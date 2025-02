Piani terapeutici, crescono i rinnovi automatici

Firenze – Continua a crescere il numero di piani terapeutici rinnovati automaticamente in Toscana a seguito dell’approvazione, nel luglio dello scorso anno, della delibera cosiddetta “Nunziatina” frutto di un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati. L’atto prende il nome della signora che, proprio durante un’assemblea del sindacato pensionati, intervenne per raccontare la sua storia e la sua battaglia contro la burocrazia e ha consentito un’innovazione a costo zero di cui, ad oggi, hanno già beneficiato 4.142 toscane e toscani in condizione di salute irreversibili.

“La delibera sta permettendo, a chi ne ha bisogno, di continuare il proprio percorso assistenziale senza ulteriori complicazioni – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani – stiamo abbattendo alcuni ostacoli che complicano la vita di chi è già vive una situazione complessa. Questo strumento è un’innovazione con la quale rinnoviamo il nostro impegno a tutelare la salute di tutti”

“Dalla prima rilevazione sono quasi tremila in più i piani terapeutici rinnovati automaticamente. Questo vuol dire che abbiamo intercettato un bisogno – commenta l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini –. Anche la semplificazione dei percorsi è infatti un indicatore di una sanità pubblica che fa passi in avanti e che punta a migliorare la qualità della vita delle persone. A trarne vantaggio in questo caso sono persone in condizione di fragilità irreversibile, per le quali i passaggi burocratici diventano talvolta un appesantimento ma anche psicologico.

La delibera regionale, che coniuga semplificazione e disposizioni nazionali, rende necessarie nuove prescrizioni solo in caso di bisogni diversi da parte del paziente. Ad oggi ha aiutato 1607 persone con stomia, 1164 persone incontinenti, 265 persone para e tetraplegiche e 1106 persone nefropatiche, il cui piano terapeutico per il 2025 è stato rinnovato senza dover ripresentare il certificato al medico. “Il percorso di semplificazione – spiega Bezzini – è costantemente monitorato insieme alle associazioni dei pazienti per assicurarci che non vengano mai meno le esigenze assistenziali.”.

Il rinnovo automatico del piano terapeutico è previsto per una serie di dispositivi medici e alimenti individuati dalla Regione. “Se poi il paziente avesse bisogno di un quantitativo di dispositivi diverso – specifica l’assessore – il medico potrà cambiare in ogni momento il percorso assistenziale. Sarà sufficiente presentare solo la nuova prescrizione”.