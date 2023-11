Manovra, la Toscana perde 30milioni per la tramvia

Firenze – La Manovra di bilancio nazionale riserva ancora brutte sorprese per la Toscana. Altro taglio, stavolta alla tramvia fiorentina: via circa 30 milioni, tolti per il 2024. “Viene il sospetto che il Governo punti scientificamente sulla Toscana ogni volta che cerca qualcosa da tagliare – dicono Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, e Francesco Gazzetti, responsabile delle infrastrutture – Stavolta é toccato ai 30 milioni di euro tolti, per l’anno 2024, dal progetto della tramvia che collegherà Firenze a Campi Bisenzio. A fronte di enti locali efficienti che riescono a progettare e cantierizzare si registra l’azione in senso contrario del governo nazionale. Per di più a carico di un’opera di trasporto pubblico ecologica che porta alla riconversione green della mobilità cittadina. Il Governo rimetta subito i 30 milioni al loro posto”.