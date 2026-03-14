Mobilitazione nazionale dei rider, assemblea-presidio a Firenze

Firenze -A Firenze oggi, giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo, si è svolta una partecipata assemblea-presidio in piazza Adua con Nidil Cgil, Filcams Cgil, Filt Cgil e i ciclofattorini.



L’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, con il provvedimento di controllo giudiziario, conferma lo sfruttamento dei rider denunciato da anni dalla Cgil nelle piazze e nei tribunali: anche a Firenze centinaia di lavoratori continuano a operare con paghe basse, sistemi di pagamento a cottimo e tutele insufficienti.

La mobilitazione odierna punta a rilanciare le principali rivendicazioni della Confederazione: aumento immediato delle paghe attraverso l’applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica, riconoscimento dei diritti fondamentali, tra cui ferie, permessi, malattia e infortuni retribuiti. Tra le richieste anche tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro.



“La mobilitazione di oggi – afferma la Cgil – è un’occasione importante per trasformare la fase aperta dall’indagine giudiziaria in un cambiamento concreto: superare precarietà e sfruttamento e garantire ai rider lavoro stabile, salari adeguati, sicurezza e diritti. Nei prossimi giorni la Cgil continuerà il confronto con i rider nelle città e nei luoghi di lavoro per tradurre questa fase in un cambiamento strutturale nel food delivery”. A Firenze Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil hanno chiesto anche una assunzione di responsabilità da parte del mondo dei ristoratori e degli esercenti affinché siano disponibili fattivamente “a discutere il miglioramento delle condizioni di lavoro dei ciclofattorini”.