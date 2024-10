L’Elba di Enrico: un ritratto  inedito di Berlinguer

Portoferraio – E’ ancora fresco di stampa “L’Elba di Enrico”, l’ultimo libro del poeta, scrittore e politico Danilo Alessi, pubblicato da Persephone Edizioni. L’autore ci regala un ritratto inedito del grande e indimenticabile Enrico Berlinguer.

Scopriamo, leggendo questo interessante e piacevole libro, che Berlinguer ha scelto varie volte di trascorrere le sue vacanze all’Isola d’Elba , dal viaggio di nozze, con Letizia, nel 1957, a quelle nel biennio 1977 -78. Danilo Alessi ci permette di poter osservare da vicino, nella sua umanità, una figura di alto valore morale e simbolico della politica italiana del Novecento.

Inoltre il libro ci svela il vero carattere di Berlinguer. Spesso descritto come un uomo triste o come un moralista d’altri tempi, in realtà, ci accorgiamo come sia falso questo stereotipo. Berlinguer, a conoscerlo da vicino, ci appare ,invece, come un uomo curioso, curioso di idee, persone, luoghi ed eventi.

Le testimonianze, ben documentate, e i numerosi episodi narrati da Danilo Alessi, confermano largamente il carattere riservato ma affabile e cordiale di Berlinguer. Alessi ci ricorda che, negli anni delle vacanze di Berlinguer all’Isola d’Elba, del 1977 e 1978, le vicende storiche che si stavano delineando in Italia, erano di enorme complessità, tra successi della sinistra e strategie del terrore fino all’uccisione, nel 1978 , di Aldo Moro.

“Per questo motivo- spiega Alessi- abbiamo scelto come immagine di copertina un particolare espressivo del volto e soprattutto dello sguardo di Enrico Berlinguer, foto, scattata all’Isola d’Elba, in quegli anni di vacanza”. Lo sguardo di Berlinguer, infatti, rivela tutte le sue preoccupazioni per il presente.

“L’Elba di Enrico” è scritto con uno stile scorrevole e coinvolgente, ti fa riflettere e ti commuove.

La foto della copertina del libro