Intelligenza artificiale e competitività: guida alla decisione strategica

Intelligenza artificiale e competitività. Guida operativa per le imprese, di Stefano da Empoli e Luca Gatto, edito da Egea, si colloca in una fase in cui l’Intelligenza Artificiale ha superato la dimensione dell’annuncio ed è entrata stabilmente nei processi economici e produttivi. Il volume nasce con l’obiettivo di offrire a imprese e decisori pubblici uno strumento di orientamento che consenta di comprendere l’IA non come tecnologia isolata, ma come fattore strutturale di competitività.

Il libro prende una posizione netta nel dibattito contemporaneo: l’Intelligenza Artificiale non è una soluzione automatica ai problemi dell’impresa, né una forza autonoma che produce valore indipendentemente dal contesto. Al contrario, gli autori insistono sul fatto che l’adozione dell’IA richiede scelte strategiche consapevoli, capacità organizzativa e un ripensamento dei processi decisionali. In questo senso, la tecnologia viene riportata all’interno della responsabilità manageriale e istituzionale.

La struttura del volume accompagna il lettore da una ricostruzione generale dello stato dell’IA fino alle sue applicazioni nei contesti aziendali, mantenendo sempre centrale il nesso tra innovazione tecnologica e governance. L’attenzione non è rivolta agli aspetti tecnici degli algoritmi, ma alle condizioni che ne rendono efficace l’utilizzo: competenze, dati, cultura organizzativa e capacità di integrazione nei processi esistenti. Questa scelta rende il libro accessibile a un pubblico non specialistico, senza rinunciare al rigore dell’analisi.

Un capitolo del volume è dedicato al rapporto tra IA, innovazione e crescita dell’impresa, scritto da me insieme a Stefano da Empoli. In esso viene analizzato il legame tra adozione dell’Intelligenza Artificiale e capacità competitiva di lungo periodo, mettendo in evidenza come il vantaggio non derivi dalla tecnologia in sé, ma dal superamento dei processi aziendali tradizionali che permette.

Un ulteriore elemento di interesse del libro è l’attenzione al contesto europeo e italiano. Il tema della competitività viene affrontato tenendo conto dei vincoli regolatori, delle politiche industriali e delle specificità del tessuto produttivo. L’Intelligenza Artificiale è letta come una sfida che richiede un equilibrio tra apertura all’innovazione e capacità di governo dei rischi, evitando sia l’inerzia sia l’adozione acritica di soluzioni tecnologiche importate.

Dal punto di vista critico, il taglio operativo del volume comporta una scelta precisa: alcuni temi di lungo periodo, come le trasformazioni del lavoro o le asimmetrie di potere generate dall’uso degli algoritmi, restano sullo sfondo. Non si tratta di una lacuna, quanto piuttosto di una delimitazione del campo di analisi, coerente con l’intento del libro di fornire uno strumento di supporto alle decisioni più che una teoria generale dell’Intelligenza Artificiale.

Nel complesso, Intelligenza artificiale e competitività contribuisce a riportare il dibattito sull’IA su un terreno di concretezza e responsabilità. Più che spiegare cosa sia l’Intelligenza Artificiale, il volume invita a interrogarsi su come governarla e su quali scelte organizzative e strategiche siano necessarie per trasformarla in un fattore di crescita. In un contesto in cui la tecnologia tende spesso a essere rappresentata come inevitabile, questo richiamo alla centralità della decisione umana costituisce uno degli elementi più convincenti del libro.