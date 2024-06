Mille Miglia: Prato città delle macchine, da corsa

Prato – La città ha accolto con grande entusiasmo il passaggio della Mille Miglia 2024, nell’ambito della quarta tappa della corsa più bella del mondo.Tanti i cittadini in attesa per assistere al passaggio della lunghissima carovana di automobili tra le vie e piazze del centro: da Santa Maria delle Carceri, al Comune e per la prima volta in piazza del Duomo.

Lungo il percorso fra Prato, Carmignano e Poggio a Caiano sono transitate più di 400 auto d’epoca. Le prime ad arrivare a Prato in viale della Repubblica,sono state le 120 Ferrari Tribute, che hanno anticipato le auto full electric della Mille Miglia Green, e poi le 420 auto storiche della carovana. In chiusura l’arrivo delle hypercar modello unico.

“E’ andato tutto alla perfezione – ha commentato il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni – Vogliamo ringraziare tutti i pratesi per il loro calore, ma soprattutto le associazioni e le istituzioni per averci affiancato e supportato sul lato organizzativo. Proprio come successo nel 2021 Prato ha confermato la propria vocazione motoristica e si è messa in mostra per la bellezza del percorso. Una duplice conferma che ci spinge già a guardare al prossimo futuro e a valutare nuove candidature per il passaggio da Prato della Mille Miglia. Un momento da ricordare per la città e per la provincia, che presenta novità spettacolari e che farà di Prato senza dubbio una delle tappe più suggestive dell’intera manifestazione 2024”.



Presenti anche numerosi stand in centro storico a fare da cornice al passaggio della carovana. In piazza del Duomo quelli del mondo dell’associazionismo, in Comune i gazebo dell’ospitalità di Aci Prato, in San Francesco quelli commerciali e con vendita del merchandising. Di seguito l’elenco delle associazioni che hanno supportato l’organizzazione: Anc, Arte Auto Prato, Avis, Bisenzia, Casp, Club 500, Club Alfa Toscana, Comitato via Pomeria, Confcommercio, Croce Rossa, Doc Prato, Lions Club, Mini Club, Misericordia, Moto Club Prato, Prato Promozione, Pubblica Assistenza, Ruote Classiche Club Prato, Scuderia Ferrari, Vespa Club Montemurlo, Vespa Club Prato. Questi invece gli sponsor: Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Poggio a Caiano, Provincia di Prato, BiAuto, Montebianco Costruzioni, Estra, Cap, Overtech, Lanificio Fratelli Balli, White Radio, che ha curato la diretta radiofonica con i suoi speaker, Checcucci, Palmucci, Stilauto, Gruppo Gmg Spa, Pointex, Autofficina Montegrappa, Sedoni, Extreme Plus, In Frigo Veritas, Gm Safety, Lenzi Auto, Ragiona.



Le auto hanno toccato luoghi suggestivi della città come l’ingresso al Lanificio Fratelli Balli, quasi a sottolineare l’importanza della tradizione tessile del territorio, e Porta Pistoiese, per il saluto della comunità cinese. “Siamo orgogliosi di avere portato di nuovo la Mille Miglia a Prato – ha concluso il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini -. La risposta della città è stata splendida. E questo ci dà ancora più carica per continuare ad organizzare sul territorio eventi motoristici di massimo livello. Abbiamo curato la manifestazione nei minimi dettagli, per assicurare alla città uno spettacolo totale.Una macchina organizzativa imponente, ma lo sforzo è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione istituzionale e associativa che ci hanno fatto sentire il proprio sostegno”.