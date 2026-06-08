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8 Giugno 2026

Inaugurato il Museo Mitoraj a Pietrasanta, il sogno si concretizza
Il nuovo spazio espositivo si trova nell’ex convento di Sant’Agostino
diRedazione
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Inaugurazione Museo Igor Mitoraj a Pietrasanta con tante autorità e tanto pubblico
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Pietrasanta – A Pietrasanta è stato inaugurato il Museo Mitoraj, uno spazio dedicato al celebre scultore di origine polacca. Nel museo si snoda una collezione prestigiosa di ben  sessantanove lavori, messi per la prima volta tutti insieme in un percorso permanente. Il nuovo museo si trova nell’ex convento di Sant’Agostino, che rappresenta già da tempo un centro culturale significativo per Pietrasanta. Riqualificata e adattata alle opere dell’artista polacco, la struttura è frutto della collaborazione tra Fondazione Mitoraj, Comune di Pietrasanta e Ministero della Cultura. Un museo che, come ha sottolineato il sindaco di Pietrasanta, è non solo un omaggio a uno degli artisti più legati da un legame profondo al territorio, ma anche ” il coronamento di un sogno condiviso da tutta la nostra comunità”.

Fra le sessantanove opere che formano la mostra permanente, ci sono i celebri volti classicheggianti, i corpi frammentati e le figure mitologiche, tappe ormai iconiche di un rapporto di passaggio artistico culturale e morale tra l’antico e il contemporaneo.

Attore decisivo per la concretizzazione del sogno, la Fondazione Igor Mitoraj,che, istituita con l’obiettivo di preservare e diffondere l’eredità artistica dello scultore, è stata fondamentale per la realizzazione del museo. Luogo non solo di mostra permanente ma anche di incontri, confronti, studi e riflessioni della cultura scultorea contemporanea, il museo rappresenta un ulteriore passo verso quella centralità artistica che Pietrasanta a partire dagli inizi del secolo scorso e anche prima, ha sempre rappresentato.

Foto: Stefano Dalle Luche

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