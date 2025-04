L’economia del mare pilastro della vita della Terra

L’economia del mare é “un pilastro ” della vita della Terra e non solo perché genera oltre la

metà dell’ossigeno che respiriamo, assorbe il 90% dell’eccesso di calore accumulato dal

sistema climatico e un terzo delle emissioni CO2, ma anche perché contribuisce all’altezza

del 3-4% del valore aggiunto lordo mondiale. Ce lo ricorda l’Ocse, l’organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico in un rapporto in cui sottolinea la necessità di

proteggere quella che negli ultimi anni é diventata la “quinta economia mondiale” che da’

lavoro a milioni di persone in tutto il mondo e contribuisce grandemente alla sicurezza

alimentare .

Nel suo documento, intitolato “L’economia del mare all’orizzonte 2050 “, l’Ocse

ritiene che vadano potenziati gli sforzi se si vuole garantire la resilienza a lungo termine di

questo motore essenziale dell’attività economica mondiale messa a rischio dai crescenti

inquinamento e ipersfruttamento delle risorse naturali, dalle attività illecite, l’acidificazione

degli oceani, l’innalzamento del livello del mare e le sempre più frequenti episodi meteo

estremi.

Il rapporto, che analizza dati inediti su 25 anni, provenienti da 142 paesi sottolinea

come l’oceano “sia una componente essenziale della nostra economia mondiale” : tra il

1995 e il 2020 ha assicurato oltre 100 milioni di posti di lavoro , senza contare che la pesca

e le risorse marine garantiscano la sicurezza alimentare a oltre 3 miliardi di persone che

l’80% delle merci viaggia attualmente via mare e oltre il 98% del traffico internet transita

per cavi sottomarini.

L’economia del mare ha così registrato una crescita media annua del 2,8%. I settori

che hanno maggiormente contribuito all’espansione economica dei mari sono il turismo

marittimo, il petrolio e gas offshore, le energie rinnovabili con le pale eoliche offshore che

hanno registrato un più 31% annuo e un valore aggiunto lordo che dai 38 milioni di dollari

del 2000 è balzato a 4,6 miliardi nel 2020.

L’economia del mare offre enormi possibilità di sviluppo ma soltanto se preserva la

buona salute degli oceani grazie a politiche “audaci e coordinate”, sottolinea l’Ocse

convinta che bisogna avvalersi di una gestione “fondata sulla scienza” e che promuova la

digitalizzazione dei dati e rafforzi la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. “Se

l’investimento nella produttività e la transizione energetica dovesse restare lettera morta ,

l’economia del mare mondiale potrebbe contrarsi di circa il 20% a metà secolo.

Inversamente, indica l’Ocse, l’accelerazione della transizione verso le energie pulite

accoppiata all’innovazione tecnologica potrebbe farle proseguire la crescita anche se a un

ritmo più modesto che negli anni passati “.