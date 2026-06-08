Omicidio Fratelli Rosselli, domani le iniziative per l’89° anniversario

Firenze – Il 9 giugno cade l’89/o anniversario dell’uccisione dei fratelli Rosselli. I due fratelli vennero assassinati a Bagnoles de l’Orne il 9 giugno 1937 dall’organizzazione terroristica di destra francese della Cagoule su mandato dei servizi segreti del governo fascista italiano. L’evento verrà ricordato a Firenze domani mattina con la consueta deposizione delle corone da parte del Comune, al sacrario dei Rosselli, al cimitero di Trespiano. Nel pomeriggio si svolgerà il seguente programma della Fondazione Circolo Rosselli: alle ore 16.30 allo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101 rosso, ci sarà il dono del busto di Carlo Rosselli, opera dello scultore Mario Coppetti di Cremona, da parte della figlia Silvia. Interverrà l’assessore Paolo Carletti del Comune di Cremona. Alle ore 17 ci sarà la presentazione dei libri ‘Carlo e Nello Rosselli’, a cura di Valdo Spini (Thedotcompany, Reggio Emilia 2025) e ‘Scritti politici e autobiografici/Carlo Rosselli”, a cura di Giuseppe Moscati. Interverranno i curatori, Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli e Giuseppe Moscati, presidente Fondazione Centro Studi Aldo Capitini . Alle ore 18.30 allo I.I.S. Alberti-Dante. via San Gallo ci sarà una conferenza agli studenti del presidente Spini.

“Non dimentichiamo mai questo anniversario – ha dichiarato Spini -.sia per il valore del sacrificio dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, sia per il contributo che Carlo ha dato sul piano politico e che Nello ha dato sul piano storico, alla cultura del nostro paese consacrando il binomio Giustizia e Libertà come i punti di riferimento ideali delle ideologie democratiche dei nostri tempi”.