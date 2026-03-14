Guerra nel Golfo, Coldiretti contro le speculazioni sul prezzo del gasolio

Un patata o una cipolla come lingotti d’oro, vini alle stelle, pesci salvi in mare ma pescatori a rischio di dover tenere i pescherecci a riva per il caro gasolio e piatti degli appassionati di pesce vuoti, o vuote le tasche se il piatto è pieno. Oltre al crollo delle esportazioni italiane di prodotti alimentari bloccati dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La guerra in Medio Oriente mette a rischio presente e futuro economici, ma anche alimentari, di cittadini, agricoltori, viticoltori, pescatori, imprenditori dell’agroalimentare in generale, avverte Coldiretti, la più grande organizzazione di agricoltori in Italia, 1,6 milioni di iscritti. Forse un addio definitivo per le piccole imprese.

Allarmati, gli imprenditori del settore, non solo di non raccogliere più profitti ma neanche di fare pari con i costi: di fronte a un cielo oscurato dai missili e un mare chiuso dal blocco dello stretto di Hormuz, crocevia fondamentale di petrolio, gas naturale e fertilizzanti, a causa della guerra di Trump e Netanyahu in Medio Oriente, una regione fondamentale per materie prime ed export. Ma anche preoccupati di un presente in cui i costi delle materie prime sono già aumentati “spropositamente e ingiustamente prima ancora che possano essere finite le scorte, come sospettiamo soprattutto per l’immediata esplosione del costo del gasolio agricolo”, protestano gli agricoltori.

In prima fila Coldiretti il cui presidente nazionale Ettore Prandini, di fronte a un prezzo del gasolio agricolo già schizzato in pochi giorni di 0,85 a 1,25 euro, è andato di persona insieme al segretario generale Vincenzo Gesmundo a consegnare una denuncia contro ogni speculazione alla Procura di Roma e alla Guardia di Finanza. Mentre da tutte le altre sedi di Coldiretti in Italia le denunce partiranno a raffica, annuncia Prandini. Alcune, tra cui la Toscana, si sono già mosse con le relative Procure.

Il ragionamento è doppio. Da una parte è evidente che la guerra in Medio Oriente, in una regione strategica ricca di petrolio, gas naturale e sostanze fertilizzanti, procurerà un’aumento alle stelle di tutti i costi di cui Coldiretti ovviamente sottolinea quelli dei prodotti agroalimentari. Dall’altra parte, l’Associazione giudica che per ora, quando, in pochi giorni di guerra le scorte non possono essere ancora del tutto esaurite, gli aumenti siano del tutto ingiustificati. E chiede che da subito il governo nazionale e l’Europa si attrezzino per ridurre il danno e impedire le speculazioni.

Il danno arriva quando già il carrello della spesa delle famiglie italiane è aumentato, dal 2021, del 25% mentre gli stipendi reali sono diminuiti del 9%, il che non è né un gran benestare né una base di sviluppo per l’economia nazionale. Ora la guerra piove sul bagnato. Non lievitano solo i prezzi di benzina, metano, gasolio, carburanti in genere, energia. Minacciano di crescere di conseguenza anche quelli di un carrello già alle stelle ma di cui non si può fare a meno: ancora più in alto di quanto abbiano già ampiamente fatto finora. Mettendo in discussione la capacità di resistere degli italiani di cui già in molti non riescono a arrivare a fine mese.

C’è la guerra e il peggio verrà. Il peggio è connaturato alle guerre in ogni senso. Anche economico. In particolare, questa in Medio Oriente è fortemente economica, si svolge in una regione strategica che come abbiamo già detto, è ricca di petrolio, gas naturale e sostanze fertilizzanti, ed è facile intravederne gli esiti sul costo della vita di tutti. Già li stiamo pagando, avverte Coldiretti accennando non solo ai prezzi in esplosione ma anche al blocco dell’export di prodotti alimentari già in atto per la chiusura nello stretto di Hormuz, compresi quelli di cui l’Italia ha il primato. Per esempio le mele, sottolinea Coldiretti di Torino, di cui siamo il secondo paese produttore e esportatore al mondo e che colpisce soprattutto il Piemonte, o il Prosecco del cui blocco fanno le spese soprattutto Veneto e Friuli. In Toscana, è allarmata Coldiretti,“ sono a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e piante che da soli incidono per il 60% di export nei paesi del golfo tanto da mettere a rischio la crescita sui nuovi mercati”. Nel complesso, a rischio comunque l’intero export agricolo italiano nel Golfo.

La guerra ha già colpito, e lo farà ancora di più se va avanti, non solo i mercati energetici, ma direttamente anche quelli agricoli, sottolinea Coldiretti: tra gasolio agricolo, carburanti per la logistica, fertilizzanti che arrivano per un terzo nel mondo dall’area coinvolta dal conflitto In particolare l’urea che gli agricoltori denunciano già aumentata di prezzo del 25%. Per di più, avverte l’associazione degli imprenditori dell’agroalimentare, le difficoltà arriveranno abbondanti non solo per l’aumento dei costi di produzione che rischiano di mettere in ginocchio le aziende agricole, soprattutto le piccole, e di riflettersi drammaticamente sui prezzi al consumo. Ma si bloccherà e in alcuni casi si è già bloccato mettendo a rischio i prodotti freschi, anche l’export agroalimentare italiano in Medio Oriente che si aggira su un valore di 2 miliardi, come calcola Coldiretti. “La guerra alle porte dell’Europa è già entrata nelle case degli italiani e nelle aziende agricole e sta già producendo effetti concreti che incidono sulla competitività del settore”, avverte con amarezza Gesmundo. “Un fatto epocale”, commentano gli agricoltori alludendo al sulfureo “interscambio di energia, cibo, fertilizzanti, logistica, guerra”. Tanto per capire, un terzo dei fertilizzanti esportati nel mondo vengono da Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Iran.

Per concludere, il documento nazionale stilato da Coldiretti così riassume i rischi della guerra: dallo shock energetico e dei costi – con le impennate del gasolio agricolo e dei concimi – che costringe gli agricoltori a pagare i fertilizzanti il 46% in più e l’energia il 66% in più rispetto ai livelli già alti del 2022, all’aumento dei prezzi per chi fa la spesa visto che alla i maggiori costi di produzione si riversano sulla filiera agroalimentare e sui prezzi nel carrello dei consumatori. Per non dire poi dell’impatto sull’export che mette a rischio, due miliardi di vendite. Questa è la guerra, il resto lo fa la speculazione, specie sul gasolio, conclude l’associazione avviandosi alle Procure e avvertendo che “centomila aziende agricole sono a rischio chiusura a causa del mix di rincari energetici, costi dei fattori produttivi e speculazioni”. A rischio, viene da pensare, anche la tavola e una dignitosa sopravvivenza delle persone.