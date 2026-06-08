Incontro a Firenze sulla casa, in Toscana il 9,5% degli alloggi Erp non sono assegnabili

Firenze – Si è tenuta a Firenze, il 4 giugno scorso, un’importante assemblea sul tema della casa, dal titolo ““Nuovi bisogni e risposte pubbliche. Oltre l’emergenza per politiche abitative strutturali. Verso un nuovo Piano Casa”.. Si tratta dell’Assemblea Interregionale Sunia Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria, che si è tenuta presso il Salone Placido Rizzotto della CGIL Toscana.

Come si legge nella nota, “l’analisi comparata dei principali indicatori relativi a Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria restituisce il quadro di una crisi abitativa che interessa tutto il Centro Italia ma che assume caratteristiche particolarmente preoccupanti in Toscana, dove alla forte domanda di edilizia pubblica si sommano l’elevato numero di alloggi non disponibili e il costo crescente del mercato privato”.

Andando sui numeri, sul fronte del patrimonio abitativo pubblico, dati 2024, il Lazio dispone del maggior numero di alloggi ERP con oltre 85 mila unità, seguito da Emilia-Romagna e Toscana che si attestano rispettivamente a circa 55 mila e 50 mila alloggi. Tuttavia, il dato che merita maggiore attenzione non è soltanto la consistenza del patrimonio, ma la sua effettiva disponibilità.

In Toscana risultano infatti non assegnabili 4.763 alloggi ERP, pari al 9,5% del patrimonio

complessivo. Una quota quasi doppia rispetto al Lazio (4,75%) e solo leggermente inferiore a quella registrata in Emilia-Romagna (10,8%) e nelle Marche (10,35%). Ancora più grave la situazione dell’Umbria, dove il 14% degli alloggi pubblici non può essere assegnato per mancanza di risorse destinate al recupero e alla manutenzione. Complessivamente, nelle cinque regioni considerate oltre 17 mila alloggi pubblici restano inutilizzati mentre decine di migliaia di famiglie attendono una risposta.

E’ la domanda abitativa che emerge come uno degli aspetti più significativi dell’analisi. La Toscana, come spiegano i relatori, registra quasi 20 mila nuclei familiari in graduatoria ERP, superando persino il Lazio, che dispone di un patrimonio abitativo pubblico molto più ampio. Soltanto l’Emilia-Romagna presenta una situazione più critica, con quasi 30 mila famiglie in attesa di una casa popolare. Marche e Umbria evidenziano numeri inferiori, ma rapportati alla popolazione regionale confermano comunque una domanda consistente. Particolarmente rilevante è il rapporto tra alloggi indisponibili e famiglie in

graduatoria. In Toscana gli alloggi oggi non assegnabili rappresentano quasi un quarto delle

richieste presenti nelle graduatorie ERP. Ciò significa che il recupero del patrimonio inutilizzato potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle liste d’attesa senza la necessità di nuove costruzioni.

I dati sul disagio abitativo confermano ulteriormente questa lettura, si dice nellanota. Nel 2022 le richieste di contributo per l’affitto sono state oltre 134 mila nelle cinque regioni esaminate. L’Emilia-Romagna registra il dato più elevato con oltre 66 mila domande, ma la Toscana segue con più di 22 mila richieste, un valore che testimonia la crescente difficoltà delle famiglie nel sostenere i costi dell’abitare.

Anche gli sfratti esecutivi evidenziano situazioni di forte vulnerabilità sociale. Il Lazio guida la

classifica con oltre 6.100 esecuzioni nel 2024, ma la Toscana si colloca al secondo posto con 2.454 sfratti, un dato molto vicino a quello dell’Emilia-Romagna (2.801) nonostante una popolazione inferiore. Marche e Umbria mostrano numeri più contenuti, ma comunque significativi rispetto alle rispettive dimensioni territoriali.

Sul versante economico emergono inoltre criticità legate alla sostenibilità della gestione del

patrimonio pubblico. Toscana ed Emilia-Romagna r(dati 2024) egistrano livelli di morosità ERP superiori ai 40 milioni di euro, mentre il Lazio si attesta attorno a 1,25 milioni. Questi dati non possono essere letti esclusivamente come indicatori di inefficienza gestionale, ma riflettono soprattutto le difficoltà economiche di una parte crescente degli assegnatari.

I canoni ERP rimangono infatti relativamente contenuti in tutte le regioni considerate: si va dai 100 euro medi mensili del Lazio ai 147 euro dell’Emilia-Romagna, passando per i 115 euro della Toscana. Ciò dimostra come la morosità sia strettamente collegata all’impoverimento delle famiglie piuttosto che al livello dei canoni.

La situazione appare ancora più critica se si osserva il mercato privato delle locazioni. Secondo gli ultimi dati, Toscana e Lazio presentano i valori più elevati tra tutte le regioni considerate, con canoni medi rispettivamente di 18,8 e 18,7 euro al metro quadrato. L’Emilia-Romagna si ferma a 13,7 euro, mentre Marche e Umbria registrano valori inferiori ai 10 euro. Il dato toscano evidenzia quindi una delle condizioni più sfavorevoli per chi cerca una casa sul mercato libero, soprattutto nelle aree urbane e turistiche dove la pressione degli affitti brevi e della rendita immobiliare contribuisce all’aumento dei prezzi.

Secondo il Sunia, “nel loro insieme, questi indicatori descrivono una situazione in cui la Toscana si trova contemporaneamente ad affrontare una forte domanda di casa pubblica, migliaia di alloggi ERP inutilizzati, un elevato numero di sfratti e uno dei mercati privati più costosi del Paese. Una combinazione che rende sempre più urgente l’adozione di politiche strutturali per l’abitare. Occorre innanzitutto finanziare il recupero degli alloggi pubblici oggi non assegnabili, rifinanziare in modo stabile il sostegno all’affitto, incrementare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e contenere l’aumento dei canoni sul mercato privato. Senza un intervento straordinario, il rischio è che il disagio abitativo continui ad ampliarsi, coinvolgendo non solo le fasce più fragili della popolazione ma anche lavoratori, pensionati e famiglie con redditi medi sempre più esclusi dal diritto alla casa”

Riguardo al Piano Casa del governo, i punti critici del provvedimento, secondo il Sunia, sono diversi:

1) prevede una vendita di patrimonio pubblico quando questo risulta essere deficitario e

rappresenta meno del 3% del patrimonio immobiliare residenziale;

2) mentre ci sono 75.000 nuclei famigliari in graduatoria per un alloggio pubblico nelle 5

regioni (350.000 in Italia), ci sono migliaia di alloggi non assegnati in attesa di risorse e con

i 970 milioni spalmati in 5 anni si potranno riassegnare neanche il 50% di quelli oggi vuoti

(17.000 nelle 5 regioni, 100.000 stimati a livello nazionale di cui 67.000 quelli delle

Aziende di gestione pubbliche);

3) si centralizza la gestione delle risorse e della valutazione dei progetti sottraendo ai Comuni e

alle Regioni il ruolo di programmazione e pianificazione degli interventi, con una evidente

violazione delle peculiarità che il titolo V della costituzione assegna in materia di politiche

abitative, ma soprattutto con l’evidente risultato di allungare i processi decisionali

burocratici quando invece le proprietà degli immobili (Comuni e Aziende) potrebbero già

avviare i bandi per i ripristini;

4) le risorse messe in campo per la realizzazione di nuove costruzioni di Edilizia Residenziale

Sociale sono esigue, in parte già assegnate per altri progetti alle Regioni e ben lontane dalla

promessa di 100.000 alloggi. Risorse queste eventualmente offerte ad investitori privati per

la realizzazione di progetti ben distanti dall’offrire alloggi a canoni o mutui con importi

mensili compatibili con nuclei che hanno ISEE attorno ai 15.000 annui che sono quelli che

oggi non trovano sul mercato un alloggio.

Per il Sunia, “il Piano Casa del Governo nasconde la svendita del patrimonio di edilizia pubblica, l’apertura alla rendita immobiliare senza misure che mettano al riparo dai rischi della speculazione e la definitiva abdicazione dello Stato al proprio ruolo di garanzia dei diritti sociali. In sostanza, si scarica sul mercato immobiliare e soprattutto sui grandi operatori privati il problema del disagio abitativo. Il diritto alla casa necessita di un forte intervento pubblico. Non si può delegare al solo mercato privato: serve una politica sociale e industriale sulla casa che nel Piano non si ravvisa”.