L’Arte interpretata dall’Intelligenza artificiale: mostra di Artebinaria

“Cinque Capolavori Rivisitati: L’Arte interpretata dall’Intelligenza Artificiale”, una mostra all’avanguardia che invita il pubblico a immergersi in opere d’arte create dall’Intelligenza Artificiale, visibili attraverso la realtà aumentata tramite la app “Artinside Gallery+”.



L’obiettivo di questa esperienza è stimolare la riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie nell’arte e nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. La mostra, ideata da Alessandro Bemporad e realizzata da Artebinaria, offre una visione unica di come la tecnologia possa interagire con l’arte, la cultura e la creatività.



Sotto la guida della storica dell’arte e art director di Artebinaria, Maddalena Grazzini, questa mostra apre nuovi orizzonti per la fusione tra tecnologia e arte in un modo mai visto prima. Le sale del Padiglione in realtà aumentata diventano uno spazio unico, in cui si incontrano cinque capolavori del passato e l’Intelligenza Artificiale. In ciascuna sala, sono esposte quattro opere create dall’Intelligenza Artificiale, affiancate da una riproduzione in 3D, in grandezza naturale, dell’originale di uno dei cinque capolavori della storia dell’arte.

I cinque capolavori dei Grandi Maestri includono: “Ginevra de’ Benci” di Leonardo da Vinci, “La Lattaia” di Jan Vermeer, il “Ritratto di Donna” di Frans Hals, “La Lettura” di Berthe Morisot e “Due Ragazze al Piano” di Auguste Renoir. Sotto la guida dell’art director, l’Intelligenza Artificiale ha reinterpretato queste opere in stili, epoche e tonalità diverse. Inoltre, l’IA ha scritto i commenti che accompagnano ogni opera che ha creato.

Per visitare la mostra: Scarica gratuitamente la app “Artinside Gallery+” dall’App Store per iPhone e iPad.. Seleziona il Padiglione ‘AI interpreting Art’ e accedi alla realtà aumentata tenendo il dispositivo davanti agli occhi. All’interno, troverai il menu di accesso alle cinque sale espositive. L’indicatore “A”vicino al pannello, ti evidenzia la sala in cui ti trovi; quando entri per la prima volta sei già nella prima sala.

Website: https://www.artebinaria.it/