetto a Emilia Perez , già dalla nostra prima visione, e ben prima del gran caos sollevato dal contenuto, peraltro datato, di alcuni post sui social, fatto dalla protagonista del film, Karla Sofia Gascòn, promossa soprattutto come la prima transgender a vincere l’Oscar. Poi Karla Sofia è stata subito affondata, bollata come omofoba e razzista, e anche se il regista e la produzione ne hanno preso le distanze, le fortune del film sono rapidamente declinate. Ma tutta questa vicenda ci sembra desolatamente penosa, un segno dei tempi a dominante social-selvaggio, in un meccanismo autodistruttivo che divora le sue stesse creature. Comunque, non accodandoci all’ipocrisia e ai voltafaccia di questa cancel culture ormai a scoppio immediato, bisognerebbe valutare il film unicamente per quello che è dal punto di vista del suo valore cinematografico: come spettacolo d’arte vivente , appartenente alla cosiddetta settima arte.

Ci pesa molto doverne fare una critica abbastanza impietosa, perché riteniamo Jacques Audiard , 73 anni, uno dei più grandi autori attualmente operanti e amiamo pressoché tutti i suoi film precedenti e anche il percorso con cui li ha elaborati . Figlio d’arte ( suo padre era il prolifico regista e sceneggiatore Michel Audiard), invece di buttarsi subito dietro la m.d.p., magari facilitato da papà, si impadronisce di tutti i fondamenti del mondo del cinema con una lunga formazione : inizia come montatore e per 10 anni sceneggiatore. La sua prima regia è del 1994 a 42 anni a Cannes e da allora ha prodotto 10 film in trent’anni, prendendosi nel tempo il lusso morale e culturale anche di quattro, cinque, sei anni tra un film e un altro. Il passo di un autore che traduce in cinema solo quello in cui crede e costruisce . Fin dalla prima opera, Regarde les hommes tomber, con J.L.Trintignant e Mathieu Kassovitz, vince tre Cesar, anche come miglior opera prima. Due anni dopo, con gli stessi attori vince a Cannes per la miglior sceneggiatura, con Un Heròs tres discret. Nel 2011 ci emoziona e colpisce con Sulle mie labbra ,altri 3 Cesar, con Emmanuelle Devos e Vincent Cassel, come nel 2005 Tutti i battiti del mio cuore , Orso d’Argento e 8 Cesar( (miglior film e regista. Nel 2009 la consacrazione definitiva con la potenza de Il profeta, che sfiora l’Oscar. Il suo cinema intenso continua con Un sapore di Ruggine e ossa e Dheepan /Una nuova vita, Palma d’oro a Cannes 2015. Pur attraversando generi diversi, dal melodramma al noir al polar al thriller, trascolorando con straordinaria fluidità nello stesso film da uno all’altro pur reinventandoli con le sfumature dei suoi colori interiormente vividi , c’è sempre un filo rosso nel complesso delle sue opere : si tratta sempre di ultimi che partono svantaggiati e di sentimenti che esibiscono ferite e mutilazioni sia fisiche e/o metaforiche e anche quella “sensualità delle vite disperate” come canta Paolo Conte e alla ricerca di “reinventarsi la vita” sorprendentemente e ostinatamente. Un’altra nuova vita. E anche in questo Emilia Perez c’è almeno, seppur mostratoci in modo forzatamente pretestuoso nell’economia della resa filmica, una di queste due componenti : la nuova vita, anzi identità di genere che vede “Manitas” Del Monte diventare Emilia Perez. Manca in realtà rispetto agli altri film qui la dimensione degli ultimi. Se non come vittime , solo menzionate. Cerchiamo di capire allora che cosa ha spinto Audiard a fare questo film, a farlo in questo modo, e a perdersi in queste sabbie mobili.

Forse un eccesso di hybris ? Lui, il francese colto che gioca coi generi, che li abita, ma poi li trasforma, e ci regala alla fine emozioni e pensieri sulla complessità dei sentimenti, sulle speranze disperate di ‘svoltare’ ( Sulle mie labbra, Tutti i battiti del mio cuore, Un sapore di ruggine e ossa) . Negli ultimi 7 anni ha fatto solo due film diversi per luoghi e temi : il più recente 3 anni fa nel 2021 Parigi 13 Arr. (Les OLympiades) come adattamento dalla graphic novel di Adrian Tomine, in un bianco e nero sontuoso e “brillante come le fotografie di Andres Petersen” , e che stilizza al meglio la sua poetica dei sentimenti, dei contrasti tra questi che si attraggono e delle identità sempre in gioco.

In questa area urbana ambiziosa, come i nomi internazionali delle sue vie delle città già sedi olimpiche invernali, ma già problematica, Audiard fa scoppiare l’intensità di sentimenti fluidi e contrastanti ,pur nell’architettura squadrata del quartiere Les Olimpiades , sentiamo il sangue d’umano scorrere , con quella corrente che è il solito sentimento ruvido e affascinante di Audiard , sublimato da questo paesaggio urbano in un bianco e nero che fa accendere ancor più il gioco del desiderio di questa gioventù multietnica, che abita vive e si cerca e con le speranze, i battiti del cuore, i segreti sulle labbra, che qui ci sono ancora tutti.

Prima ,nel 2018, nella sua ricerca continua di sfide coi generi, Audiard si è addirittura misurato col western e per giunta in Usa , I Fratelli Sisters ( premiato a Venezia) che già nel’ossimoro del titolo conteneva la doppia identità come marchio di fabbrica dell’autore. Realista e parodico, Audiard qui “riprende i codici del genere per deviarli come un treno impazzito” nell’America della corsa all’oro di fine ‘800 tra l’Oregon e la California. Ma ancora qui mantine il fil rouge del contrasto di identità in una tensione continua a una certa compattezza nella sua poetica. A questo punto , anni dopo, nel concepire Emilia Perez, potrebbe essere scattata in Audiard ,nella sua bulimia cinefila , e forse nella sua ambizione di mirare ancora più in alto, magari a un riconoscimento hollywoodiano, il desiderio originario di realizzare un film da un’ opera lirica , scrivendone il libretto.

Solo che il dir cantando in Audiard è diventato un musical, genere che lui non ama, chiarisce, e quindi si mette alla prova per confermarsi che lui riesce a utilizzare la sua poetica di fondo anche qui, mettendo in campo tutti gli elementi i temi e le suggestioni cui è sensibile il sistema woke alla moda, ma cadendo addirittura in un’idea di fondo ancora più banale ovvia e scivolosa: quella di prendere spunto– lui dalla grande cultura letteraria francese- da un episodio di un non memorabile libro di Boris Razon, Écoute, dove un capo narcò decide di cambiar sesso , e diventando donna col pensare di diventare buono, e combattere il sistema narco, e le vittime desaparecidos da lui causate, tutto questo col suo capitale e una fondazione e un fund raising.

Avendo avuto vaga notizia di questo antefatto narrativo ci siamo allarmati e stupiti non solo della sua addirittura parodistica non verosimiglianza , ma della mancanza di qualità di questa storia. E invece si è continuati per questa strada. Si sono messi sul tappeto tutti “i gioielli di famiglia” woke e si è deciso che, per il fatto stesso puramente di declamarli , ciò sancisse il sicuro successo della faccenda. E allora ecco che Karla Sofia Gascon diventa il personaggio catalizzatore, ma non per qualità e carisma attoriale, ma come maschera, un puro significante per il movimento lgtb+. E’ in lizza a Cannes Emilia Perez, e invece la Palma d’Oro è dello splendido trascinante indie Anora che trionferà poi anche agli Oscar , ma la grancassa lgbt+ grida allo scandalo.

E così la stampa critica cinematografica. Emilia Perez diventa così l’arma di un campagna ideologica e politica. Audiard continua a rilasciare interviste in cui a occhi socchiusi come un gatto sornione racconta all’adorante rivista Rolling Stone come lui ha deciso che l’unico modo di raccontare questa storia era quella di metterla in musical e che non poteva essere girata a Città del Messico questa storia narcò ( quando mai, troppo facile), né in documentario (che ovvietà noiosa), né alla Traffic di Soderbergh , ma andava ricreata in studio a Parigi. E che poi lui alla fine , si sa, era capace di tradire i generi, e fregare gli americani sul loro stesso terreno. E la Rivista patinata e adorante , titola “Gli occhi (chiusi) del profeta” e chiarisce: Emilia Perez è film narcò, ma anche un musical, ma anche un melodramma tra la telenovela e l’opera lirica. “E’ tutto quello che si chiede oggi al cinema perché possa restare vivo” sentenzia Rolling Stone.”

“Il pubblico lo capisce immediatamente”. E Karla Gascon è seriamente, da autorevole competente, assertiva : “Esistono solo due momenti nella storia del cinema: I fratelli Lumiere ed Emilia Perez. In mezzo non c’è niente”. Audiard gongola e comincia ad elencare le grandi professionalità che nei vari campi ha assemblato: la coppia Clement e Camille Ducol( “ E ho capito chi avrebbe scritto la musica e chi le parole (quei due vanno a letto insieme!)”,mentre dal Messico per le coreografie è venuto il belga Damien Jalet, un guru del balletto e oltre, che con Marina Abramovic, ha creato una nuova versione di Bolero, e così per Suspiria di Guadagnino e per Anima di P.T. Anderson. Intanto la promozione del film tiene la linea: “sembra una telenovela, ma i testi delle canzoni ne definiscono la qualità”. Da alcune canzoni , testuali : “Dobbiamo sempre rinunciare a qualcosa per ottenere qualcos’altro. Se il corpo cambia ,cambia l’anima ; se cambia l’anima cambia la cultura; se la cultura cambia , cambia la società”; non ho niente da perdere ho tutto per vincere ,niente niente niente,tutto tutto tutto” ; “mi piace la vagina /sono metà uomo metà donna, metà tutto metà niente”.

Dietro la rutilanza delle immagini e del montaggio tra parlato, danzato, e cantato, è bravissima Zoe Saldana che è l’unica vero personaggio che pare crescere nella storia ( e l’Academy ,come unico riconoscimento ad Emilia Perez tra la decina di nomination iniziali, l’ha premiato con l’Oscar alla miglior non protagonista); Saldana è l’unica credibile testimone attiva di una storia in cui non passa nemmeno il minimo refolo di epica , un’opera pop che pare rivolgersi alle aspettative e ai gusti di un pubblico da discoteca tra trap e rapper( che c’entri anche in questo l’algoritmo?). O , come direbbe il celebre chef bolognese Barbieri, “un mappazzone”, che in emiliano indica un piatto “troppo pieno di ingredienti, privo di grazia, poco piacevole alla vista e difficile anche da digerire”. Infine non ci viene risparmiato nulla anche in un finale male girato, addirittura trascurato e abborracciato ( e meraviglia , trattandosi di un raffinato come Audiard”) : Emilia Perez rapita da ex moglie e nuovo amante ( come, dove, quando? ), e poi incassato il riscatto e messa nel bagagliaio in auto via a folle velocità ( e tutta la truppa di Manitas lì presente armata fino ai denti per evitarlo facilmente ?) morire assieme ai rapitori a deragliare in fondo a una scarpata con una scena da B Movie d’accatto.

Infine ,colpo di grazia finale, la statua di Emilia Perez , come Evita, in processione, grottesca come una Madonna, con due dita amputate, col popolo e le tre attrici che ne cantano le gesta e le lodi. Ci balza subito per associazione il personaggio di Evita Peron (quello sì vero, suggestivo, incarnato, in una ‘epica popolare), al film di Alan Parker, a Madonna e Banderas, a quei testi, musiche e coreografie. Possibile che Audiard non conoscesse il film? E che si sia azzardato comunque, sapendo di cascare nel grottesco, al solo paragone?

Ci rendiamo conto che queste considerazioni suonano accanimento eccessivo, con qualche veleno. Ma sono semplicemente il racconto imbarazzato e faticoso fenomenologia di un’esperienza polisensoriale come ci si è manifestata e di una delusione e una sorpresa /incubo da cinefilo cui non vorremmo essere mai pervenuti rispetto a un così raffinato autore.

Solo il tempo e una seria riflessione del punto di vista di Audiard,ci potrà far capire cosa è successo in lui allora. A bocce ferme , dopo aver smaltito la cocente delusione e il traumatico subitaneo affondamento e cancellazione della sua opera. Come è possibile , se questa avesse avuto in sé una reale consistenza di vero cinema, una cancellazione così radicale solo per la pubblicazione dei post, peraltro datati, di Karla Sofia Gascon? Evidentemente erano deboli le fondamenta di tutta la costruzione e colpisce la vulnerabilità comunicativa di una macchina controllatissima e tecnologicamente attrezzata come la piattaforma Netflix. Emilia Perez forse ,più semplicemente , era un’opera azzardata e completamente disincarnata dal tessuto di emozioni sentimenti contrasti che ci aveva fin qui allestito il cinema di Jacques Audiard : che è un lucido settantenne senza certo decadenze cognitive. La mega macchina così costruita è stata affondata non da un iceberg, ma da uno semplice scautismo di post nel letamaio dei social, una guerra miserabile e piena di letame dove non c’è più la nobiltà dei vari Assange e WikiLeaks e le cose terribili che hanno rilevato sui potenti della terra, ma il gioco perverso degli haters e dei vari leoni da tastiera.

Alla fine, nella estrema articolazione della produzione ( coreografie, musiche,testi, personaggi) emerge come qualità il sinistro cigolio degli ingranaggi, qualcosa di simile alla “perfezione del nulla” secondo Franco Ferrarotti. O ancora , per dirla col grande Emile Durkheim , una chiassosa costruzione a “solidarietà meccanica” , non quindi un fatto sociale “a solidarietà organica” . Non vi passa nessuna “corrente di psichismo collettivo”: un Mexico riprodotto in studio, la ong /onlus con promozioni tipo Banca Medialanum , emozioni annunciate e invocate, ma non pervenute : tutto è meccanico, disincarnato appunto, e nessuna crescita dei personaggi. Il libretto originario di Audiard è stato scritto male ,o di sicuro accantonato, la storia è tutta artefatta, si sente che non c’è un’urgenza narrativa e una necessità desiderante che ci pulsano addosso e che ci inondano col loro calore come gli altri film di Audiard. Una strana inaspettata fuga in avanti.