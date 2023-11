Le donne di Mucha, inventore della pubblicità della Belle Époque

Dal 27 ottobre 2023 al 7 aprile 2024 il Museo degli Innocenti presenta opere di Alphonse Mucha, illustratore, pittore e scultore e dei suoi contemporanei italiani come il fiorentino Galileo Chini.

L’esposizione “Alphonse Mucha e la seduzione Art Nouveau” è curata da Tomoko Sato in collaborazione con Francesca Villanti, realizzata da Arhemisia, e promossa dalla Fondazione Mucha, di cui è presidente, John Mucha, nipote dell’artista.

Le 170 opere comprendono non solo pitture ma anche manifesti, libri, fotografie, gioielli e decorazioni ornamentali.

Famoso per le sue “donne”, Mucha inizia la sua attività artistica a Vienna ma sarà a Parigi dove affinerà le sue doti ed è lì che farà l’incontro con la donna della sua vita, la bella e famosa attrice Sarah Bernhardt, trasformandolo nell’artista più conosciuto dell’epoca. Con Mucha inizia una vera trasformazione della comunicazione, grazie ai manifesti dove sono protagoniste le donne delicate, sognatrici e seducenti. Così nascono le “donne di Mucha”, mitizzate ma al tempo stesso richiestissime dalle aziende per pubblicizzare i propri prodotti, immortalando la loro grazia femminile, rappresentativa della Belle Époque, in campagne pubblicitarie, dal cioccolato Nestlé allo champagne Moët & Chandon, dalle sigarette alla birra, ai biscotti e ai profumi.

Le sue donne si fissano nell’immaginario collettivo, diventando famose in tutto il mondo, il suo linguaggio diventa stile, imitato da tanti e per lunghi anni. Irripetibile bellezza senza fine.

Alphonse Mucha nasce a Ivančice, in Moravia, nella attuale Repubblica Ceca, nel 1860 e muore a Praga nel 1939.



Per info: https://www.arthemisia.it/it/mucha-firenze/